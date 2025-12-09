«Я не какая-то самозванка»: у Алексея Глызина объявилась внебрачная дочь — что она хочет от певца

Певец считает, что у него может быть много внебрачных детей, которые пока не дали о себе знать Источник: alexey.glyzin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под конец года на 71-летнего Алексея Глызина обрушилась новость — у него есть внебрачная дочь. Певец встретился с Анной, которая называет себя его кровинушкой, в эфире программы «Звёзды сошлись» (16+). Женщина уверяла, что ей ничего не нужно, кроме общения и ласки от родного человека, но спустя несколько дней оказалось, что это не всё, чего она хочет.

«Я ведь не святой»

По словам Анны, ее мать, Татьяна, познакомилась с Алексеем в 1974 году. На тот момент молодой и горячий артист вернулся из армии и выступал на дискотеках. На одной из них он и заприметил Татьяну.

— К ней подошел друг и сказал, что она понравилась Алексею и он хочет с ней встретиться. Она на это согласилась, — рассказала историю знакомства родителей Анна.

Общение переросло в нечто серьезное. Хотя Глызин был женат и в 1975-м у него родился сын в официальном браке, он продолжал регулярно видеться с Татьяной.

— Как мама говорила, они Новый год встречали на Малыгина (улица в Москве. — Прим. ред.), когда Алексей купил квартиру. Там Аллегрова выступала, друзья были, — заверяет Анна.

О романе знали не только знакомые, но и родители Татьяны, и они совсем не одобряли, что дочь связалась с женатым человеком. При этом сам Глызин о пятилетней связи совсем не помнит, хоть и не отрицает, что такое могло быть.

— У меня было такое количество знакомых девушек. Поэтому всё возможно с нашей гастрольной жизнью. Я ведь не святой, — ответил на предполагаемое отцовство Алексей.

Любовная связь прервалась после того, как Татьяна узнала, что беременна. Глызин ушел в закат, а женщина родила и воспитывала Анну одна. В свидетельстве о рождении она не указала Алексея и предпочла забыть о былой любви как о страшном сне. Лишь иногда, предаваясь воспоминаниям, она раскрывала Анне подробности об ее отце.

— Мама ничего плохого про него не говорила, но когда я какие-то вопросы задавала, она всегда старалась на них не отвечать или уходить от ответа. Я узнала про папу в 7 лет. Я шла на кухню, мама была там. По радио пел Алексей, и она мне говорит: «Это твой папа», — поделилась Анна.

Чем старше становилась Анна, тем больше она хотела познакомиться с отцом. В 2006 году, будучи уже замужем, она специально пришла в клуб, где выступал Алексей, чтобы увидеться с ним.

— Я сказала: «Привет, помнишь Татьяну, у вас с ней были отношения. Я Анна — твоя дочь». Он не был шокирован, — раскрыла Анна.

Во время встречи Алексей также дал свой номер Анне, но в единственный раз, когда она позвонила и хотела поговорить, Глызин ответил, что занят. Он так и не перезвонил, а Анна потеряла номер.

Стоя около кулис, Анна успела сфотографировать Глызина со своей дочкой Ксенией

Женщина еще несколько раз приходила на концерты артиста. Однажды взяла вместе с собой маму и дочку Ксюшу. Он поздоровался с Татьяной, сфотографировался с внучкой и, к огромному разочарованию Анны, удалился, так и не выразив отеческих чувств.

— У меня с мамой не сложились отношения. По сей день их нет. Мне всегда хотелось, чтобы хотя бы с папой мы общались, — объясняла Анна свое желание быть ближе.

«Я не сомневалась — он мой папа!»

Спустя 20 лет в студии программы Анна предприняла еще одну попытку наладить отношения с отцом. Ради этого вместе с Алексеем они при всех сдали тест ДНК.

Гости в студии сошлись во мнении, что Анна и Алексей внешне очень похожи

Женщина уверяла, что хоть она и живет в однокомнатной квартире и нигде не работает из-за инвалидности, материальная поддержка от Глызина ей не нужна. Он же в ответ обещал, что будет помогать Анне, даже если она окажется не его дочерью. Однако, как только эфир закончился, Алексей даже не оставил свой номер, а шокированный ретировался подальше от новоиспеченной родственницы.

Только на этот раз побег Глызину не помог. Анна направилась на следующее шоу «ДНК» (16+), где выяснилось, что Алексей действительно ее отец.

— Я же говорила, что не сомневалась — он мой папа! Я всегда чувствовала это! Я не какая-то самозванка, чтобы сюда идти, я совершенно другой человек. Вы просто не знаете меня, — со слезами прокомментировала новость Анна.

На этой же передаче Анне сообщили, что так как она инвалид, то может претендовать на наследство Глызина, даже если у него составлено завещание. Услышав о таких возможностях, женщина вдруг забыла о своих обещаниях, что не планирует ни на что претендовать.

— Буду устанавливать, что я официальная дочка. Могу, допустим, пойти в ЗАГС и добровольный порядок установить. Потом уже пойму для себя, что мне нужно, — заявила Анна.