В два года подарили шуруповерт: как «юный Тони Старк» чинит взрослую технику и изобретает приборы

В два года подарили шуруповерт: как «юный Тони Старк» чинит взрослую технику и изобретает приборы

Видеоистория 11-летнего инженера

48

В соцсетях его сравнивают со знаменитым предпринимателем Илоном Маском

Источник:

Городские медиа

У 11-летнего Даниила есть свой гараж, он умеет чинить машины и бытовую технику и изобретать различные приборы, а в соцсетях маленького инженера называют юным Тони Старком или Илоном Маском.

Техника с пеленок интересовала Даниила гораздо больше игрушек. На два года родители подарили юному гению шуруповерт, а в три года мальчик сам собрал электроумывалку с моторчиком.

«В садик дети приходили с игрушками, а он таскал провода, платы, вилки. Его выгоняли, говорили, что нельзя такое таскать. Он обижался, плакал, спрашивал: „Почему всем можно игрушки таскать, а мне мои нельзя?“ Мы ему отвечали: „Твои игрушки не подходят по стандарту. Ничего страшного“», — говорит мама Даниила Инна.

Какие приборы собирает мальчик и чем удивил на шоу Арсения Попова, смотрите в видео выше.

Даниил пока не задумывается о том, что он хочет делать после школы. Зато мечтает в ближайшее время собрать свой питбайк.

Анастасия Харламова
Анастасия Харламова
корреспондент
Ребенок Юный гений Инженер Изобретатель
