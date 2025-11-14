НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Снова-здорово: разведенная Лерчек забеременела под домашним арестом

Снова-здорово: разведенная Лерчек забеременела под домашним арестом

Блогерша ждет четвертого ребенка

510
Валерия Чекалина показала, что домашний арест&nbsp;— еще не повод отказываться от полноценной жизни | Источник: Lerchek теперь тут / T.meВалерия Чекалина показала, что домашний арест&nbsp;— еще не повод отказываться от полноценной жизни | Источник: Lerchek теперь тут / T.me

Валерия Чекалина показала, что домашний арест — еще не повод отказываться от полноценной жизни

Источник:

Lerchek теперь тут / T.me

В окружении блогера Валерии Чекалиной рассказали, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, ждет четвертого ребенка.

— К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом, — рассказал РИА Новости источник, знакомый с семьей блогерши.

Наши коллеги из издания «СтарХит» добавляют, что отец будущего ребенка — мужчина, с которым Чекалина живет достаточно давно. Его личность окружение блогера предпочитает не раскрывать.

Летом 2024 года Чекалина участвовала в реалити «Звезды в джунглях» (16+), где закрутила интрижку с женатым Натаном. Позже Лерчек говорила, что сожалеет о случившемся.

— Знаете, на проекте он вел себя как неженатый мужчина, и сейчас, когда гремит вся эта история, я думаю: «Так, подождите минуточку, но там мне не говорили об этом». Я позже узнала обо всех новостях, о том, что писали. И я такая: «Лера, вот ты дура», — рассуждала блогер.

Отношения Лерчек с Натаном закончились так же стремительно, как и начались, но совсем без мужского внимания женщина не осталась. Этой осенью стали говорить, что она беременна от нового таинственного избранника, и теперь эти слухи подтвердились.

Тем временем прокуратура завершила скандальное расследование по делу Лерчек и ее бывшего мужа. Им предъявили обвинение по статье о незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет колонии.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
8
Гость
4 часа
Лерчеку респект ♥️♥️♥️
Гость
3 часа
Интересно, как она ухитрилась, у ней же браслеты на ногах.
Читать все комментарии
Гость
