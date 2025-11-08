«С одной стороны, работа, с другой — любовь». Как живет и воспитывает 20 детей семья, которую назвали лучшей в России

Семья Коняевых в Москве на конкурсе семьи в 2025 году Источник: архив семьи Коняевых

Семью Коняевых из Пермского края назвали лучшей среди многодетных в стране. Олег и Наталья живут в поселке Савино и воспитывают 20 детей — 16 из них приемные. Наши коллеги из 59.RU отправились к ним в гости.

Тишина в доме

Дом у Коняевых большой Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Супруги встретили нас прямо у калитки возле своего большого дома.

«Сначала это был маленький домик, — показывает на дом Наталья. — Но мы сделали большой пристрой, и сейчас у нас восемь комнат. Вроде всем места хватает».

Вокруг дома огород, но больших плантаций нет. Родители объясняют: он больше служит детворе для познавательных целей, а не для урожайных рекордов.

А вы видели в домах так много маленьких сапожек? Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Заходя в дом, мы ожидали услышать гомон и топанье малышей, но там стояла тишина. Оказалось, детей с утра отправили в садик и школу, а кто-то убежал в училище.

Пользуясь отсутствием ребят, мама с папой устроили нам экскурсию. В детских комнатах — уютные кроватки и порядок. В одной из них висит множество медалей: в семье занимаются лыжным спортом, бегом и танцами.

В другой комнате, на окне, стоит кукольный домик. «Ну, здесь девчачье царство», — улыбается хозяйка.

+2

Пианино для Киры и Кирюши Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Еще в одной комнате у ребят стоит электропианино. «Музыкой у нас занимается Кира, но сейчас она в Перми и учится на музыкального педагога, — поясняет Олег. — Теперь на нем играет только Кирилл».

Везде развешаны фото детей и семьи. Вот они на отдыхе, соревнованиях, спектаклях, в гостях у бабушки. На одном снимке ребятня с головы до ног забрызгана краской. Оказывается, в семье устраивают домашний праздник Холи.

Фотографии лежат даже в просторной гостиной на столе.

«В Москве, где нас наградили как лучшую многодетную семью, нам устраивали фотосессию, вот и решила собрать снимки в рамку», — поясняет мама.

Перебирая снимки, она рассказывает про семью.

+5

«Екнуло как-то в сердце»

Олег и Наталья познакомились на свадьбе. «Я из села Нердва, а моя сестра после института поехала работать учительницей сюда, в Савино, — рассказывает Олег. — Здесь она встретила молодого человека и вышла за него замуж. На свадьбу они позвали меня».

«А меня позвал на эту свадьбу одноклассник, — подхватывает Наталья. — Я сначала не хотела идти, но подруга уговорила. Регистрация была в местном ДК. И вот стоим мы с девчонками в клубе, и тут заходит Олег. Не знаю, почему, но екнуло как-то в сердце, и я сказала: „Вот мое идет“».

Наталья и Олег проводят экскурсию, сын Артем помогает Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

После свадьбы молодые люди стали встречаться, а потом поженились и какое-то время жили в Нердве, где у них родилась старшая дочка Юля. Спустя три года Наталья и Олег переехали в поселок Савино, где у них родились еще трое детей. Каждый малыш рождался ровно через пять лет.

Олег работает начальником службы эксплуатации АЗС, а Наталья сначала была учителем начальных классов, потом кассиром и начальником почты, а затем какое-то время предпринимателем.

«Опекунство у нас началось вообще не с детей, — рассказывает 59.RU Наталья. — Когда я работала начальником почты, у нас в поселке жила старенькая бабушка Аня. Ее внук был далеко в Перми и не мог часто приезжать. Это был чужой человек, но нам стало ее жалко, и мы ходили помогать. Потом она слегла, и мы взяли ее к себе. Внук поддерживал связь с ней и со мной, помогал финансово. Бабушка Аня прожила с нами до 89 лет, мы ее похоронили и за могилкой сейчас ухаживаем».

Наталья признается, что после смерти старушки ей стало не хватать заботы о ком-то.

«После бабы Ани образовалась какая-то пустота, мы с Олегом подумали-подумали и решили создать приемную семью, — говорит женщина. — Подали заявку в Минсоц на троих детей и стали ждать. Возможно, желание возникло из-за моей нереализованности как педагога и даже из-за генетики: бабушка работала в детском доме, и у нее было пятеро детей, а у бабушки мужа и вовсе девять».

Сережка. Пропал без вести

Наталья с Сережей Источник: архив семьи Коняевых Первый, кого предложили взять в семью, был 13-летний Сережа. Мать родила его в тюрьме и бросила, ребенка усыновили в три года в Воткинске, но в десять лет от него отказались. Мальчика взяла под опеку семья в Краснокамске, но через три года от пацана опять отказались, потому что не могли с ним справиться. К Коняевым Сережка попал уже в 13 лет, и здесь с ним смогли найти общий язык. «Так получилось, что Сережа с нашим родным Пашей в один день и год родился, — говорит Наталья. — Видимо, шел, шел по жизни, и судьба привела его через моего сына в нашу семью. Он ко мне очень привязался, называл мамой. Считаю, что какие бы трудности ни были, виноват не ребенок, а взрослый, который не нашел к нему подход».

В декабре прошлого года Сергей подписал контракт и ушел на СВО, в январе его объявили без вести пропавшим.

С маленьким Костей Источник: архив семьи Коняевых «У него растет сын, в ноябре будет годик, — делится женщина. — Мы помогаем маме, она совсем молодая, 18 лет. Сереже 21 год. Мы часто берем малыша домой из Верещагино, водимся. Сережа ко мне был привязан, а я сейчас вот к его сыну. Да и кто ему расскажет о папе, кроме меня. Ведь его мама прожила с мужем всего несколько месяцев».

«Ей важно чувствовать, что она не одна в этой жизни»

Следом за Сережей в семью Коняевых взяли Артема, которому сейчас 16 лет, и Илью —ему 11 лет. Родная дочка Каролина — ровесница Ильи, ребята сразу подружились друг с другом как брат с сестрой.

+2

Семья решила не ограничиваться тремя приемными детьми, поэтому позже взяла Киру с Мишей — сестру и брата.

«Изумительные дети, — признается Наталья. — Кире было тогда 9 лет, Мише — 8. Девочка безумно плакала, ждала маму, писала ей письма. Я ее поддерживала сколько могла. Девочка потихоньку влилась в нашу семью, успокоилась. Конечно, мы для нее папа, мама, она сильно привязалась к нам».

Кира сейчас в Перми и учится в педуниверситете на музыкального педагога. Она часто звонит по видеосвязи Наталье и Олегу.

Наталья с удовольствием рассказывает о каждом из детей Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU «Звонит, всё лицо в слезах, — рассказывает Наталья. — Она переживает, — не дай бог из дома не ответят. Ребята очень привязываются и страдают, если такая связь пропадает. Мы стараемся поддерживать, хотя по идее должны выпустить ребят уже в 18 лет в новую самостоятельную жизнь, многим по закону полагается жилье. Но Кира попросила меня оформить патронатное воспитание над ней до 23 лет. Ей важно чувствовать, что она не одна в этой жизни. Так у нас с мужем появился еще один статус — патронатные воспитатели».

«Она была как Маугли»

Есть в семье Коняевых и необычные дети, с которыми пришлось много педагогически работать. У одного из взятых мальчиков был статус ребенка с «глубоким недоразвитием познавательных процессов», причем восьмого — самого высокого вида.

«Мы много работали, пришлось даже применять медикаменты, но в итоге прошли комиссию — и мальчику оформили седьмой вид, — говорит Наталья. — Такой ребенок уже может учиться в обычном классе, получать аттестат, но сдавать экзамены он будет в упрощенной форме. И парень сейчас успешно учится… Он очень контактный, помогает нам».

Родители отмечают, что в их семье все дети коммуникабельные, доброжелательные и понимающие, ни один из них ни разу не сказал им грубого слова.

+1

«Еще одну девочку я увидела в детском саду и забрала, так хотела помочь, — продолжает женщина. — Она ребенок-инвалид по интеллекту, это у нее наследственное, по маминой линии. Папа у нее старенький, ему 83 года. Когда он перестал справляться, ее у него забрали. Она была как Маугли — под кровать забивалась, кричала, толком не разговаривала. Мы встали в больницу на учет и решали проблему медикаментозно, но в итоге я поняла, что не смогу исправить природу. И что делать — отказываться? Это не в моих силах. Я понимаю, что в этой истории должна дойти до конца. Мне все говорят, что я пру, как трактор. Но для детей я действительно сделаю всё возможное. Поэтому иду вперед и лечу дальше. Уже добилась инвалидности, мы прошли через все круги ада. А девочка очень красивая и хорошая помощница».

Веселая семейка в Новый год Источник: архив семьи Коняевых

Еще через год в семью взяли Ярослава с Вероникой, тоже брата с сестрой. У них заболел папа, а мамы к тому моменту уже не было. Ребята оказались очень развитыми и способными.

«Не понимаю, что мной движет, — это, наверное, свыше, — говорит женщина. — Но знаю, что я сильная. Мне Бог дает силу. Вообще, мы верующие, ходим в церковь, да и все дети у нас крещеные. Мы их крестим, у нас уже обычай. У всех ребят я крестная, они меня мамой называют».

Мы подглядели над столом у детей такую записку Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Наталья говорит, что очень благодарна мужу, который поддерживает все ее авантюры и дает уверенность, и старшим детям — без них они с Олегом бы не справились. Старшие родные дети Натальи и Олега уже выучились. Юлия окончила Пермский институт культуры, и у нее уже своя семья, Павел — Пермское кадетское училище, а сейчас учится в институте ФСИН. «С одной стороны, помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это наша с Олегом работа, обязанность, с другой стороны, — это любовь, которую мы даем».

Еще один важный человек в жизни Натальи — ее родная мама Валентина Егоровна Артемова. Сейчас ей 70 лет. Именно она остается с детьми, если вдруг Наталье с Олегом вдруг нужно куда-то уехать. «Это мой помощник, путеводитель и ангел-хранитель», — признается Наталья.

Новые подопечные и еще один статус

В 2017 году к Наталье и Олегу обратилась пожилая женщина из Перми. Ей было под 80, а на руках — лежачая взрослая дочь с ДЦП. Она взмолилась, чтобы их взяли к ним в семью. Родственники отвернулись от них, и она переживала, что если ее не станет, то за дочкой будет некому ухаживать. Коняевы не смогли отказать старушке.

Так у Коняевых появился еще один статус — семья для пожилого человека. Для новоприбывших Галины Александровны с дочкой сделали комнаты с отдельным выходом на улицу.

«Галина Александровна была очень мудрой, начитанной и какой-то светлой, она увлекалась темой космоса, — говорит Наталья. — Очень любила наших детей и помогала с ними — и присмотреть, и в воспитании. Когда у нее был инсульт, мне пришлось экстренно научиться делать ей уколы, но зато потом я смогла делать их и детям. Галина Александровна прожила у нас семь лет, в прошлом году в возрасте 86 лет она умерла. Ее дочка осталась у нас, мы ухаживаем за ней. У нее была собачка, она тоже у нас живет».

Галина Александровна со своей собачкой Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU, архив семьи Коняевых Она сыграла роль подсадной невесты на свадьбе старшей дочери Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU, архив семьи Коняевых

Двойняшки дают жару

Дети в семье прибавлялись каждый год — с 2017 по 2024 годы.

«В прошлом, 2024 году у нас была полная идиллия — полный дом детей, и все адаптировались, и мы решили остановиться, — продолжает Наталья. — Никто не думал, не гадал и даже не зарекался, что возьмем еще кого-то. И тут комитет по опеке просит нас взять целую семейку из пятерых. Мы подумали, что это, наверное, Галина Александровна нам пятерку посылает. Решила, что ее место надо пополнять. Ну мы и согласились.

В семье появились новенькие — четырехлетняя Аленка, трехлетний Илья, двухлетний Миша и годовалые двойняшки Захар и Маша.

«Наша жизнь с пятеркой изменилась, — признается Наталья. — Сначала это был хаос! Похоже, дети обрадовались, что здесь много места, и громили всё подряд».

Маша и Захар — самые младшие в семье Источник: архив семьи Коняевых В родительской спальне поставили две детские кроватки. Олег, чтобы не будить малышей, уже год не смотрит по вечерам телевизор. «Старшим тоже доставалось: они помогали нам и не успевали с учебой, — говорит мама. — Первый месяц я даже разрешила им не учить уроки, если не успевали». В течение года каждый ребенок стал проявлять себя, все дети оказались интересными. У маленького Захара выявили порок сердца, недавно его прооперировали, в больнице с ним лежал Олег. Но уже вскоре после выписки мальчик бегал и веселился. «На конкурсе в Москве двойняшки всем дали жару: носились друг за другом», — смеется Наталья.

Дружная пятерка Источник: архив семьи Коняевых

Под конец беседы нас напоили чаем и угостили тортом, который испек Кирилл, один из старших детей. Юноша очень творческий: постоянно что-то придумывает и как дизайнер создает композиции, играет на фортепиано. Сейчас он учится в кадетском училище, но думает поступать учиться на актера или на журналиста.

Он преподнес нам композицию с логотипом нашего сайта, которую создал сам, а мы увезли ее в наш редакционный музей.