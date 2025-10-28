НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семья Обзор Открытки на День бабушек и дедушек: 30 теплых поздравлений в картинках для самых близких

Открытки на День бабушек и дедушек: 30 теплых поздравлений в картинках для самых близких

Скачивайте их и делитесь с родными

Чтобы бабушки (и дедушки) улыбались чаще, дарите им свое тепло. И открытки. Главное&nbsp;— внимание | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUЧтобы бабушки (и дедушки) улыбались чаще, дарите им свое тепло. И открытки. Главное&nbsp;— внимание | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Чтобы бабушки (и дедушки) улыбались чаще, дарите им свое тепло. И открытки. Главное — внимание

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Осень отдана на откуп семейным праздникам. Только мы отметили День отца, а не за горами новый повод — День бабушек и дедушек. За этим праздником закреплена конкретная дата, и в 2025 году День бабушек и дедушек, как и всегда, выпадает на 28 октября.

В честь праздника мы подготовили красивые открытки на День бабушек и дедушек — 30 картинок, чтобы вам точно было из чего выбрать. Останется только определиться с тем, какая вам нравится больше всего, скачать ее (для этого под каждой иллюстрацией есть специальная кнопка) и отправить родным, подкрепив поздравление теплыми словами.

