Россиянам хотят предоставлять дополнительные 7 дней отпуска — кто может рассчитывать на неделю отдыха

Отпуском можно воспользоваться один раз в течение года со дня рождения ребенка Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семь дополнительных дней оплачиваемого отпуска планируют предоставлять отцам новорожденных детей. С такой инициативой выступили первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Мы считаем это несправедливым», — цитирует ТАСС слова депутат.

Как отметил Гусев вместе с другими парламентариями, воспользоваться отпуском можно будет по письменному заявлению один раз в течение года со дня рождения ребенка. Неиспользованный отпуск после истечения срока компенсироваться денежно не будет.

Авторы законопроекта отмечают, что дополнительный отпуск окажет положительное воздействие, позволяя отцам находиться рядом с семьей в первые дни жизни ребенка.