«Я люблю тебя до слез»: Маргарита Симоньян простилась с Тиграном Кеосаяном — трогательное видео

В конце прошлой недели ушел из жизни Тигран Кеосаян. Он девять месяцев провел на больничной койке и умер от острой сердечной недостаточности, так и не приходя в сознание. Особенно тяжело смерть продюсера переживает его жена Маргарита Симоньян. На прощании, которое прошло 28 сентября, журналистка была безутешна. Рыдающую вдову несли под руки, так как сама она с трудом передвигала ноги. Боль утраты не проходит за один день, и Маргарита Симоньян продолжает прощание с мужем. Она опубликовала у себя в соцсетях видео, на которых объединила ранее неизвестные кадры с Тиграном Кеосаяном.

В одном из роликов Тигран Кеосаян предстает преимущественно в домашней и неформальной обстановке. Держится за живот беременной Маргариты Кеосаян, выдает замуж старшую дочь, веселится в компании Андрея Григорьева-Апполонова, Михаила Ширвиндта и Дмитрия Диброва. Но больше всего снимков с детьми и двумя главными в жизни Кеосаяна женщинами — Маргаритой Симоньян и Аленой Хмельницкой.

Именно между Хмельницкой и Симоньян пришлось в 2004 году выбирать Тиграну Кеосаяну. Он тогда был женат на актрисе, но, увидев репортаж журналистки из Беслана, написал ей несколько слов поддержки. С этого момента между режиссером и его будущей второй женой завязалась переписка, которая вскоре переросла в серьезные отношения.

«Как это часто бывает, нежданно и уж точно непрошено оказалось, что друг без друга невозможно жить. Что видеться нужно ежедневно, переписываться ежеминутно, держаться за руки, даже когда не рядом», — рассказывала позже Симоньян в одном из интервью.

На втором видео журналистка больше внимания уделила работе Кеосаяна. На кадрах режиссер шутит с актерами, танцует в перерывах между съемками, обсуждает рабочие процессы. И нет ни одного кадра, на котором Кеосаян бы унывал.

Место семейной жизни на этом видео тоже нашлось. Кеосаян играет с детьми на фортепиано, танцует со своими маленькими девочками и счастлив в объятиях Маргариты Симоньян.

«Я люблю тебя до слез. Каждый раз как в первый раз», — поет на одном из кадров режиссер, обнимая жену за плечи.

Заканчивается видео кадрами из передачи «Международная пилорама» (18+), которую Кеосаян вел до момента, пока не впал в кому.

«Пожалуйста, берегите себя и тех, за кого вы в ответе. "Международной пилорамы" сегодня не будет», — говорит на видео режиссер.