В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных: что будет с зарплатой

Восьмичасовой рабочий день может негативно влиять на здоровье как матери, так и ребенка, отметили политики Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой сократить рабочий день для будущих мам до шести часов без уменьшения заработной платы . Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Идею внесли лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они предлагают закрепить эту норму в Трудовом кодексе, чтобы снизить нагрузку на беременных женщин.

Как пояснил Миронов, беременность — это период серьезной перестройки организма, и стандартный восьмичасовой рабочий день может негативно влиять на здоровье как матери, так и ребенка. При этом многие работодатели игнорируют состояние сотрудниц, а некоторые даже намеренно создают условия для их увольнения.

«Кроме того, „Справедливая Россия“ предлагает предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности, и такой законопроект в нынешнем году мы внесли на рассмотрение Госдумы», — сообщил Миронов.

Яна Лантратова отметила, что инициатива призвана не только защитить здоровье женщин, но и поддержать демографическую политику .

«Сейчас нередко будущей маме приходится выбирать между здоровьем ребенка и своей работой. Беременность — это огромная нагрузка на организм. А восьмичасовой рабочий день для многих становится непосильным трудом», — отметила глава думского комитета.

Если предложение получит поддержку, беременные россиянки смогут работать в щадящем режиме без ущерба для доходов. Ожидается, что это станет еще одной мерой поддержки семей в условиях демографического кризиса.