Здоровья молодым! 61-летняя Маша Распутина вышла замуж за 70-летнего избранника

Виктор Захаров говорит, что после брака Маша Распутина стала любить его еще больше Источник: masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маша Распутина поделилась радостным событием в своей жизни: 61-летняя певица, которая раньше говорила, что не торопится играть свадьбу, всё же ее сыграла. Фотографией с торжества она поделилась у себя в соцсетях.

На снимке исполнительница позирует в пышном белоснежном платье и длинной фате, а за руку ее держит супруг — 70-летний бизнесмен и продюсер Виктор Захаров, с которым Маша Распутина сожительствует 25 лет, и за это время у пары родилась дочь.

«Будьте счастливы! Я вас люблю!» — подписала свою публикацию Маша Распутина.

Судя по качеству снимка, на фотографа Распутина и Захаров решили не тратиться Источник: masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Новоиспеченный муж Виктор Захаров в разговоре с нашими коллегами из издания «СтарХит» не стал раскрывать дату, когда состоялось торжество, но отметил, что свадьба прошла недавно. Также он рассказал, что пышную гулянку они устраивать не стали.

— Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали всё скрытно. Своих друзей и близких позвали, — рассказал Виктор.

В беседе с «МК» он также отметил, что после свадьбы чувства Маши Распутиной к нему поменялись.

— Она стала любить меня еще больше. Я это чувствую, — расчувствовался Захаров.

Отношения Маши Распутиной и Виктора Захарова начались в середине 90-х. Мужчина тогда был женат на актрисе Елене Захаровой, и та ни в какую не давала ему развод. Осложнял ситуацию процесс раздела имущества: Елена претендовала на долю от дома на Рублевке. Дело дошло до суда.

Ждать, когда всё это закончится, Распутина и Захаров не стали и в 1999 году обвенчались. С тех пор они так и жили без штампа в паспорте, и такие отношения устраивали их целиком и полностью: оба считали, что печать ничего не изменит.