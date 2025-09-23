НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +8

0 м/c,

 751мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Ярославский бренд покорил Россию
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Семья Подробности Здоровья молодым! 61-летняя Маша Распутина вышла замуж за 70-летнего избранника

Здоровья молодым! 61-летняя Маша Распутина вышла замуж за 70-летнего избранника

Они не решались на этот шаг 25 лет

407
Виктор Захаров говорит, что после брака Маша Распутина стала любить его еще больше | Источник: masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Виктор Захаров говорит, что после брака Маша Распутина стала любить его еще больше | Источник: masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Виктор Захаров говорит, что после брака Маша Распутина стала любить его еще больше

Источник:

masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маша Распутина поделилась радостным событием в своей жизни: 61-летняя певица, которая раньше говорила, что не торопится играть свадьбу, всё же ее сыграла. Фотографией с торжества она поделилась у себя в соцсетях.

На снимке исполнительница позирует в пышном белоснежном платье и длинной фате, а за руку ее держит супруг — 70-летний бизнесмен и продюсер Виктор Захаров, с которым Маша Распутина сожительствует 25 лет, и за это время у пары родилась дочь.

«Будьте счастливы! Я вас люблю!» — подписала свою публикацию Маша Распутина.

Судя по качеству снимка, на фотографа Распутина и Захаров решили не тратиться | Источник: masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Судя по качеству снимка, на фотографа Распутина и Захаров решили не тратиться | Источник: masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судя по качеству снимка, на фотографа Распутина и Захаров решили не тратиться

Источник:

masharasputina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Новоиспеченный муж Виктор Захаров в разговоре с нашими коллегами из издания «СтарХит» не стал раскрывать дату, когда состоялось торжество, но отметил, что свадьба прошла недавно. Также он рассказал, что пышную гулянку они устраивать не стали.

— Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали всё скрытно. Своих друзей и близких позвали, — рассказал Виктор.

В беседе с «МК» он также отметил, что после свадьбы чувства Маши Распутиной к нему поменялись.

— Она стала любить меня еще больше. Я это чувствую, — расчувствовался Захаров.

Отношения Маши Распутиной и Виктора Захарова начались в середине 90-х. Мужчина тогда был женат на актрисе Елене Захаровой, и та ни в какую не давала ему развод. Осложнял ситуацию процесс раздела имущества: Елена претендовала на долю от дома на Рублевке. Дело дошло до суда.

Ждать, когда всё это закончится, Распутина и Захаров не стали и в 1999 году обвенчались. С тех пор они так и жили без штампа в паспорте, и такие отношения устраивали их целиком и полностью: оба считали, что печать ничего не изменит.

Распутина, для которой раньше всё же было важно юридическое заключение союза, мечтала о пышной свадьбе, но спустя годы совместной жизни с Захаровым сдалась и призналась, что уже не видит в этом смысла. Но теперь смысл, похоже, появился.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Маша Распутина Виктор Захаров Свадьба Любовь Отношение Певица Семья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Молодая была уже немолода (С)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление