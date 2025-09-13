«Меня вдохновляет этот XXL»: как живет семья, где воспитывают 14 детей

Здесь семья даже не в полном составе Источник: Елена Брит

Жители Алтайского края Сергей и Елена Брит воспитывают 14 детей: четырех сыновей и десять дочерей. Двое старших уже живут отдельно, остальные же по-прежнему вместе с родителями. Самому младшему малышу сейчас полгода. Закупки оптом, пять туалетов, нескончаемый смех детей, серьезное планирование и воспитание, проверенное с годами, — все это их обыденная жизнь.

О том, как дружная семья справляется с такой нагрузкой, кто помогает преодолевать трудности и как углядеть за всеми, NGS22.RU рассказала мама семейства.

«Не планировали. Это просто чудо»

Встретиться дома с Еленой нам не удалось, поскольку там круглосуточно кипит жизнь: кто-то готовится к экзаменам, кто-то балуется и зовет маму, а кто-то репетирует для музыкальной школы. Найти минутку тишины в такой суете практически невозможно. Но за это Елена и любит свой семейный уголок.

Супруги познакомились случайно, в кафе. Тогда 20-летняя девушка даже и не думала о замужестве, а вот молодой человек уже знал, на что настроен.

— Я не собиралась выходить замуж. На следующий день после знакомства встретились у подруги, Сергей решил меня проводить и сказал: «Я завтра приду за тобой, пойдем гулять». С тех пор мы уже не расставались, — с улыбкой вспоминает Елена.

Уже через полгода пара сыграла свадьбу, а чуть позднее супруги узнали о первой беременности:

— У нас жизнь пошла очень быстро. Все как-то завертелось. Каждая из беременностей у меня проходила тяжело: недомогание, слабость, реакция на резкие запахи, токсикоз — все было. Но муж всегда поддерживал и говорил, что будет помогать, чем сможет. Так всегда и было, когда я ходила в положении.

Полгода назад Елена родила четвертого сына Источник: Елена Брит

Сейчас у пары растут 14 детей, причем всех Елена родила сама, ни разу не прибегая к кесареву сечению. Планировать беременность супруги никогда не пытались, но чаще всего спустя полгода после одной выписки узнавали новости о том, что в семье вновь ожидается пополнение.

— Мы вообще не планируем детей. Сколько Господь даст, столько и будет. Здесь хоть запланируйся, это просто чудо. Пока что мечтаю о двойняшках. Красиво же: бегут одинаковые детки, и только мы с мужем знаем, кто есть кто. Но это уже, конечно, не нам решать.

В одну из беременностей Елена столкнулась с тяжелым испытанием — беременность прервалась:

— Тогда ехала в автобусе, он был еще со мной, я смотрела вдаль и поняла, что можно найти деньги, вещи, справиться с трудностями, но самое важное — человеческая жизнь. Поэтому нужно беречь себя, бороться за ребенка с первых дней беременности и ни в коем случае не подвергаться стрессам.

Воспитание первых детей с непривычки Елене давалось труднее всего, но с каждым разом становилось легче и понятнее:

— Я раньше так нервничала, думала, что все идеально должно быть и в полтора года ребенок уже должен сидеть на горшке. Была неопытной, сильно строгой, бедные мои первые дети. А сейчас поняла, что воспитание — долгий процесс и каждый день ты учишь, напоминаешь им о том, как надо. Вырастут, потом вместе будем вспоминать!

Пять туалетов и трехметровый стол

Живет дружная и шумная семья в большом доме, второй этаж и кухню которого Сергей построил своими руками, поскольку работает строителем. Из прошлого жилища пришлось переехать: там места стремительно растущей семье уже не хватало.

— У нас планируется пять санузлов, сейчас уже построены три из них и несколько ванных комнат, чтобы не было больших очередей. В нашей с мужем комнате отдельные ванная и санузел, как в своей однокомнатной квартирке.

В просторной кухне, где вечерами любит собираться семья, стоит трехметровый стол, есть две раковины для мытья посуды и две рабочие зоны.

Большая семья требует не только особой организации быта, но и осмысленного подхода к покупке продуктов, которые удобнее брать оптом. Причем, как рассказывает Елена, дома всегда есть стратегический запас продуктов: мешки с картошкой, луком и морковью, коробки с маслом или другой молочкой.

— Все продукты закупаю коробками. У меня для таких покупок промышленный холодильник стоит. Все, что нужно на каждый день, я храню там. А вот то, что пойдет в дело еще не скоро, просто убираю в морозилки. Их у меня тоже две: одна вертикальная, там лежат ягоды, заготовки. Другая — для мяса. Достала, сварила, и готово, чтобы не бежать в магазин.

В семье и в магазинах давно привыкли, что продукты покупаются не килограммами, а мешками.

— На базе меня уже знают, мужчины всегда помогают загрузить пакеты, мешки в машину. Привожу домой, дети радуются, ценят, что дома всегда все есть.

На последней выписке из родильного дома мечтал побывать и старший сын Слава Источник: Елена Брит

Елена признается, что расходы их семьи действительно огромные: в месяц может уйти больше 350 тысяч рублей. К этому добавляются и непредвиденные траты, например, лечение детей или сломанная техника. Точной суммы многодетная мама не знает: где-то семья может сэкономить, а где-то потратить больше запланированного.

Однако подготовить детей к школе все равно непросто, даже несмотря на выплаты от государства. На одного ребенка, по словам матери, только осенью нужно по четыре пары обуви: повседневная, спортивная, для дождливой погоды и запасная. И это не считая домашней. Одна из небольших и любимых традиций семьи Брит — покупать одинаковую одежду дочкам:

— Их это не обижает, а, наоборот, сближает. Причем они сами могут договориться одеться в одинаковое. Им нравится, что все видят: они родные, из одной семьи.

В семье Брит у детей красивые и разнообразные имена: Анжелика, Вячеслав, Елизавета, Илья, Нелли, Полина, Алена, Лиля, Ирина, Лида, Самуил, Лия, Даша и Сергей. Самому младшему ребенку сейчас чуть больше полугода, старшей дочери же уже 18 лет.

Сейчас семье все же немного легче: власти города обеспечили школьников бесплатным транспортом, а кружки дети тоже посещают бесплатно. К слову, за семьей закреплен и благотворитель, который периодически помогает справиться со сложностями и к которому они могут обратиться, если вдруг почувствуют, что сами не справляются.

— Благодаря им в нашем доме появилось фортепиано. Местные власти нас тоже курируют, периодически навещают с подарками — так у нас появилась вертикальная морозилка.

Платят детям за помощь с младшими

Просыпается одна часть семьи довольно рано, чтобы успеть собраться в школу в первую смену. По словам Елены, одежду и портфели приходится готовить к следующему дню еще с вечера, поскольку иначе день может не задаться.

— Завтрак у нас — отдельная история, его тоже нужно приготовить на всех. В это время грудничок где-то рядом: может играть или же капризничать, тогда внимание смещается уже на него и нужно срочно чем-нибудь отвлечь, покачать. Поэтому я научилась какие-то задачи делегировать детям.

Так появилась определенная система поощрений за выполненную работу, вроде помощи по дому и ухода за младшими детьми. Но иногда ее оказывают знакомые и хорошие приятели, которые могут, например, посидеть с детьми или и вовсе налепить пельменей впрок или напечь тазик булочек на всю семью.

— Если я куда-то уезжаю, то могу за старшим закрепить младшего ребенка, за это он может получить, например, 500 рублей. Платим мы им даже за простые задачи, например, помыть и уложить малыша. Это их стимулирует к помощи, некоторые прям даже встают в очередь. Каждому хочется заработать.

Супруги вместе Источник: Елена Брит

Особенно Елену трогает дочка Полина. Она часто берет на себя такие обязанности и заработанные деньги тратит не на себя, а на сестер. Мама семейства вспоминает, как та заказала на маркетплейсе копилку за 400 рублей и подарила ее младшей:

— Я тогда спросила, не жалко ли ей, а она ответила, что очень бы хотела, чтобы у сестры была своя копилка.

Иногда дети скидываются и вместе покупают подарки маме. К ее дню рождения они как-то дарили букет цветов и даже готовили свои сюрпризы.

Чтобы приучать детей к осознанности, родители ввели правило: часть заработанного нужно откладывать. Так домашние учатся не только ценить труд, но и делиться с семьей или с теми, кто в этом нуждается.

Важна романтика

Благодаря такой системе воспитания Сергей и Елена периодически могут выбраться на пару дней, а за главных оставить подросших детей. Чтобы немного отдохнуть и перезагрузиться, иногда Елена устраивает себе короткий отдых прямо в городе, оставляя детей на мужа:

— Я включаю музыку и могу прокатиться по городу или съездить в магазин, посмотреть на красивые витрины, разгрузиться и встретиться, поужинать с подругами. Хватает даже пары часов, но уже за это время я успеваю соскучиться.

Мама многодетного семейства успевает устраивать необычные совместные с мужем поездки Источник: Елена Брит

При этом на первом месте многодетных родителей всегда стоит не быт, а личные взаимоотношения. По словам Елены, она очень старается сохранить романтические отношения с мужем, несмотря на всю ту ежедневную рутину, с которой сталкивается их семья:

— Люблю, когда он в хорошем настроении. К приходу папы все дети готовятся по-особенному, стараются навести уют и порядок. Сереже это очень важно.

Иногда она и сама устраивает мужу сюрпризы — покупает маленькие подарки или тайком организует совместные поездки.