«Сосед должен убить и зубы забрать»: дочь многоженца Сухова рассказала о его зверствах

Анна обвинила отца в изнасиловании и прошла проверку на полиграфе Источник: «Пусть говорят» (16+) / «Первый канал» / 1tv.ru

Под занавес прошлого года вся страна узнала имя Ивана Сухова — многоженца с 30 детьми, который говорил своим женщинам, что если они не захотят рожать, то он возьмет еще жен. Правила в семье Сухова были, мягко говоря, своеобразными, но чем большей славы добивался Иван, тем больше сгущались над ним тучи. Дошло до того, что Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о развратных действиях. Поводом стал рассказ дочери Сухова о домогательствах отца.

Пока Сухов шокировал общественность своей плодовитостью, планами на дальнейшее развитие семьи и внутренними, его старшая дочь Анна весной 2025 года написала на него заявление об изнасиловании.

По словам Анны, впервые отец совершил в отношении нее развратные действия, когда ей было 14 лет. Девушка рассказывала, что мать отправила ее к отцу на «перевоспитание» после подозрений в курении — до этого они жили отдельно. Во время совместной поездки, как утверждает девушка, Сухов принуждал ее к действиям сексуального характера.

— «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было, — он заставил меня прикасаться к нему, — рассказывала Анна.

Только уголовное дело тогда никто возбуждать не стал.

У Сухова 12 жен и 30 детей, но он хочет увеличить число наследников до 50 Источник: «Блог многоженца» / YouTube

Чтобы придать огласку этой истории, Анна пришла в студию шоу «Пусть говорят» (16+) и в эфире Первого канала рассказала о том, как живет сейчас и что ей говорит отец.

— После всех событий на море, которые были со мной, я пошла к психиатру, к психологу, потому что думала, что ненормальная. Думала, что мне осталось жить два года — потому что он мне это внушил. Он мне сказал, что зубы будут по одному выдирать, с ногой что-то делать. Какой-то сосед должен убить и зубы забрать, — со слезами на глазах рассказала девушка.

На этот раз у Анны нашелся свидетель — последователь Сухова Евгений. Он подтвердил слова 19-летней девушки и рассказал о странном поведении многоженца.

— Он говорил, что у его дочери проблемы, а у него рак 4-й степени и он скоро умрет. Подтверждаю все слова Анны, — отметил Евгений.

Кроме того, Анна заручилась помощью подруги, которой все рассказала.

Подруга Анны в курсе того, что с ней случилось Источник: «Пусть говорят» (16+) / «Первый канал» / 1tv.ru

Адвокаты Анны добавляют, что Сухов собирался найти ей такого же авторитарного человека, как он, который будет контролировать и скрывать те преступления, которое он совершил в ее отношении.

— Он хотел ее сломать. Он ей врет, говоря: «Ты моя дочка», — а на самом деле испытывает ненависть, потому что Аня ослушалась и рассказала про него всей стране», — говорит защитник Анны.

Сам Сухов ранее после обвинений девушки заявлял, что все обвинения в его адрес — не больше чем провокация.

— Подкупили одного из моих близких родственников, больного и слабого человека, — рассказывал летом этого года Сухов. — Мне долгое время угрожали, пугали и вот перешли к агрессивным действиям.

Многоженец ответил на обвинения дочери в домогательствах Источник: «ТВ Центр»

Теперь же Сухову придется доказывать свою невиновность уже не перед аудиторией, а перед следователями.

— В настоящее время организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку данных сведений, — говорится в сообщении Следственного комитета по Московской области.