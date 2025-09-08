«Выбирать ребенка в детдоме нужно не на эмоциях, а душной логикой». Откровенный разговор о приемных детях

Откровенный разговор о самом главном: любви, страхах и принятии Источник: Александр Зубов / NGS55.RU

Решение принять в семью ребенка — одно из самых смелых и сложных. Окружающие часто говорят о любви, спасении и благородстве, но редко — о страхах, разочарованиях и эмоциональном выгорании тех, кто решился на опеку или усыновление. С чего на самом деле начинается путь приемного родителя? Как понять, ваша ли это история и хватит ли сил? На эти откровенные и неудобные вопросы наши коллеги из VORONEZH1. RU ищут ответы вместе с Юлией Величко, психологом проекта «Школа приемных родителей». Ее главный тезис — «Приемное родительство не для каждого, но про каждого» — стал отправной точкой для нашего честного разговора о мифах, реальности и главном испытании для взрослого — испытании зрелостью и любовью.

Источник: Школа приемных родителей / Vk.com

«К приемному родительству приходят как к последней возможности стать родителями те, кто не может иметь своих собственных детей. Есть и те, кто стал приемными родителями по стечению обстоятельств: например, у подруги или друга забрали ребенка, или племянники остались без родителей. Я заметила такую тенденцию, что людей, которые выбирают путь приемного родительства по независящим от них причинам, больше всего», — рассказала Юлия, которая всё это проверила на себе: у нее двое приемных детей.

Что такое «Школа приемных родителей»?

Школы приемных родителей работают по всей стране, без учебы в ней взять ребенка на воспитание невозможно. Записаться в такую школу можно на «Госуслугах». Вот что рассказала руководитель проекта в Воронеже Ксения Пенькова:

«Тех, кто берет детей в семью, необходимо учить приемному родительству. Это связано с тем, что существует много вторичных отказов, то есть когда от ребенка отказываются и он попадает в детский дом, потом его забирают приемные родители и опять от него отказываются, потому что не справились с воспитанием, характером, либо вообще не знают, что с ним дальше делать», — говорит Ксения.

Занятия проходят два раза в неделю — один будний вечер и в субботу — в течение 8 недель. Но позже часы планируют увеличить.

Главная проблема приемных родителей

«Я не могу дать конкретного ответа на вопрос, к чему нужно быть готовым приемным родителям. Но могу однозначно сказать: будут сложности. Сложности как с самим ребенком, так и с внутренним принятием этого ребенка родителями. Нужно будет справляться не только с его поведением, но и принять его „внутри себя“. Вот в этом самая большая сложность», — рассказала Юлия.

Увы, не редкость, когда приемные родители возвращают ребенка обратно в детский дом или приют. Юлия назвала самые распространенные причины:

«Во-первых, это розовые очки. Зачастую родители хотят так называемого розового пони — девочку или мальчика голубоглазого, кудрявого, чтобы ребенок был до года, полностью здоровый и так далее. Но если мы берем даже младенца до года, он уже травмирован, у него есть травма брошенности, оставленности. И эта травма вылезает, и представление о том, какой должен быть ребенок, у приемных родителей не сходится с реальностью. Из-за этого и происходят возвраты. Дело в том, что сначала нужно залечить свои травмы, заткнуть все дыры в своей душе, прежде чем идти в приемное родительство. Когда приемный ребенок появляется в семье, он вытаскивает на свет всех ваших тараканов, всё, что вы прятали в себе и что пытались забыть», — поделилась женщина.

«Есть дети, которые не хотят в семью»

В организации «Общие дети» есть волонтеры, которые оказывают помощь интернатам и детским домам. Еще есть вариант стать наставником для подростка: с ребенком можно общаться в стенах интерната, переписываться, созваниваться — дружить, но в семью при этом не забирать.

«Есть разные подростки. И есть подростки, которые хотят в семью, и они об этом говорят. А есть подростки, которые не хотят в семью, и они также об этом говорят. Это ведь сложно, когда ты в стенах детского дома долго жил, тебе тут всё понятно, понятен режим, знаешь, когда и чем тебя покормят, когда будут занятия и так далее. Всё понятно, предсказуемо и безопасно. Но когда тебе нужно уйти в семью, в другой дом, то там вообще всё непонятно. Есть дети, которые желают идти в семьи, их большинство. Но на подростков нужно иметь определенные ресурсы, уметь с ними взаимодействовать. С ребенком до 10 лет проще выстроить границы, а с подростком сложнее. Нужно уметь владеть определенными техниками воспитания для того, чтобы держать в узде почти взрослого человека», — рассказала Юлия.

Если вы думаете о том, чтобы стать приемным родителем, наша собеседница советует в первую очередь заняться своим психологическим здоровьем.

«Бывает так, что приемное родительство является результатом давления со стороны: „У тебя еще нет детей? Сколько тебе лет? Давай, пора“. Бывает, бабушки-дедушки давят. И люди идут в приемное родительство, чтобы угодить кому-то, но это не их выбор. Чтобы понять свою мотивацию, нужен психолог. Вы можете прийти в школу приемных родителей, потому что она ни к чему не обязывает. У нас достаточно выпускников, которые в итоге сказали, что в приемное родительство не пойдут», — поделилась Юлия.

Испытание границами

Приемные дети могут испытывать границы взрослого, чтобы понять, что он может себе позволить, а что нет. Как родителям грамотно реагировать на такие выпады со стороны ребенка?

«Первое — это позитивное подкрепление, то есть заранее подложить соломинку, чтобы так не было. Например, вы договорились о том, что он будет домой приходить в девять часов вечера, условно. И вот он пришел в девять, а ты ему скажешь: „Слушай, как здорово, что ты пришел в девять, я чувствую себя в это время безопасно, и я за тебя не тревожусь“. Тем самым мы позитивно подкрепили то, что он приходит вовремя, в следующий раз ему захочется прийти вовремя.

И второе — это договоренности. Создавать договоренности на берегу. Если они нарушены, значит, будут оговоренные последствия. Например, как это работает с моим сыном. Есть условие: ты играешь в телефон, компьютер только после того, как прочитал и сделал уроки. Если ты этого не сделал, соответственно, гаджета нет. Но с более старшими это уже работает по-другому, тут нужно сделать другой подход, исходя из индивидуальных особенностей ребенка», — рассказала Юлия.

Выгорание и чувство вины

И вот ребенок в семье. Пройдены все инстанции, комната ждет своего героя, куплены новая одежда и игрушки. Первый восторг и эйфория от того, что свершилось, постепенно сменяются суровой реальностью: бессонные ночи, незнакомые особенности поведения, протесты, агрессия. Именно в этот момент многих родителей накрывает первой волной отчаяния.

Этот внутренний кризис усугубляется давлением социальных ожиданий. Приемный родитель по умолчанию считается едва ли не святым, и признаться в своей усталости или в том, что ребенок «не оправдывает ожиданий», кажется страшным предательством. Возникает чувство вины и стыда: «Я же сам этого хотел, а теперь не могу полюбить? Со мной что-то не так?»

«Когда выбираешь ребенка, исходить нужно не из эмоций и какого-то „фейерверка“, а с холодной головой. То есть душной логикой. С пониманием того, что вы несете всю ответственность за последствия. А когда всё происходит на эмоциях, случается выгорание. Потому что мы ждем от ребенка какой-то отдачи, а ее может не быть. Вот мы тебе супчик вкусный приготовили, а ты нам спасибо скажи. Мы вслух об этом не говорим, но ждем, что у нас будет взаимный обмен энергией: я — тебе, ты — мне.

Но приемный ребенок не дает обратной связи. Он может быть настолько травмирован, что его придется долго наполнять своей любовью, чтобы когда-то он смог вам ее вернуть. Не ждите, что он когда-то скажет спасибо. И не требуйте многого от себя. Вы имеете право быть неидеальными», — рассказала Юлия.

Чувство вины возникает у приемных родителей потому, что они принимают на себя прошлый опыт ребенка, им кажется, что они виноваты в том, что произошло. Психолог рекомендует помнить о том, что всё, что произошло с ребенком, было до его появления в семье.

«Это чувство мне знакомо. Я думала, это я виновата, что моя дочь оказалась там-то, что мой сын оказался в том месте. В итоге тебя просто накрывает лавиной», — поделилась женщина.

Сначала букетно-конфетный период…

«Есть сухая статистика о том, как зависит время на адаптацию в семье от срока, который ребенок пробыл в детдоме. Это цифры приблизительные, но выглядят так: если ребенок три года пробыл в детском доме, то ему нужно около трех лет, чтобы адаптироваться в семье. Есть разные периоды адаптации: „букетно-конфетный“ период, когда все любят друг друга, а потом начинается выстраивание границ. Если, например, ребенок 10 лет находился в детском доме, будет сложнее. А бывает и иначе… Мой сын даже не успел попасть в детский дом, его забрали из больницы, тут адаптация была у меня», — рассказала Юлия.

Еще один сложный момент, который больно ранит многих приемных родителей, — это вопрос, как ребенку их называть. В обществе прочно закреплен образ счастливого финала: ребенок бросается на шею новым родителям с криком «Мама!» и «Папа!» Но реальность оказывается иной. Не всегда дети готовы называть так своих новых родителей. Юлия отмечает, что не видит в этом проблемы. Главное — помнить, что ребенку должно быть комфортно, а название не изменяет статуса: если вас не называют мамой, это не значит, что вы не мать.

Как взять ребенка из детского дома?

Решение взять ребенка из детского дома — большое и ответственное. Многих, кто задумывается об этом, останавливает незнание, с чего начать. Путь кажется сложным, но он абсолютно понятен, если идти по нему шаг за шагом.

Первым и главным шагом для любой семьи становится обращение в орган опеки и попечительства по месту регистрации. Там выдадут список необходимых документов и направление в «Школу приемных родителей».

После успешного окончания обучения семья собирает пакет документов для получения заключения о возможности быть усыновителем. Этот пакет включает медицинскую справку, справки о доходах, автобиографию, выписку из домовой книги и документ, подтверждающий право на жилое помещение, копию свидетельства о браке (при наличии) и другие документы. С готовым заключением на руках можно встать на учет как кандидат в усыновители и начать знакомство с анкетами детей в федеральной или региональной базе данных.

После выбора ребенка и принятия решения дело передается в суд, а потом в ЗАГС, чтобы вписать ребенка в паспорта родителей и выдать ему новое свидетельство о рождении.

Кто не может усыновить ребенка?

1. Лица, не обладающие полной дееспособностью.

2. Лица, ранее виновно нарушившие свои родительские или опекунские обязанности.

3. Лица, чье состояние здоровья не позволяет обеспечить ребенку должный уход. Перечень заболеваний утвержден на государственном уровне и включает:

туберкулез в активной форме;

наркоманию, токсикоманию, алкоголизм;

инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета;

психические расстройства до признания недееспособным;

злокачественные онкологические заболевания;

заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I или II группы.

4. Лица, не имеющие необходимых материально-бытовых условий.

Отсутствие дохода, обеспечивающего ребенку прожиточный минимум (в Воронежской области это 15 137 рублей);

отсутствие постоянного места жительства;

проживание в помещении, не отвечающем санитарным и техническим нормам.