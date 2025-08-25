НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Госдуму внесут закон о выплатах к 1 сентября. Суммы — до 50 тысяч

Рассказываем, что предлагают депутаты

Депутаты давно говорят о разных вариантах «школьных» выплат | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUДепутаты давно говорят о разных вариантах «школьных» выплат | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Депутаты давно говорят о разных вариантах «школьных» выплат

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В понедельник в Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям с детьми к 1 сентября. Он предполагает внушительные суммы: до 50,2 тысяч рублей. Автором законопроекта стал Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду».

Законопроект охватывает детей, обучающихся по школьным программам, а также на очных формах среднего и высшего образования.

«Предлагаю предоставить семьям с детьми ежегодную выплату к 1 сентября. На каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет — по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов — от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей. Детям из малоимущих семьей — по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей — до наступления 28-летнего возраста», — сообщил Миронов РИА Новостям.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета.

«Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцелярские товары. На круг набегает приличная сумма, которая перед началом учебного года увеличивается за счёт летнего „сезонного“ коэффициента. Надо учитывать, что в течение года родителей ждут дополнительные траты, и поэтому мы предлагаем государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября», — подчеркнул Миронов.

Политик сослался на исследования российских маркетплейсов. По их данным, стоимость ученического набора к первому сентября выросла уже на 30%-35%.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Школа Выплата Пособие 1 Сентября Школа 1 Миронов
