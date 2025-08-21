НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семья Молодоженов начнут тестировать перед вступлением в брак, но не всех: какие изменения предлагают

Список новых правил уже направили в Госдуму

Супруги должны будут предоставить доказательства реального брака | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Супруги должны будут предоставить доказательства реального брака

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Перед тем как узаконить свои отношения, россиянам предложат проходить тестирование и собеседование. Однако эта мера коснется не всех молодоженов. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обращение по этому поводу.

«Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости — ежегодного», — говорится в документе.

Кроме тестирования и собеседования супругов, Лантратова предлагает, чтобы уполномоченные органы могли приходить к ним домой с целью убедиться, действительно ли они живут вместе и ведут совместное хозяйство.

Супруги должны будут предоставить доказательства реального брака. В рамках этой инициативы планируется также опрашивать соседей, друзей и родственников супругов, чтобы получить дополнительную информацию об их отношениях.

По мнению Лантратовой, эти меры помогут на раннем этапе обнаруживать незаконное пребывание иностранцев в России и не позволят использовать фиктивные браки для легализации последователей радикальных религиозных направлений, передает РИА Новости.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЗАГС Молодожены Брак ВНЖ Госдума
