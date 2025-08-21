Молодоженов начнут тестировать перед вступлением в брак, но не всех: какие изменения предлагают

Супруги должны будут предоставить доказательства реального брака Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Перед тем как узаконить свои отношения, россиянам предложат проходить тестирование и собеседование. Однако эта мера коснется не всех молодоженов. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обращение по этому поводу.

«Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости — ежегодного», — говорится в документе.

Кроме тестирования и собеседования супругов, Лантратова предлагает, чтобы уполномоченные органы могли приходить к ним домой с целью убедиться, действительно ли они живут вместе и ведут совместное хозяйство.

Супруги должны будут предоставить доказательства реального брака. В рамках этой инициативы планируется также опрашивать соседей, друзей и родственников супругов, чтобы получить дополнительную информацию об их отношениях.