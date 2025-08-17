В России хотят запретить несколько видов имен для детей. Зачем это нужно

Запрет объясняют защитой прав ребенка Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Родителей хотят ограничить в выборе неблагозвучных и «неодушевленных» имен для своих детей. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в разговоре с ТАСС. Общественник также предложил разместить список рекомендованных имен на «Госуслугах».

«Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», — говорит Рыбальченко.

Он считает это необходимым с точки зрения прав ребенка:

«Неблагозвучное имя, которое дали родители, может стать поводом для насмешек, нападок и травли сверстников в детстве и подростковом возрасте».

Рыбальченко напомнил, что в Декларации прав ребенка ООН прописано, что у каждого ребенка есть право на имя и на благоприятные условия для развития.

«Ограничение возможности родителей в выборе, подчеркну, неблагозвучного имени — это будет прежде всего защита интересов ребенка», — объяснил глава комиссии.

Рыбальченко добавил, что в России проживает множество национальностей, которые имеют свои традиционные имена, поэтому важно учитывать это разнообразие культурных норм.