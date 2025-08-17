В России хотят запретить несколько видов имен для детей. Зачем это нужно

Родителей хотят ограничить в выборе неблагозвучных и «неодушевленных» имен для своих детей. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в разговоре с ТАСС. Общественник также предложил разместить список рекомендованных имен на «Госуслугах».
«Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», — говорит Рыбальченко.
Он считает это необходимым с точки зрения прав ребенка:
«Неблагозвучное имя, которое дали родители, может стать поводом для насмешек, нападок и травли сверстников в детстве и подростковом возрасте».
Рыбальченко напомнил, что в Декларации прав ребенка ООН прописано, что у каждого ребенка есть право на имя и на благоприятные условия для развития.
«Ограничение возможности родителей в выборе, подчеркну, неблагозвучного имени — это будет прежде всего защита интересов ребенка», — объяснил глава комиссии.
Рыбальченко добавил, что в России проживает множество национальностей, которые имеют свои традиционные имена, поэтому важно учитывать это разнообразие культурных норм.
Если ни один из вариантов в предложенном перечне имен не будет устраивать родителей, то они могут зарегистрировать собственное имя в МФЦ. При этом нужно будет объяснить выбор и, возможно, потребуется получить согласие от регионального уполномоченного по правам ребенка.