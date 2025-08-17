«Мы оба жалеем»: скандальная любовь Олега Табакова

Олег Табаков всегда восхищался красивыми женщинами, но в жизни связал себя узами брака только дважды Источник: Максим Новиков / ИТАР-ТАСС

Сказать, что актерской игре сделал комплимент сам маэстро Олег Табаков — особый козырь, который нередко использовали и используют до сих пор артистки. Кто-то заходит и того дальше, сообщая неожиданные подробности, как известный на всю страну актер оказывал знаки внимания и вне съемочной площадки. Но сам артист никогда на подобные разговоры не реагировал. Свою любовь он подтверждал только к двум женщинам, по иронии судьбы втянутым в любовный треугольник на десять лет.

Источник: Городские медиа

«Наш с ним роман завязался практически в первую же ночь!»

Первая жена Олега Табакова Людмила Крылова влюбилась в него задолго до личной встречи. Произошло это случайно, в Щепкинском училище, куда она только-только поступила, она увидела афишу о театральной постановке в театре «Современник».

— Понимаете, меня словно кто-то ведет по жизни… Вот я иду на этот спектакль. И отчаянно влюбляюсь в Табакова. Мысль, что обязательно когда-нибудь познакомлюсь с этим человеком, стала моей путеводной звездой на несколько лет! — позже признавалась Людмила Ивановна.

На всех, кто говорил, что нечего и влезать в роман с Табаковым, это всё ненадежно и недолговечно, Людмила лишь смотрела невинными глазами Источник: кадр из фильма «Сверстницы» (0+), реж. Василий Ордынский. «Мосфильм», 1959 год

Три года она училась, играла в театральных постановках и стремилась стать той самой, на которую Табаков обратит внимание и примет как равную. Усилия были не напрасными, в 1959 году на одной из вечеринок уже популярный Олег Табаков, вокруг которого постоянно крутились девушки, заговорил именно с ней.

— Вы ведь из «Щепки», да? Коллеги хвалят ваши учебные работы, — начал разговор Табаков.

Такой окрыленной, как после этих слов, Людмила Ивановна себя никогда не чувствовала. Между молодыми людьми завязался разговор, сначала дружеский, а позже и романтический. Крылова не заметила, как наступил вечер, сменились декорации, и они с «мужчиной ее мечты» были не в окружении театральной тусовки, а только вдвоем у него дома.

— Наш с ним роман завязался практически в первую же ночь! И это притом, что я была самая скромная на курсе! — удивлялась сама себе Людмила Ивановна.

Источник: Виктора Будана / Фотохроника ТАСС

Через четыре дня в комнате Табакова, которую он снимал, на полочках аккуратно лежали не только его вещи, но и Крыловой, а на кухне по-хозяйски готовила и сама Людмила Ивановна. Начинающая актриса была уверена: если живем вместе, то теперь мы муж и жена, и точка. Даже когда она привела возлюбленного на встречу с отцом, то смело выпалила: «Папа, познакомься, это мой муж». Такого поворота событий Табаков совсем не ожидал.

— Как ты могла такое сказать?! Мы же не расписаны, — недоумевал Олег Павлович.

— Я же не сказала, что мы расписаны, я сказала, что ты мой муж, — невинно отвечала Людмила.

«Говорят Табакову: „Вот вам подарок!“ А там я — в белом кружевном платье»

Табаков и Крылова всё же расписались и сыграли свадьбу, но позже, в 1960 году, когда их сыну Антону было два месяца.

— Свадьбу гуляли в ресторане старого «Всесоюзного театрального общества». Меня вынесли в картонной коробке из-под театрального реквизита. Говорят Табакову: «Вот вам подарок!» А там я — в белом кружевном платье, которое сшила себе сама, и в фате… — вспоминает Людмила.

Семейная жизнь двух актеров и по совместительству молодых родителей была не столь безоблачной. Каждый день у Табакова и Крыловой были репетиции, съемки, выступления, а ведь нужно было уделить время и подрастающему сыну. Олегу Павловичу роль отца давалась особенно тяжело.

— Однажды оставила двухлетнего Антошку с Табаковым и уехала на три дня на съемки, а когда вернулась, Антошка так же точно сидел у него на коленях с голой попой и ел холодную котлету. Табаков отдал мне ребенка и сказал: «Больше никогда этого не делай!» — поделилась Людмила Крылова.

Когда Антон Табаков только пошел в школу, он уже вовсю оправдывал звездную фамилию и снимался в кино Источник: кадр из фильма «Времена года» (0+), реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский, «Мосфильм», 1968 год

Людмила Ивановна всё больше посвящала себя семье и образу идеальной хозяйки, отодвигая работу на второй план. В их дом часто приходили именитые гости, а однажды даже заглянул сам Марчелло Мастроянни на ужин — нужно было не ударить в грязь лицом.

— Я во многих домах побывал, в разных странах, но такой теплой атмосферы и настолько потрясающего домашнего ужина нигде не встречал, — отзывался после итальянский актер.

Источник: кадр из фильма «Ах, водевиль, водевиль…» (0+), реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, «Мосфильм», 1980 год

Людмила заботилась о Табакове, даже выхаживала его после раннего инфаркта в 29 лет. По словам Олега Павловича, он случился из-за того, что актер надорвался и слишком усердно пахал.

В 1966 году у пары родился второй ребенок — дочь Александра. Людмила не придиралась к мужу за то, что он мало времени бывает дома, знала, как важна ему работа. За двадцать лет брака она научилась в одиночку управляться со всем, начиная от воспитания детей и заканчивая забиванием гвоздей, и воспринимать это как должное. А в это время в театральных кругах ходили разговоры, что Олег Павлович засиживается не на репетициях, а в объятиях другой женщины.

«Я не люблю предательства»

С Мариной Зудиной Табаков познакомился в 1981 году. Совсем молоденькая девушка, на 30 лет младше маэстро, пришла учиться в ГИТИС. Первый курс она провела лишь с чувством почтения к Олегу Павловичу. Но во время каникул Зудина осознала: она испытывает по отношению к преподавателю и что-то еще.

Зудина не могла скрыть радостной улыбки, и в театральных кругах быстро поняли, с чем она связана Источник: marinazudina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я после первого курса поехала отдыхать. Вот лежала на пляже и, знаешь, когда сильно жарко бывает, такие темные круги плывут перед глазами… Вдруг резко стало темно, и ко мне пришло осознание, что у нас с ним (Олегом Табаковым. — Ррим. ред.) будет роман. Ну и всё. Я подумала, что странно это как-то. Влюбленность в него была, — поняла Марина.

На втором курсе Зудина призналась в своих чувствах, и они оказались взаимными. Актриса знала о том, что Табаков давно женат и у него двое детей. Она понимала, что его дочь всего на год младше самой Зудиной, но ей было всё равно. Она ничего не требовала и давала Олегу Павловичу полную свободу, а тот отвечал ей тем же.

— Он мне всегда говорил: «Устраивай свою жизнь». Уверена, если бы я влюбилась в другого, мы бы с Олегом Павловичем сохранили хорошие отношения. Я не думала, что именно с ним буду создавать семью, — искренне признавалась Марина.

Сердце Милолики украсть не получилось, а у Марины Зудиной, которая ее играла, очень даже Источник: кадр из фильма «После дождичка в четверг» (6+), реж. Михаил Юзовский, «Мосфильм», 1985 год

Десять лет Табаков жил на две семьи, разрываясь между домом, где его ждала любящая жена и обожаемые дети, и где обитала его родственная душа, всегда готовая выслушать, понять и поддержать. Муки выбора, с кем остаться и как разорвать этот любовный треугольник, прервала Людмила Крылова. Долгие годы она не верила пересудам о том, что муж ей неверен, но в какой-то момент убедилась в этом сама. Терпеть мужа-изменщика она не стала.

— Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то, — жестко заявляла Крылова.

В 1994 году Людмила Крылова сама выступила инициатором развода, устав жить во лжи.

Дети, которые на тот момент уже были взрослые, болезненно отреагировали на уход отца. Дочь Александра навсегда порвала с ним всякие контакты и ушла из театра и кино, где раньше так любила работать на радость Табакову.

Старший сын Антон был не столько беспощаден. Ему было уже 30 лет, он был женат и постарался понять, что испытывает отец и как тому тяжело. Он простил Табакова и уже через год сам сделал первый шаг к примирению, тем более и повод был.

«Пришла любоф-ф-ф…»

Через год после развода Табаков уже снова надел кольцо на безымянный палец, но уже Марине Зудиной. На все недоумевающие взгляды и вопросы, как можно променять стабильность и семью на мимолетное увлечение, пусть оно и тянулось десять лет, Олег Павлович отвечал:

— Как ни банально это звучит, пришла любоф-ф-ф…

В 1995 году у пары появился их общий сын Павел. По словам актрисы, это была ее не первая беременность. Еще в начале отношений с Олегом Павловичем Зудина в какой-то момент увидела две полоски на тесте, но тогда она испугалась. Она только начала строить карьеру, Табаков от жены уходить не планировал, никаких гарантий, что они будут вместе.

Источник: marinazudina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я не знаю, что больший грех — сломать жизнь другому человеку, которого ты любишь, или же пойти на сознательное прерывание беременности. Считайте, что решение об аборте — это было мое решение. Понимаете, мы оба жалеем… — сознавалась Зудина на шоу «Судьба человека» (16+).

С любимым сыном на руках Марина не винила себя за прошлые ошибки и наслаждалась, что теперь у них с любимым мужчиной семья. Правда, если дома она наконец нашла ту гармонию, которой ей так давно хотелось, в работе ее постоянно подозревали в блате. Из-за косых взглядов, сомнений со стороны актеров, действительно ли она заслужила роль, Зудина поняла, что быть музой и любимой женщиной Табакова и его женой — это две разные вещи.

— Я смотрела на результаты других актрис, за которые они премии получали, за которые их хвалили, и думала: я должна раза в три больше сделать, чтобы меня так же похвалили, как кого-то из них. Я недополучала именно потому, что я жена художественного руководителя, — рассказывала о нюансах своего положения Марина.

При этом со своей второй женой Табаков стал другим человеком. Знакомые, ранее видевшие в нем сердцееда, теперь смотрели, как Олег Павлович спешит домой к любимой, как он не выходит ни на один прием без нее и нежно обнимает на публике. Ему были не интересны другие женщины, кроме Марины.

В 2006 году в браке появился еще один ребенок — дочка Мария, Олегу Павловичу был на тот момент уже 71 год.

Источник: marinazudina_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Рождение второго ребенка — полностью моя инициатива. Это я его переубедила, что не поздно. У него были сомнения, всё же возраст… Олега Павловича волновал один вопрос: насколько долго он сможет пробыть рядом с дочерью? — признается Зудина.