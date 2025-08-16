Лужайка есть, а зайка когда? Пять звездных красоток, которые не торопятся рожать

Рассказываем про уральских красоток, которые пока не стали мамами Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Актрисы, певицы и блогерши, как и обычные «земные» женщины, создают семьи и рожают детей. А кто из звезд шоу-бизнеса еще не стал мамой (хотя некоторые уже записывают обращения к своему будущему малышу)?

Наши коллеги из E1.RU решили посмотреть, как живут красотки, которые пока не торопятся заводить ребенка.

Юлия Михалкова, 42 года

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова не делится подробностями личной жизни. В 2024 году она дала интервью журналу «Телепрограмма», в котором ответила на вопросы: «Замужем ли вы? Занято ли ваше сердце сейчас?»

«Мой ответ — да. Но, чтобы сохранить интригу, я не уточню, на какой из двух ваших вопросов я ответила положительно», — сказала Юлия.

Юлии Михалковой 42 года Источник: mihalkova / Instagram.com*

Несколько лет Михалкова встречалась с политиком, депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. Пара рассталась в 2014 году.

Сейчас Юле Михалковой 42 года. Она уверена: на женщину, в каком бы она возрасте ни была, не стоит давить в плане замужества и детей, ведь у каждого человека своя судьба.

В интервью «Леди Mail.ru» она ответила хейтерам, упрекающим ее в отсутствии «полноценной семьи».

Красотка не раскрывает подробности своей личной жизни Источник: mihalkova / Instagram.com*

«Я отношусь строго отрицательно, когда начинают тыкать пальцем и поучать других, как им строить личную жизнь. А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван? Зато вот женщина — вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно. Я за то, что каждый человек — хозяин своей жизни», — высказалась актриса.

Клава Кока, 30 лет

Певица Клава Кока недавно отметила свое 30-летие. Сначала все думали, что ей исполнилось 29, однако оказалось, она вычеркнула год из своей жизни из-за череды неудач.

Клаве Коке недавно исполнилось 30 лет Источник: klavacoca / Instagram.com*

Больше года она состояла в отношениях с блогером Александром Повериным. Все верили, что дело идет к свадьбе, но, увы, союз распался.

После расставания Клава Кока пришла на шоу «Сессия» к Дмитрию Диброву. В выпуске она раскрыла свою причину разрыва. Певица объяснила, что возлюбленные не смогли сойтись в некоторых моментах: Клава призналась, что ее целью было построить семью, а еще говорила, что Александр часто сидел и играл в компьютер.

Пара рассталась после года отношений Источник: alexander.poverin / Instagram.com*

Александр Поверин пояснил, что не торопился делать Клаве предложение. Он считает, что звать замуж нужно только после года отношений и понимания, готова ли пара к такому серьезному шагу.

«Свадьба и дети — это очень серьезный момент. Я не хочу, чтобы в моменте „а давай“, а потом делите имущество, разводитесь, еще детей делите между собой. Для меня это вообще полный крах и страх номер один. Я решаюсь максимально долго, продумываю, потому что это очень серьезный момент для меня. В тот момент мы это не обсуждали. Идет классно всё, просто жди», — объяснил экс-жених Клавы.

Фанаты ждут, когда Клава наденет белое свадебное платье Источник: klavacoca / Instagram.com*

Клава Кока не раз признавалась, что хочет большую семью и детей. Она даже записывала трогательное обращение к своему будущему ребенку.

«Мой малыш, мое счастье, мое будущее, моя частичка, моя кровинушка! Ты даже не представляешь, как же я тебя жду. Ты даже не представляешь, насколько сильно я тебя люблю каждой клеткой своего тела, своего разума, своего сердца. Я даже не знаю, какой ты будешь, но я точно знаю, что в тебе будет всё лучшее, что есть во мне. И я знаю, что ты многому меня научишь», — отметила певица.

Клава записала эмоциональное обращение к своему будущему малышу Источник: klavacoca / Instagram.com*

София Никитчук, 31 год

О личной жизни «Мисс Екатеринбург — 2014» Софии Никитчук известно не так много. В 2025 году в СМИ появилась информация о том, что красотка разорвала отношения с Антоном Зингаревичем — сыном мультимиллиардера Бориса Зингаревича. Якобы семья была против их союза. Сама София не высказывалась на эту тему и давно не дает журналистам интервью.

София Никитчук скрывает свои отношения Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*

В интервью в 2019 году ютуб-каналу «Точки Nad И» она призналась, что через 10 лет видит себя «более домашней, камерной» мамой троих детей.

София Никитчук со своим крестным сыном Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*

Также София рассказывала в интервью E1.RU, что раньше думала, как в 24 года выйдет замуж, а в 25 лет родит ребенка: «Мыслила стандартами. А потом поняла, что никаких стандартов нет. Либо есть любимый, либо нет. Не надо выходить замуж, потому что нужно. Могу хоть завтра это сделать. Родителям объясняла в свое время. Хочу создать крепкую семью, с которой мы пройдем по всей жизни, нарожать кучу детей. Я уже хочу этого, но это не самоцель. Как только появится человек рядом, нырну в это всё и отодвину на задний план свою карьеру».

Модель много путешествует по миру Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*

Сейчас модель активно путешествует и работает над своими проектами.

Дарья Погадаева, 31 год

Модель из Екатеринбурга Дарья Погадаева, которая прославилась благодаря участию в шоу «Холостяк», где боролась за сердце рэпера Тимати, выставляет фото и видео со своим возлюбленным в социальных сетях.

С известным комиком Игорем Джабраиловым она познакомилась в Екатеринбурге. В отношениях они уже больше года.

Дарья Погадаева встречается с известным комиком Источник: dashapogadaevaa / Instagram.com*

В 2021 году в интервью «Ревда-инфо» модель признавалась, что хочет детей, но немного позже.

«Главная цель для меня сейчас — самореализация, поэтому я хочу еще немного посвятить себя работе. Да и сложно хотеть детей, когда рядом с тобой нет мужчины, в котором ты увидишь отца своего ребенка. Мужчина обязательно должен быть уверен в себе, мне нравятся те, кто увлечен работой, при этом у них есть какое-то хобби. Также я люблю мужчин, которые дисциплинированы и ценят свое время. Ну и куда же без чувства юмора. Я ценю это в любом человеке», — говорила модель.

В будущем Дарья планирует родить ребенка Источник: dashapogadaevaa / Instagram.com*

Юлия Власова, 29 лет

Подружка Джонни Деппа из Екатеринбурга Юлия Власова, которой уже больше года приписывают роман со звездой, выходит замуж. Эту новость своим подписчикам она сообщила еще в 2024 году. Однако в социальных сетях до сих пор не было фото и видео с торжества.

Юлии Власовой давно приписывают роман с мировым актером Источник: im__iuliia / Instagram.com*

29-летняя модель рассказала, что уже два раза в прошлом году получила предложение руки и сердца, а также поделилась, что в скором времени планирует детей. Имя будущего супруга красотка не раскрывает.

Кто настоящий избранник модели — неизвестно Источник: im__iuliia / Instagram.com*

Мы показывали, как Юлия выглядела до пластики и встречи с Деппом. Ранее модель поделилась историей их знакомства. Их первая встреча состоялась в начале июля 2021 года на фестивале, куда актера пригласили в качестве почетного гостя. Всё это было в Чехии, где Юлия в то время уже жила.

