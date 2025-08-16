НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 747мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Активность змей
Что бесит в поезде
Очередь в больницу
Афиша на выходные
Отдых в Крыму
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Семья Лужайка есть, а зайка когда? Пять звездных красоток, которые не торопятся рожать

Лужайка есть, а зайка когда? Пять звездных красоток, которые не торопятся рожать

Рассказываем, как живут знаменитости, которые пока не стали мамами

171
1 комментарий
Рассказываем про уральских красоток, которые пока не стали мамами | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUРассказываем про уральских красоток, которые пока не стали мамами | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Рассказываем про уральских красоток, которые пока не стали мамами

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Актрисы, певицы и блогерши, как и обычные «земные» женщины, создают семьи и рожают детей. А кто из звезд шоу-бизнеса еще не стал мамой (хотя некоторые уже записывают обращения к своему будущему малышу)?

Наши коллеги из E1.RU решили посмотреть, как живут красотки, которые пока не торопятся заводить ребенка.

Юлия Михалкова, 42 года

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова не делится подробностями личной жизни. В 2024 году она дала интервью журналу «Телепрограмма», в котором ответила на вопросы: «Замужем ли вы? Занято ли ваше сердце сейчас?»

«Мой ответ — да. Но, чтобы сохранить интригу, я не уточню, на какой из двух ваших вопросов я ответила положительно», — сказала Юлия.

Юлии Михалковой 42 года | Источник: mihalkova / Instagram.com*Юлии Михалковой 42 года | Источник: mihalkova / Instagram.com*

Юлии Михалковой 42 года

Источник:

mihalkova / Instagram.com*

Несколько лет Михалкова встречалась с политиком, депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. Пара рассталась в 2014 году.

Сейчас Юле Михалковой 42 года. Она уверена: на женщину, в каком бы она возрасте ни была, не стоит давить в плане замужества и детей, ведь у каждого человека своя судьба.

В интервью «Леди Mail.ru» она ответила хейтерам, упрекающим ее в отсутствии «полноценной семьи».

Красотка не раскрывает подробности своей личной жизни | Источник: mihalkova / Instagram.com*Красотка не раскрывает подробности своей личной жизни | Источник: mihalkova / Instagram.com*

Красотка не раскрывает подробности своей личной жизни

Источник:

mihalkova / Instagram.com*

«Я отношусь строго отрицательно, когда начинают тыкать пальцем и поучать других, как им строить личную жизнь. А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван? Зато вот женщина — вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно. Я за то, что каждый человек — хозяин своей жизни», — высказалась актриса.

Клава Кока, 30 лет

Певица Клава Кока недавно отметила свое 30-летие. Сначала все думали, что ей исполнилось 29, однако оказалось, она вычеркнула год из своей жизни из-за череды неудач.

Клаве Коке недавно исполнилось 30 лет | Источник: klavacoca / Instagram.com*Клаве Коке недавно исполнилось 30 лет | Источник: klavacoca / Instagram.com*

Клаве Коке недавно исполнилось 30 лет

Источник:

klavacoca / Instagram.com*

Больше года она состояла в отношениях с блогером Александром Повериным. Все верили, что дело идет к свадьбе, но, увы, союз распался.

После расставания Клава Кока пришла на шоу «Сессия» к Дмитрию Диброву. В выпуске она раскрыла свою причину разрыва. Певица объяснила, что возлюбленные не смогли сойтись в некоторых моментах: Клава призналась, что ее целью было построить семью, а еще говорила, что Александр часто сидел и играл в компьютер.

Пара рассталась после года отношений | Источник: alexander.poverin / Instagram.com*Пара рассталась после года отношений | Источник: alexander.poverin / Instagram.com*

Пара рассталась после года отношений

Источник:

alexander.poverin / Instagram.com*

Александр Поверин пояснил, что не торопился делать Клаве предложение. Он считает, что звать замуж нужно только после года отношений и понимания, готова ли пара к такому серьезному шагу.

«Свадьба и дети — это очень серьезный момент. Я не хочу, чтобы в моменте „а давай“, а потом делите имущество, разводитесь, еще детей делите между собой. Для меня это вообще полный крах и страх номер один. Я решаюсь максимально долго, продумываю, потому что это очень серьезный момент для меня. В тот момент мы это не обсуждали. Идет классно всё, просто жди», — объяснил экс-жених Клавы.

Фанаты ждут, когда Клава наденет белое свадебное платье | Источник: klavacoca / Instagram.com*Фанаты ждут, когда Клава наденет белое свадебное платье | Источник: klavacoca / Instagram.com*

Фанаты ждут, когда Клава наденет белое свадебное платье

Источник:

klavacoca / Instagram.com*

Клава Кока не раз признавалась, что хочет большую семью и детей. Она даже записывала трогательное обращение к своему будущему ребенку.

«Мой малыш, мое счастье, мое будущее, моя частичка, моя кровинушка! Ты даже не представляешь, как же я тебя жду. Ты даже не представляешь, насколько сильно я тебя люблю каждой клеткой своего тела, своего разума, своего сердца. Я даже не знаю, какой ты будешь, но я точно знаю, что в тебе будет всё лучшее, что есть во мне. И я знаю, что ты многому меня научишь», — отметила певица.

Клава записала эмоциональное обращение к своему будущему малышу

Источник:

klavacoca / Instagram.com*

София Никитчук, 31 год

О личной жизни «Мисс Екатеринбург — 2014» Софии Никитчук известно не так много. В 2025 году в СМИ появилась информация о том, что красотка разорвала отношения с Антоном Зингаревичем — сыном мультимиллиардера Бориса Зингаревича. Якобы семья была против их союза. Сама София не высказывалась на эту тему и давно не дает журналистам интервью.

София Никитчук скрывает свои отношения | Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*София Никитчук скрывает свои отношения | Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*

София Никитчук скрывает свои отношения

Источник:

nikitchuksofi / Instagram.com*

В интервью в 2019 году ютуб-каналу «Точки Nad И» она призналась, что через 10 лет видит себя «более домашней, камерной» мамой троих детей.

София Никитчук со своим крестным сыном | Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*София Никитчук со своим крестным сыном | Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*

София Никитчук со своим крестным сыном

Источник:

nikitchuksofi / Instagram.com*

Также София рассказывала в интервью E1.RU, что раньше думала, как в 24 года выйдет замуж, а в 25 лет родит ребенка: «Мыслила стандартами. А потом поняла, что никаких стандартов нет. Либо есть любимый, либо нет. Не надо выходить замуж, потому что нужно. Могу хоть завтра это сделать. Родителям объясняла в свое время. Хочу создать крепкую семью, с которой мы пройдем по всей жизни, нарожать кучу детей. Я уже хочу этого, но это не самоцель. Как только появится человек рядом, нырну в это всё и отодвину на задний план свою карьеру».

Модель много путешествует по миру | Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*Модель много путешествует по миру | Источник: nikitchuksofi / Instagram.com*

Модель много путешествует по миру

Источник:

nikitchuksofi / Instagram.com*

Сейчас модель активно путешествует и работает над своими проектами.

Дарья Погадаева, 31 год

Модель из Екатеринбурга Дарья Погадаева, которая прославилась благодаря участию в шоу «Холостяк», где боролась за сердце рэпера Тимати, выставляет фото и видео со своим возлюбленным в социальных сетях.

С известным комиком Игорем Джабраиловым она познакомилась в Екатеринбурге. В отношениях они уже больше года.

Дарья Погадаева встречается с известным комиком | Источник: dashapogadaevaa / Instagram.com*Дарья Погадаева встречается с известным комиком | Источник: dashapogadaevaa / Instagram.com*

Дарья Погадаева встречается с известным комиком

Источник:

dashapogadaevaa / Instagram.com*

В 2021 году в интервью «Ревда-инфо» модель признавалась, что хочет детей, но немного позже.

«Главная цель для меня сейчас — самореализация, поэтому я хочу еще немного посвятить себя работе. Да и сложно хотеть детей, когда рядом с тобой нет мужчины, в котором ты увидишь отца своего ребенка. Мужчина обязательно должен быть уверен в себе, мне нравятся те, кто увлечен работой, при этом у них есть какое-то хобби. Также я люблю мужчин, которые дисциплинированы и ценят свое время. Ну и куда же без чувства юмора. Я ценю это в любом человеке», — говорила модель.

В будущем Дарья планирует родить ребенка | Источник: dashapogadaevaa / Instagram.com*В будущем Дарья планирует родить ребенка | Источник: dashapogadaevaa / Instagram.com*

В будущем Дарья планирует родить ребенка

Источник:

dashapogadaevaa / Instagram.com*

Юлия Власова, 29 лет

Подружка Джонни Деппа из Екатеринбурга Юлия Власова, которой уже больше года приписывают роман со звездой, выходит замуж. Эту новость своим подписчикам она сообщила еще в 2024 году. Однако в социальных сетях до сих пор не было фото и видео с торжества.

Юлии Власовой давно приписывают роман с мировым актером | Источник: im__iuliia / Instagram.com*Юлии Власовой давно приписывают роман с мировым актером | Источник: im__iuliia / Instagram.com*

Юлии Власовой давно приписывают роман с мировым актером

Источник:

im__iuliia / Instagram.com*

29-летняя модель рассказала, что уже два раза в прошлом году получила предложение руки и сердца, а также поделилась, что в скором времени планирует детей. Имя будущего супруга красотка не раскрывает.

Кто настоящий избранник модели&nbsp;— неизвестно | Источник: im__iuliia / Instagram.com*Кто настоящий избранник модели&nbsp;— неизвестно | Источник: im__iuliia / Instagram.com*

Кто настоящий избранник модели — неизвестно

Источник:

im__iuliia / Instagram.com*

Мы показывали, как Юлия выглядела до пластики и встречи с Деппом. Ранее модель поделилась историей их знакомства. Их первая встреча состоялась в начале июля 2021 года на фестивале, куда актера пригласили в качестве почетного гостя. Всё это было в Чехии, где Юлия в то время уже жила.

Источник: im__iuliia / Instagram.com*Источник: im__iuliia / Instagram.com*
Источник:

im__iuliia / Instagram.com*

* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Юлия Михалкова Юлия Власова Клава Кока София Никитчук Дарья Погадаева Дети Беременность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
А не пофиг ли?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление