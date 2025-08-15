«Мертвого тоже не отдам». Сестра и жена делят тело погибшего бойца

В прошлом году Артем женился, сестра приезжала к нему на свадьбу Источник: Алена Вшивкова

В городе Березовском, что недалеко от Екатеринбурга, десятки людей вышли к Вечному огню, чтобы уговорить жену бойца СВО похоронить его в родном городе. 35-летний Артем Вшивков (позывной Калычар) больше трех лет был участником боевых действий. 9 августа сослуживцы сообщили родной сестре, что солдат погиб.

Артем не успел завести детей, но год назад он женился на возлюбленной из Краснодарского края — Марии. Законная жена заявила, что похоронит мужа на юге, а родственники считают, что место бойца — на родине, рядом с семейными могилами. Теперь сестра намерена обращаться в суд и доказывать фиктивность брака погибшего брата. Е1.RU рассказывает подробности семейной драмы.

Прошел «бахмутскую мясорубку»

Артем родился и вырос в Березовском, в многодетной семье с восемью детьми. Их мама рано умерла, Артему тогда исполнилось всего 11 лет, отца рядом не было. Его и других младших братьев вместо родителей воспитывала старшая сестра Алена. Несмотря на небольшую разницу в шесть лет, Алена воспринимала его как сына, потому что заменила ему маму. До сих пор в разговорах об Артеме она часто называет его ребенком.

В ноябре Артем бы отметил 36-летие Источник: Алена Вшивкова

«Тёма вырос в Березовском, отучился, трудился здесь разнорабочим. Потом он на несколько лет переезжал жить в Москву, там работал на стройках. А позже жил в Белореченске — под Краснодаром. После начала СВО он решил уйти на фронт. Он не сидел, он ушел добровольцем: подписал контракт с ЧВК „Вагнер“ в Москве, прошел „бахмутскую мясорубку“, у него награды есть. Потом получил ранение, вернулся ненадолго, восстановился и подписал контракт с Минобороны. Мы постоянно были на связи, он всегда приезжал домой в отпуск, чтобы увидеться с племянниками, родными», — говорит сестра.

Отношения испортил квартирный вопрос

Алена рассказала, что перед отправкой на СВО брат оформлял на нее доверенность и зарплату от «Вагнера» она ездила получать за брата в Екатеринбурге. Она всегда отчитывалась Артему о поступающих средствах, хотя брат и без того доверял ей.

«У Артемки скопились деньги, а он, когда вернулся, просто пропивал их. Я предложила взять квартиру, потому что он как сирота жилье не получал, у него к 35 годам своего угла не было. Из-за плохой кредитной истории ему не одобряли ипотеку. В итоге мы поговорили, решили взять квартиру в Березовском на моего гражданского мужа. Первоначалку Артем вложил, но потом в течение года мы закрывали платежи», — говорит Алена.

Сестра считает, что именно квартирный вопрос стал камнем преткновения в отношениях с невесткой.

Артем провел на спецоперации больше трех лет Источник: Алена Вшивкова

«В прошлом году Артемка решил жениться, конечно, мы его поддержали. Хотя он большую часть времени проводил на службе, и они с Машей толком вместе не жили, совместный быт не вели. Но решил завести семью — хорошо. Про квартиру мы тоже обсудили, что пусть будет свой угол на родине. Весь год мы с мужем гасили платежи за эту квартиру, а спустя несколько месяцев Маша стала мне писать, что им нужны деньги, квартиру надо продать. Я спросила у брата — он сказал не слушать ее. Думаю, после этого Маша затаила обиду», — предположила сестра.

«Верни Артема»

Первой о гибели бойца сообщили именно Алене. У многих сослуживцев были ее контакты, брат указывал ее контактным лицом.

«Брат дал и мне позывной, чтобы я знала, когда звонит он или сослуживцы, которые хотят что-то передать. Они меня любя называли Толстая. Парни его вытащили, сообщили, что брат погиб, спасая друга под обстрелами. Я сразу по позывному своему поняла, что информация точная. Потом прислали фото, сказали, что тело в Курске сейчас находится. Я позвонила сообщить жене, но она заняла принципиальную позицию, что будет хоронить его в Краснодарском крае.

Она не может объяснить, почему ей это так необходимо. Я проконсультировалась, объяснила, что у нас в Березовском помогут с похоронами, всё с почестями проведут. Здесь вся его жизнь была, близкие, которые хотят проститься. Если за выплаты она переживает, так никто на эти деньги не претендовал. Она потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — задается вопросами сестра.

Алена обращается к жене брата через соцсети Источник: Алена Вшивкова

Чтобы показать, как много людей хотят проститься с бойцом в родном городе, Алена собрала его друзей и близких у Вечного огня. Выразить поддержку пришли около 50 человек с постерами и просьбами: «Верни Артема».

Березовчане собирались у Вечного огня, чтобы попросить жену бойца похоронить его на родине Источник: Алена Вшивкова

«Я не хотела идти этим путем, но другого выбора нет. Я буду через суд доказывать, что брак был фиктивным. Нажитого имущества у них нет, совместный быт не вели, отпуска он проводил здесь, на Урале. В его жизни она, в принципе, никак не участвовала. Кроме того, в Березовском у Тёмы была девочка, с которой они встречались и до, и после свадьбы», — объяснила сестра.

Я его живым никогда не бросала, мертвого тоже не отдам. Я буду биться до последнего. Алена Вшивкова сестра погибшего солдата

Алена наняла адвоката и направила обращения в воинскую часть. Командиру отправили письмо за подписью военного комиссара Березовского о приостановке выдачи тела Артема, так как родственники намерены оспаривать законность брака.

«У меня ни с кем конфликта нет»

Сама Мария в беседе с E1.RU призналась, что тяжело переживает утрату. Она подтвердила, что похороны мужа будут проходить в Краснодарском крае и она готова принять близких, которые приедут проститься с Артемом.

«У меня ни с кем конфликта нет», — добавила Мария.

Военком отправил письмо в воинскую часть с просьбой приостановить выдачу тела Источник: Алена Вшивкова

В администрации Березовского отметили, что в курсе ситуации.

«Мы имеем дело с внутрисемейным конфликтом, который возник в результате гибели участника специальной военной операции. К сожалению, такие случаи сейчас встречаются нередко. Разрешением подобных споров занимается только суд, который уполномочен принимать решения о восстановлении или защите прав сторон. Поэтому родной сестре погибшего рекомендовано обратиться в суд для защиты своих прав», — заявили в пресс-службе администрации.

Если семья примет решение о захоронении бойца в городе, им помогут организовать прощание с воинскими почестями, добавили в мэрии.

Сестра Артема Алена Вшивкова сказала корреспонденту E1.RU, что даже если брата похоронят в Краснодарском крае, она будет добиваться перезахоронения на родине.