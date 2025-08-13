«Бывшая жена просто исчезла»: в России создали «доску позора» для должников по алиментам — как работает реестр неплательщиков

Термин «доска позора» в мае озвучил директор ФССП Дмитрий Аристов, пожелав мужчинам туда не попадать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В конце мая в России официально заработал новый инструмент давления на неплательщиков алиментов: публичный реестр должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Теперь сведения о тех, кто годами уклонялся от содержания своих детей или нетрудоспособных родителей, привлекался к ответственности или скрывался от приставов, может увидеть любой пользователь интернета. При каких условиях человек может попасть на «доску позора» и законно ли это — в материале наших коллег из NGS.RU.

«Жена просто исчезла»

После развода супруг или супруга отказывается от участия в жизни детей — довольно распространенная в России практика. Кого-то ловят судебные приставы и принуждают выплачивать алименты, а кто-то годами и даже десятилетиями уклоняется от этого.

Как рассказал NGS.RU житель Новосибирска Юрий, несмотря на формально запущенный розыск, найти его жену и получить информацию о ее долге оказалось возможно только собственными силами.

«Моя бывшая жена просто исчезла из моей жизни и жизни детей. Неизвестно, умерла она или что с ней», — рассказал он.

Дети остались с отцом, который забрал их у матери в сложный период. Юрий подал заявление в службу судебных приставов для розыска бывшей супруги и взыскания алиментов. Сначала начисления шли, но через полгода их приостановили.

«Сказали, что дело завели, но место жительства не установили», — вспоминает мужчина.

Прошло два года, но никаких вестей от приставов не поступало. Через знакомых Юрий, по его словам, выяснил, что бывшая жена жива и находится в одном из районов Новосибирска.

«В общем, никто никого не ищет», — негодует Юрий.

Идею нового реестра ФССП он считает хорошей, но у него есть вопросы к действенности такого метода в принципе. Юрий давно и регулярно проверяет задолженность бывшей жены на официальном сайте службы в общем списке задолженностей, но данные там, по его словам, давно не обновляются.

Историй, похожих на историю Юрия, в России сотни. Так называемая «доска позора» была создана для того, чтобы повлиять на должников, но как это будет работать на практике — покажет время.

Что это за «доска позора» и как она работает

С 25 мая 2025 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России ведет публичный реестр должников по алиментам на своем официальном сайте. Этот реестр интегрирован в общий Банк данных исполнительных производств и доступен всем желающим. Попадают туда не все, у кого есть долг, а только злостные неплательщики, привлеченные к административной или уголовной ответственности за уклонение от содержания несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

В пресс-службе ФССП России на запрос NGS.RU ответили, что также в реестр автоматически включают должников, которых судебные приставы объявили в розыск. Данные, включая Ф. И. О. и основания включения, публикуют на сайте ФССП, для находящихся в розыске информация может дополняться фотографией в специальном разделе «Внимание, розыск!».

Адвокат Александр Руф в разговоре с NGS.RU указал, что термин «доска позора» не является официальным, но сам факт ведения такого публичного реестра на сайте ФССП прямо предусмотрен изменениями в закон «Об исполнительном производстве».

Интересно, что общее количество должников, размещенных в этом реестре, узнать нельзя: поиск осуществляется только по Ф. И. О. и дате рождения, без открытой публикации перечня алиментщиков. В пресс-службах ФССП и ГУФССП по Новосибирской области на вопрос NGS.RU об общем количестве «уклонистов» ответить не смогли.

Спорные моменты

По словам адвоката, информацию о должнике можно размещать только в реестре ФССП. Делать это на любых других площадках — незаконно Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Само по себе существование такого реестра — законно: его правила соответствуют изменениям, внесенным год назад в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Он стал инструментом повышения эффективности взыскания и защиты прав уязвимых получателей алиментов. Публичность же аргументируют стимулирующим эффектом и ограниченностью круга лиц, включенных в реестр по строгим критериям.

Но некоторые увидели в этом риски нарушения права на частную жизнь и достоинство человека из-за публикации персональных данных, включая иногда фотографии, — особенно в разделе «Внимание, розыск!». В частности, такие публикации могут стать «клеймением» должников, при этом невозможно полностью исключить ошибки. Обнародование данных должника также может оказать негативное влияние на его детей.

Адвокат Александр Руф в разговоре с NGS.RU объяснил, что размещение сведений (Ф. И. О., дата и место рождения должника) в публичном реестре на сайте ФССП само по себе не считается незаконным разглашением персональных данных, так как прямо разрешено статьей 6.1 закона «Об исполнительном производстве».

«Тем не менее размещать персональные данные человека на иных площадках, помимо реестра, запрещено. Если служба судебных приставов разместила их где-то еще, то их могут привлечь за это к уголовной ответственности», — предупредил адвокат.

Последствия и выход

Выйти из реестра злостных неплательщиков можно только в случае погашения всей суммы задолженности Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Попадание в публичный реестр ФССП влечет за собой, прежде всего, серьезные репутационные последствия: статус злостного неплательщика алиментов, подтвержденный госорганом, легко найти на сайте ведомства — коллегам, друзьям, соседям, потенциальным работодателям или деловым партнерам.

Для должников, объявленных в розыск, негативные эффекты многократно усиливаются из-за публикации их фотографии в разделе «Внимание, розыск!». Кроме репутационного удара, нахождение в реестре (особенно вкупе с розыском) практически всегда означает наличие реальных ограничений, наложенных приставом: запрет на выезд за границу, приостановление действия водительского удостоверения (при долге свыше 30 тысяч рублей по решению пристава), блокировка банковских счетов, сложности с получением кредитов или с трудоустройством на определенные должности.

Единственным надежным способом исключения из реестра является полное погашение всей задолженности по алиментам. Частичная уплата долга, как отмечают в ФССП, основанием для снятия информации не служит.