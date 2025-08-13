Обливаются шампанским и делают бизнес в Америке: как выглядят и живут дети звезд шоу-бизнеса

Узнали, сыновья каких звезд на фото? Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Дети звезд могут позволить себе гораздо больше своих сверстников: они сразу оказываются в центре внимания, легко получают популярность и без особых усилий могут выбрать дело, которым хотят заниматься по жизни. Однако не все идут по стопам родителей — отказываются от славы и денег. Наши коллеги из E1.RU решили посмотреть, чем занимаются и как выглядят дети звезд.

Mr. Credo и сын Арсений

Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) никогда не делился с журналистами подробностями личной жизни. Известно, что артист женат на той самой девушке, которая вдохновила его на псевдоним Mr. Credo, ее зовут Наталья. У пары есть сын Арсений, ему 30 лет.

«Все мои попытки перетащить его в шоу-бизнес заканчиваются неудачей. Хотя я даже как-то написал для него трек европейского уровня и хотел продвигать как европейский проект. Не хочу хвастаться, но бог наградил моего сына отличными внешними данными, сердца девушек он уже разбивал неоднократно. Думаю, что у него отличные перспективы были бы не только в музыке, но и в кино», — рассказывал Александр в интервью нашим коллегами из Перми.

Только посмотрите, как сын похож на отца Источник: arsenii_makhonin / Instagram.com*

Арсений получил экономическое образование, но связал свою жизнь со спортом. Он был игроком дублирующего состава клуба по американскому футболу «Спартак». В свободное время Махонин-младший путешествует с супругой Анной, с которой он в отношениях уже около девяти лет. Сейчас он работает руководителем IT-департамента.

Также скоро Арсений Махонин станет папой. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Его супруга Анна опубликовала видео с гендер-пати: пара ждет мальчика.

Махонин-младший был так рад, когда узнал пол ребенка, что облился с ног до головы шампанским.

Сын Mr. Credo узнал, что у него скоро родится сын Источник: anyakabanova__hairstylist / Instagram.com*

«С первого УЗИ и до четвертого месяца мне казалось, что все-таки там мальчик. Но все вокруг внушали мне, что девочка. По животу, изменениям в фигуре, токсикозу. И я сама поверила в это. Еще и потому, что очень хотела девочку. Но теперь я буду мама сына! Пока что перевариваю и волнуюсь, но уверена, что сделаем все, чтобы он вырос счастливым и достойным мужчиной!» — написала Анна.

Сын звездного артиста часто делится фотографиями со своей супругой Источник: arsenii_makhonin / Instagram.com*

Сейчас супруга Арсения готовится к родам: она на восьмом месяце. Красотка также рассказала, что беременность обошлась паре пока в 163 тысячи рублей: витамины и обследования.

Юрий Лоза и сын Олег

39-летний Олег Лоза — сын певца Юрия Лозы и поэтессы Светланы Мережковской. Он пошел по стопам родителей и стал музыкантом.

Олег Лоза стал оперным певцом Источник: baritone.oleg.loza / Instagram.com*

В 2005 году Лоза-младший окончил Московский музыкальный колледж имени Гнесиных, а позже — Московскую консерваторию имени Чайковского и Литературный институт. После вуза он выступал в Венской камерной опере, его приглашали во многие театры по всему миру. Также работал в модельном агентстве Вячеслава Зайцева ассистентом режиссера до 2007 года.

Также Олег занимается преподаванием и делится секретами пения в социальных сетях.

Вместе с супругой Лоза-младший живет за границей Источник: baritone.oleg.loza / Instagram.com*

В 2017 году он женился на английской оперной певице Ханне Брэдбери. У пары есть сын Николай. Семья живет в Британии.

Владимир Шахрин и дочери Дарья и Юлия

Со своей женой Еленой лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин познакомился в 1976 году, когда учился в техникуме. Свадьбу они сыграли после того, как Владимир пришел из армии. Супруги живут душа в душу и имеют большую семью.

В браке у них родились две дочери. Младшая дочь Дарья более 12 лет работает детским семейным фотографом и живет в Екатеринбурге. Она мама троих детей.

Дарья работает фотографом Источник: shakhrinadasha_photo / Instagram.com*

Дочь Шахрина подарила ему трех внуков Источник: shakhrinadasha_photo / Instagram.com*

Старшая дочь, Юлия Шахрина, родила музыканту внучку Алису и внука Максима. В свободное время Юлия занимается развитием блога, организацией праздников и оформлением декораций из воздушных шаров.

Юлия со своими детьми Источник: juliashakhrina / Instagram.com*

У Владимира Шахрина большая семья Источник: juliashakhrina / Instagram.com*

Виктор Логинов и пятеро детей

Звезде «Счастливы вместе» Виктору Логинову не сразу удалось обрести счастье в личной жизни. Он женился четыре раза: первые три брака заканчивались скоропалительно. Сейчас у Виктора большая семья — пять детей, один из которых приемный.

С первой женой Натальей, которая была старше на 11 лет, Виктор, будучи студентом, познакомился на Сахалине, куда приехал с отрядом однокурсников из Екатеринбурга. Вскоре пара поженилась и переехала в Санкт-Петербург, где в 1994 году у них появилась дочь Аня, а Максима — ребенка Натальи от первого брака — Виктор усыновил. Когда семья переехала в Кемерово, сохранить союз не удалось. Известно только, что сын Максим живет в Приморском крае, а дочь Анна Логинова работает клиническим психологом и воспитывает сына.

Наталья была первой женой Виктора. Дочь Анна сохранила хорошие отношения с отцом Источник: Starhit.ru

Вскоре после развода Виктор познакомился в Екатеринбурге с актрисой Снежаной Морозовой, а через девять месяцев сделал ей предложение. В 2002 году у пары родился сын Дима.

«Снежана — актриса, но и здесь я не был счастлив в отношениях. Мы вместе с ней жили в Екатеринбурге. У меня была постоянная работа. Я редко бывал дома. Расставание со Снежаной — моя вина. Я сам настоял на расставании. Я был увлечен собой, своей карьерой. Финансов уже хватало. Я был востребован, работал фактически по 20 часов. На радио, на телевидении, в ночном клубе. Она хороший человек. Прекрасно воспитала нашего сына. Но она не была моим человеком», — рассказывал Логинов на программе «Судьба человека».

Чем сейчас занимается Дмитрий — неизвестно.

Виктор Логинов с дочкой Анной и сыном Дмитрием Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Третью супругу, Ольгу, ассистента продюсера, он встретил на кастинге «Счастливы вместе». В ноябре 2005 года начались съемки ситкома, а в январе следующего года пара уже жила вместе. В 2006 году родился сын Саша, а еще через четыре с лишним года — сын Иван. После рождения второго ребенка пара расписалась, однако в 2019 году супруги оформили развод.

Виктор Логинов с сыновьями Сашей и Ваней Источник: предоставлено организаторами / 7days.ru

В 2020 году Логинов снова сыграл свадьбу — его четвертой женой стала 21-летняя актриса Мария Гуськова. Пока у них нет детей.

Владимир Пресняков и сын Никита

У певца Владимира Преснякова тоже было несколько браков. Кристина Орбакайте познакомилась с ним в 1986 году. К началу 90-х годов Пресняков превратился в настоящую звезду и секс-символ. 21 мая 1991 года у пары в Лондоне родился сын Никита. Через пять лет союз распался.

Мальчик в детстве был окружен творческой атмосферой, ведь его бабушка — примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Никита пошел по стопам своих членов семьи — стал певцом, музыкантом, актером и клипмейкером.

Никита со своим папой Источник: Legion-Media

Первой актерской работой Никиты стала роль маленькой Кристины Орбакайте в телеролике «Верь в себя» еще в 90-е. Также Никита играл Пашу Бондарева в фильмах «Елки» и «Елки-2».

Сын Преснякова сыграл Пашу Бондарева Источник: Kinopoisk.ru

В 2014 году Никита собрал свою группу под названием AquaStone. Позже коллектив был переименован в Multiverse.

После нескольких романов Никита Пресняков женился на Алене Красновой: они познакомились в 2014 году и поженились через три года.

Никита Пресняков со своей супругой Источник: npresnyakov / Instagram.com*

Сейчас сыну Владимира Преснякова 34 года. Он работает и живет в Америке. За границей занимается творчеством, например, съемками клипов для других артистов. В социальных сетях у него почти 400 тысяч подписчиков.

Сын Преснякова живет в Америке Источник: npresnyakov / Instagram.com*

Владимир Пресняков со своими сыновьями Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*

В 2005 году Владимир Пресняков стал жить с Натальей Подольской. В 2010 году пара обручилась. В 2015 году у них родился сын Артемий, а в 2022 году — Иван.

У Преснякова растут два сына Источник: presnyakovvladimir / Instagram.com*