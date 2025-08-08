В Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона и выше

Программа маткапитала требует корректировок, заявил Нилов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуме предложили значительно увеличить маткапитал. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он направил на заключение в кабмин России законопроект об увеличении размера маткапитала до одного миллиона рублей при рождении первого ребенка, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, миллион можно будет получить, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Такую же сумму предлагается выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года. При рождении второго, по задумке политика, сумма увеличится до 1,3 миллиона рублей. Также 1,3 миллиона рублей предлагается выплачивать на третьего и последующих детей, если раньше не возникало права на получение данной меры поддержки.

Нилов отметил, программа маткапитала была продлена до 2030 года и дала хороший результат, а потому его следует закрепить.