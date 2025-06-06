НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Предупредили об опасной погоде
Гид по отдыху в России
Штрафы за неправильную парковку
Сдали ЕГЭ на 100 баллов
Дети въехали в «КАМАЗ»
На пляжах запретили купаться
Ущерб за парковку на путях
Цена квартир на вторичном рынке
Куда сложнее всего поступить
Если лето начинается с ремонта
Семья Обзор Скрывать бесполезно: Регина Тодоренко ждет третьего ребенка — видео счастливой мамы

Скрывать бесполезно: Регина Тодоренко ждет третьего ребенка — видео счастливой мамы

Ведущая призналась, что хотела бы родить девочку

248
1 комментарий
Пара не исключает, что в ближайшем будущем у них появится еще не один ребенок | Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара не исключает, что в ближайшем будущем у них появится еще не один ребенок | Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара не исключает, что в ближайшем будущем у них появится еще не один ребенок

Источник:

reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Регина Тодоренко больше полутора месяцев скрывала свою беременность, а на постоянные расспросы поклонников отшучивалась мемом с Жириновским: «Вы здесь помолчите! Кто-то что-то видел?! Помолчать! Вы видели что-то там!». Выждав подходящий момент, ведущая всё же решила раскрыть карты и выбрала для этого свадьбу Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

На все мероприятия, включая съемки шоу «Маска» (12+), Тодоренко приходила в свободных нарядах и добавляла как можно больше украшений и деталей, которые затмевали любой намек на живот. Но на свадьбу артистов Тодоренко пришла в белом облегающем платье, в котором отчетливо видно уже не маленький живот. Привычные каблуки женщина заменила на удобные лоферы.

Источник:

Starhit.ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей: Михаила, родившегося в 2018 году, и трехлетнего Мирослава. Ведущая ранее говорила, что мечтает о еще одном ребенке, а может, и двух.

— Очень хотим девочку. Очень интересно побыть родителем женского пола. Это что-то такое, как мне кажется, уникальное для меня лично и для Влада, моего мужа, — признавалась Регина в одном из интервью.

Для ведущей каждая беременность была не из простых, особенно тяжело Тодоренко удалось сохранить баланс между семьей, работой и отдыхом. Только после полного выгорания Тодоренко пришла к тому, что во всем важен баланс.

— Наступает момент, когда организм просто сдается. Ты не можешь встать с кровати. Ты не улыбаешься. Ты не вдохновляешься. И тогда я поняла, что это не успех. Это мой провал. Сегодня я работаю по-другому. Всё еще амбициозна, да, всё еще много тружусь. Но теперь тружусь осознанно. Я поняла: отдых — это не роскошь, а необходимость, — рассказала Тодоренко.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Регина Тодоренко Влад Топалов Семья Дети Беременность
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
42 минуты
Ну появится, и чего про это писать. Всем фиолетово даже очень. Кроме тех, кто свои кровные на их концертах оставляет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление