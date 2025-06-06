Скрывать бесполезно: Регина Тодоренко ждет третьего ребенка — видео счастливой мамы

Пара не исключает, что в ближайшем будущем у них появится еще не один ребенок Источник: reginatodorenko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Регина Тодоренко больше полутора месяцев скрывала свою беременность, а на постоянные расспросы поклонников отшучивалась мемом с Жириновским: «Вы здесь помолчите! Кто-то что-то видел?! Помолчать! Вы видели что-то там!». Выждав подходящий момент, ведущая всё же решила раскрыть карты и выбрала для этого свадьбу Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

На все мероприятия, включая съемки шоу «Маска» (12+), Тодоренко приходила в свободных нарядах и добавляла как можно больше украшений и деталей, которые затмевали любой намек на живот. Но на свадьбу артистов Тодоренко пришла в белом облегающем платье, в котором отчетливо видно уже не маленький живот. Привычные каблуки женщина заменила на удобные лоферы.

Источник: Starhit.ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей: Михаила, родившегося в 2018 году, и трехлетнего Мирослава. Ведущая ранее говорила, что мечтает о еще одном ребенке, а может, и двух.

— Очень хотим девочку. Очень интересно побыть родителем женского пола. Это что-то такое, как мне кажется, уникальное для меня лично и для Влада, моего мужа, — признавалась Регина в одном из интервью.

Для ведущей каждая беременность была не из простых, особенно тяжело Тодоренко удалось сохранить баланс между семьей, работой и отдыхом. Только после полного выгорания Тодоренко пришла к тому, что во всем важен баланс.