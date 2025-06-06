«А животик-то уже немаленький»: поговаривают, Агата Муцениеце ждет ребенка

Агата и Петр открыто не говорят о беременности, а лишь загадочно улыбаются и намекают, что уже думают о пополнении семьи Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Личная жизнь Агаты Муцениеце бьет ключом. Всего за несколько месяцев актриса перешла из статуса девушки Петра Дранги в его невесту. Теперь всё это затмевает новость о возможной беременности Агаты. Последние пару месяцев она выходила в свет только в оверсайз-нарядах, которые полностью скрывали ее фигуру, но для Забайкальского международного кинофестиваля в Чите Муцениеце выбрала облегающее платье, и оно неприкрыто намекает на скорое пополнение в семье.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Сама актриса и ее возлюбленный не подтверждают беременность. Они вообще предпочитают помалкивать о своих отношениях, придерживаясь мнения о том, что счастье любит тишину. Два месяца пара не комментировала разговоры о тайной свадьбе, которые ходили в шоу-бизнесе, и только в мае пара объявила о помолвке.

Не исключено, что и для новостей о беременности еще не пришел идеальный момент. Только поклонники по форме и размеру живота предполагают, что роды не за горами, и Агата уже в октябре станет многодетной матерью.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











У Муцениеце уже есть двое детей от бывшего мужа Павла Прилучного: живущая с матерью дочка Мия и сын Тимофей, по решению суда оставшийся с отцом.

Поклонники актрисы разделились на два лагеря: часть горячо поздравляют Агату и не сомневаются, что она беременна.

— Она выглядела идеально, всегда следила за фигурой, выступала чуть ли не обнаженной в кабаре-шоу. А здесь сразу видно: беременяшка! — сделали вывод в комментариях.

— А животик-то уже немаленький, — подмечает поклонница.

— Выглядит отлично, и наряд ей очень идет! Она светится счастьем беременной женщины, — комментируют образ актрисы.

— Если Агата беременна, это прекрасная новость. Нравится эта актриса, ни на кого не похожая, ее увидишь в кино и сразу запомнишь, — пишет один из фанатов.

Другой же лагерь объясняет живот женской физиологией или плотным перекусом и отказывается верить, что Муцениеце ждет малыша.

— Агата, почаще плотно кушай, пусть фанатки Прилучного бесятся, — шутят в комментариях.

— Что за бред? С каких это пор наличие абсолютно естественного животика стало поводом для порицания? — задаются вопросом поклонники.

— Жаль, конечно, но Агата бегает и спортом занимается, видимо, плотно покушала, — уверены в комментариях.