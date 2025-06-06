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Семья Обзор «А животик-то уже немаленький»: поговаривают, Агата Муцениеце ждет ребенка

«А животик-то уже немаленький»: поговаривают, Агата Муцениеце ждет ребенка

Актриса появилась в облегающем платье, и все всё поняли

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Агата и Петр открыто не говорят о беременности, а лишь загадочно улыбаются и намекают, что уже думают о пополнении семьи | Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Агата и Петр открыто не говорят о беременности, а лишь загадочно улыбаются и намекают, что уже думают о пополнении семьи | Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Агата и Петр открыто не говорят о беременности, а лишь загадочно улыбаются и намекают, что уже думают о пополнении семьи

Источник:

agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личная жизнь Агаты Муцениеце бьет ключом. Всего за несколько месяцев актриса перешла из статуса девушки Петра Дранги в его невесту. Теперь всё это затмевает новость о возможной беременности Агаты. Последние пару месяцев она выходила в свет только в оверсайз-нарядах, которые полностью скрывали ее фигуру, но для Забайкальского международного кинофестиваля в Чите Муцениеце выбрала облегающее платье, и оно неприкрыто намекает на скорое пополнение в семье.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сама актриса и ее возлюбленный не подтверждают беременность. Они вообще предпочитают помалкивать о своих отношениях, придерживаясь мнения о том, что счастье любит тишину. Два месяца пара не комментировала разговоры о тайной свадьбе, которые ходили в шоу-бизнесе, и только в мае пара объявила о помолвке.

Не исключено, что и для новостей о беременности еще не пришел идеальный момент. Только поклонники по форме и размеру живота предполагают, что роды не за горами, и Агата уже в октябре станет многодетной матерью.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

У Муцениеце уже есть двое детей от бывшего мужа Павла Прилучного: живущая с матерью дочка Мия и сын Тимофей, по решению суда оставшийся с отцом.

Поклонники актрисы разделились на два лагеря: часть горячо поздравляют Агату и не сомневаются, что она беременна.

— Она выглядела идеально, всегда следила за фигурой, выступала чуть ли не обнаженной в кабаре-шоу. А здесь сразу видно: беременяшка! — сделали вывод в комментариях.

— А животик-то уже немаленький, — подмечает поклонница.

— Выглядит отлично, и наряд ей очень идет! Она светится счастьем беременной женщины, — комментируют образ актрисы.

— Если Агата беременна, это прекрасная новость. Нравится эта актриса, ни на кого не похожая, ее увидишь в кино и сразу запомнишь, — пишет один из фанатов.

Другой же лагерь объясняет живот женской физиологией или плотным перекусом и отказывается верить, что Муцениеце ждет малыша.

— Агата, почаще плотно кушай, пусть фанатки Прилучного бесятся, — шутят в комментариях.

— Что за бред? С каких это пор наличие абсолютно естественного животика стало поводом для порицания? — задаются вопросом поклонники.

— Жаль, конечно, но Агата бегает и спортом занимается, видимо, плотно покушала, — уверены в комментариях.

Общий сбор: как думаете, Муцениеце беременна?

К бабке не ходи, живот уж больно заметный
Свет неудачно падает, еще и фасон платья полнит
Я думаю, она специально подкладку подложила, чтобы о ней говорили
Это всё буузы, как перед ними устоять?
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Агата Муцениеце Петр Дранга Беременность Семья Дети Актриса
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