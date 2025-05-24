Тяжелое детство, первый аборт и борьба за счастье: как изменилась жизнь героини «Беременна в 16» после выхода шоу

Валентина боялась рассказать маме о беременности Источник: телеканал «Ю»











Пока одноклассницы выбирают между поступлением в вуз и путешествиями, 17-летняя Валентина Уголькова уже знает цену бессонным ночам с младенцем на руках. Ее история началась с шутки — тест на беременность, купленный «для розыгрыша», неожиданно показал две полоски. Так школьница из Павловского Посада стала участницей шоу «Беременна в 16» (18+), которое вот уже 10 лет собирает миллионы просмотров и жаркие споры в соцсетях.

Редакции MSK1.RU Валентина рассказала, через что ей пришлось пройти, смогла ли сохранить отношения с отцом ребенка и почему так боялась остаться матерью-одиночкой.

Валентина держала в тайне отношения с 25-летним Тимофеем Источник: Валентина Уголькова

Никто не ожидал, что всё случится так рано

— Если честно, детство было довольно непростым. Родители могли ругаться, выяснять отношения. Мы же с сестрами, сами того не желая, были невольными свидетелями постоянных ссор. Видя происходящее, чувствовались одиночество, опустошение, обида. Тогда думала: «Ну вот, рожу ребенка, точно дам ему всю любовь и нежность, что когда-то недополучила сама». Только вот никто не ожидал, что всё случится так рано», — говорит Валентина.

Героиня уверена — несмотря на негатив, были и хорошие моменты. Например, когда они с родителями отдыхали на природе, ездили на шашлыки. К сожалению, по-настоящему оценить те мгновения счастья Валентина смогла лишь после тяжелой потери. Полтора года назад из жизни ушел ее отец.

— Сейчас жалею, что так и не успела сказать папе, что прощаю и очень люблю. Первое время было очень тяжко. Но потом осознала — все мы не вечны. К тому же маме приходилось куда сложнее. Ей были необходимы поддержка, забота и участие. Решили с сестрами взять на себя большую часть обязанностей по дому, — вспоминает Валентина.

Валентина уверена — несмотря на негатив, в семье были и хорошие моменты Источник: телеканал «Ю»











Искра, буря, эмоции — две полоски

— Отношения у нас, конечно, доверительные, но в каждой семье есть секреты, которыми просто не можешь поделиться с родными, — объясняет собеседница.

В тайне Валентина держала и отношения с 25-летним Тимофеем, отцом будущего ребенка.

— Никогда не забуду нашу первую встречу. Всё случилось в цветочном магазине, где работала подруга. В какой-то момент в дверь зашел высокий, статный и очень улыбчивый парень. Буквально сразу пересеклись взглядами, а там… искра, буря, эмоции, и вот вы уже не просто незнакомцы, а словно родные души. Оказалось, что в Павловский Посад он приехал на вахту из Калининграда. Обменялись контактами, общались, а через неделю стали встречаться, — рассказывает наша героиня.

Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, пара чувствовала гармонию. Как сказали бы зумеры, в отношениях случился полный «вайб».

— Мы любили друг друга, но для общества это казалось чем-то аномальным. Окружающие то и дело твердили: «Он тебе не пара, срочно расставайся, бывший наркоман, да с кем ты связалась, еще и такая разница в возрасте». Но мне кажется, всё это ерунда, ведь главное — взаимопонимание и вера, что всё обязательно будет хорошо, — уверена Валентина.

Первая близость у пары произошла спустя полтора месяца после знакомства Источник: телеканал «Ю»











Пранк, который вышел из-под контроля

Первая близость у пары произошла спустя полтора месяца после знакомства. От контрацепции влюбленные отказались сразу. Через семь недель девятиклассница увидела на тесте две полоски.

— Это был тот самый пранк, который вышел из-под контроля. Изначально планировала просто разыграть старшую сестру. Сделала тест с полной уверенностью, что он отрицательный. Типа, хи-хи, смотри, я беременна. А она поворачивается и произносит: «Валя, здесь реально две полоски». Первая мысль — а что дальше? Не знала, как сказать родителям, Тимофею. Оставлять ребенка или нет, — признается Валентина.

Героиня очень переживала из-за реакции матери. Ведь в семье уже был подобный опыт. Сестра Валентины Маша тоже родила в 16.

— До сих пор помню, как она ругалась на Машку. Было очевидно — теперь эта волна негодования ждет и меня. Понимая, что впереди предстоит очередной непростой диалог, старшая сестра Нина вызвалась сама рассказать о новости. Это была большая поддержка, но гнева всё равно не удалось миновать. Мама переживала из-за учебы, что не окончу школу, не получу аттестат, не сдам экзамены. А еще, что Тимофей испугается, бросит и уже вторая ее дочь в 16 лет останется одна с ребенком на руках, — говорит Валя.

Боялась, что он сбежит

На удивление девушки, спутник очень обрадовался перспективе стать отцом Источник: телеканал «Ю»

Самым последним новость о беременности узнал будущий отец ребенка. Причем не лично от Валентины, а из общих чатов района.

— Никакого конверта, коробочки с сюрпризом и праздничной развески не было. Всё случилось спонтанно. Наш телефонный разговор со старшей сестрой Ниной услышал одноклассник. Естественно, весть об интересном положении тут же разлетелась как горячие пирожки. Уже через несколько дней об этом судачили не только в школе, но и в городке. Так о «двух полосках» узнал и Тимофей, — объясняет Валентина.

Ее удивлению не было предела, когда парень обрадовался перспективе стать отцом.

— Поддержал, сказал, что всё будет хорошо, мол, никакого аборта. Хотя зарплата у Тимы была всего 25 тысяч. Стала переживать, что мы не потянем. Но парень обещал — будет больше работать, обеспечивать меня и ребенка. Получается, что самые страшные мысли были позади. Сейчас понимаю, что боялась рассказать из-за страха, что суженый испугается ответственности и сбежит, — говорит она.

Понимая, что Тимофей захочет увезти беременную Валентину к себе в общежитие, ее мама предложила молодой семье переехать к ним в двухкомнатную квартиру. К тому моменту здесь уже жила средняя сестра Маша с двумя детьми.

— Все уместились, кроватей хватило, в тесноте, да не в обиде, — отмечает Валентина.

Узнав новости о пропаже сына, сюда в Павловский Посад из Калининграда приехала даже мама Тимофея Источник: Валентина Уголькова











«Любимый был не в себе»

Первые тревожные сигналы в отношениях Валентина почувствовала, будучи на пятом месяце беременности. В тот момент объявилась бывшая девушка Тимофея.

— Она звонила, писала, всячески напоминала о себе. А я ведь уже ждала от него ребенка. Помню, как-то раз Тим уехал на вахту из Павловского Посада в Самару. Ему срочно понадобились деньги. Обратился к маме, но та не умела пользоваться онлайн-банком. Как тут на помощь вызвалась бывшая. С тех пор они начали переписываться. Но про эти амурные дела я узнала спустя полтора месяца. Дамочка почему-то решила поделиться перепиской, а в конце добавила: «Смотри, не роди раньше времени». Стало так страшно, — вспоминает Валентина.

Но она верила, что всё обязательно наладится, хотя это были далеко не все испытания. Так Тимофей однажды ушел на работу и не вернулся домой.

— Смотрю на часы — время позднее, парня всё нет. Звоню — недоступно. Стала связываться с друзьями и родными, никто не понимал, где он и что. Узнав новости о пропаже сына, сюда в Павловский Посад из Калининграда приехала даже мама Тимофея. Искали всем миром. Наконец на третий день подруга прислала видео, где Тим весь в крови сидит около какого-то подъезда. Вместе с сестрой Машей и его мамой побежали спасать. Любимый был не в себе. Пришлось тащить на плечах до самого дома. Наутро принялись расспрашивать, что же всё-таки случилось. Но Тимофей не помнил абсолютно ничего, — говорит наша героиня.

На фото Валентина в день выписки Источник: телеканал «Ю»











Шанс исправить ошибку

После выхода программы на ТВ Валентине часто стали писать о наркотической зависимости Тимофея.

— Да, в Калининграде он употреблял, причем сильно. Но когда мы начали встречаться, особенно после новостей о беременности, — поставила ультиматум: либо я с ребенком, либо вещества. Любимый выбрал семью и навсегда отказался от пагубного пристрастия. Более того, всю беременность откладывал на вещи и всё необходимое для малышки. Смог устроиться на новую работу. Даже комнату нам снял. Как тут не простить? Он же такой родной, любимый, — рассказывает о возлюбленном Валентина.

Забеременев от Тимофея, Валентина точно решила рожать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











И тут она признается: «Это не первая беременность. Мне тогда только исполнилось 16. Влюбилась в парнишку, который уже был в отношениях. Понимаю, что это не повод для гордости. Но сложилось всё: взаимная симпатия, влечение, бабочки в животе. Спустя короткое время результатом такой эйфории стали две полоски на тесте. Многие говорили: „Не переживай, всё будет хорошо, оставляй ребенка“. Но тогда четко понимала — не вытяну. Ни морально, ни физически, ни финансово. К тому же единственное, что волновало того парня, — это потенциальные алименты. Переживал не за меня и ребенка, а лишь о том, что ему придется нести ответственность. Собрав все силы, осмелилась на аборт.

После произошедшего Валя два месяца не могла себя простить.

— Ревела, сожалела. Думала о том, что это страшный грех. Словом, период был одним из самых сложных, — вспоминает она те дни.

Спустя время боль поутихла, и Валентина встретила Тимофея.

— Забеременев от Тима, четко решила: на этот раз буду рожать. Это словно божий дар. Шанс исправить ошибку и стать лучшей мамой для своего малыша. Бог видел, что я сожалела о том страшном поступке и послал второго ребенка, — признается Валентина.

Тимофей оказался заботливым папой Источник: Валентина Уголькова

«Да, я действительно беременна в 16»

Увидев дочку, Валентина не могла поверить, что стала мамой.

— Взяв Евочку на руки первый раз, испытала какое-то непередаваемое чувство безусловной любви. То качала, то разговаривала, то разглядывала в этом крохотном личике знакомые черты. Это взрыв гормонов. Приятно удивило, что и Тимофей оказался суперзаботливым папой. Может и переодеть малышку, и памперс поменять, и искупать, — улыбается Валентина.

Едва речь зашла о дочери, лицо юной мамы засияло улыбкой. Она тут же вспомнила, как совершенно случайно решила подать заявку на участие в шоу:

— Кто-то говорил: «Да ты еще на „Беременна в 16“ пойди». И пошла. И прошла. Но, если честно, до конца не могла поверить, что это реально происходит. Вот ты просто девочка Валя, а тут — хоп — и уже участница федерального шоу. Кстати, страха, что после выхода серии будут осуждать, вообще не было. Это уже случилось. Да, я действительно беременна в 16.

После очередного выпуска шоу в Сети сразу же разгорелись горячие споры по поводу правдивости. Многие комментаторы уверены, что большая часть эфира — постановка. Но Валентина заявила, что это не так:

— Показали нашу реальную жизнь. Всё, что было, без каких-либо прикрас или актеров. Мы буквально жили под прицелами камер. Съемочная группа даже сняла соседнюю студию, чтобы в любой момент оказаться рядом.

«Беременна в 16» — российское реалити-шоу на канале «Ю» о девочках-подростках, находящихся в положении. Создано по образцу одноименного американского проекта. В шоу освещается жизнь участниц от момента, когда они узнали о положении, до самых родов. В 2024 году шоу было переименовано в «Мама в 16».

Когда Валентине исполнится 18, пара распишется Источник: телеканал «Ю»











Сказала: «Да!»

Как только Валентине исполнится 18, они с Тимофеем планируют пожениться.

— Я сказала ему: «Да». Однажды поверив, что всё изменится, не прогадала. Любимый не подвел. Отношения изменились, стали более крепкими, доверительными. Уверена, впереди нас ждут только самые счастливые моменты, — говорит Валентина.