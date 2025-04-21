Пособие на детей до трех лет: как оформить и почему могут отказать

В 2025 году путинская выплата полагается семьям, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на человека Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Система поддержки семей с детьми за последние годы сильно изменилась: появились новые выплаты, выросли суммы прежних, некоторые пособия отменили, но взамен ввели новые. Одним из таких изменений стала выплата, которая в народе получила название «путинское пособие». С момента своего появления она претерпела много изменений, за которыми можно было и не уследить в потоке новостей. Но для этого у вас есть мы. В этом материале — все актуальные правила получения выплаты на детей до трех лет.

Что за пособие

Впервые выплата, о которой пойдет речь, появилась в 2018 году. Изначальные правила предполагали, что ее будут назначать семьям с детьми, в которых доходы меньше полутора прожиточных минимумов на человека, а оформить ее можно было только на первенца. Позже порог дохода увеличили, пособие распространили сначала на второго ребенка, а позже — на всех детей независимо от очередности рождения. Еще одно ключевое изменение: деньги стали платить не из бюджета, а из средств материнского капитала.

Материнский капитал на первенца в 2025 году составляет 690,2 тысячи рублей. Размер выплаты на второго ребенка зависит от того, получала семья маткапитал при рождении первенца или нет. В первом случае это будет 221,8 тысячи рублей, во втором — 912,1 тысячи.

Кто может получить

В 2025 году выплата полагается семьям, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по России в 2025 году он составляет 17 733 рубля в месяц, соответственно, назначить пособие могут, если доход семьи менее 35 446 рублей на человека. Однако стоит учитывать, что для расчетов берется не федеральный, а региональный прожиточный минимум, а он может отличаться от среднероссийского. Актуальный для региона прожиточный минимум можно найти на сайте СФР.

Еще одно условие — наличие денег на счету материнского капитала. Если он уже был потрачен на другие цели, то выплату оформить не получится. Например, семья получила материнский капитал после рождения второго ребенка и погасила им ипотеку. Через несколько лет появился на свет третий малыш, и на него родители решили оформить это пособие. Они получат отказ, поскольку деньги платят только из средств маткапитала, бюджет к нему не подключают.

Других условий для оформления выплаты нет: к ней не применяется ни правило нулевого дохода, ни комплексная оценка нуждаемости, в которой учитывается имущество семьи. Состав семьи также не имеет значения: выплату могут оформить и одинокие родители, и усыновители, и опекуны.

Сколько платят

Пособие назначается в размере детского прожиточного минимума. Он немного меньше общего — 17 201 рубль, однако сумма тоже может меняться в зависимости от региона. Самый маленький детский ПМ в Тамбовской области —14 276 рублей, а максимальный в сельском поселении Хатанга на севере Красноярского края — 48 204 рубля. Сравнить суммы также можно на сайте СФР.

Как оформить

Подать заявление на выплату можно в любой момент до достижения ребенком трех лет. Если сделать это в первые полгода жизни ребенка, то пособие назначат задним числом с месяца рождения, если позже — с месяца обращения. Обратиться за назначением пособия можно в Соцфонд, МФЦ или через «Госуслуги».

Для оформления документов понадобится только заявление, но для его заполнения потребуются паспорта взрослых членов семьи, свидетельства о рождении детей, их СНИЛСы, реквизиты банковского счета. Подать заявление можно в клиентской службе Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги». Остальные данные СФР запросит у других инстанций самостоятельно, в том числе и информацию о доходах.

Когда придет выплата

Решение о назначении пособия или отказе в нем Соцфонд примет в течение десяти рабочих дней. Если решение будет положительным, то деньги придут в течение пяти рабочих дней. В дальнейшем выплаты будут приходить 5 числа каждого месяца. Подавать заявление на пособие нужно будет раз в год.

Почему могут отказать в пособии

По данным Соцфонда, чаще всего в выплате отказывают из-за ошибок или неполных данных в заявлении, в случае, когда оно подано повторно, а также если маткапитал потрачен, или родители не имеют на него права. Оно может быть утрачено в случае лишения родительских прав или ограничения в них.

Неожиданным для родителей бывает отказ, когда по их подсчетам доходы семьи меньше порогового значения, а Соцфонд считает, что больше. Такая ситуация возникает, если были не учтены какие-то источники дохода.

Как правильно считать доход

При определении права на пособие учитывается доход семьи за 12 месяцев. Двенадцатимесячный период начинается за месяц до даты подачи заявления. То есть если вы планируете податься на пособие в мае 2025 года, то нужно брать сумму доходов с апреля 2024 года по март 2025-го.

Для правильных расчетов нужно брать за основу не просто ежемесячную зарплату, а общегодовой доход. Помимо официальной заработной платы в нем учитываются премии, оплата работы по договору ГПХ или самозанятости, пенсии и пособия (кроме этого же пособия за предыдущий год), стипендии, денежное довольствие военнослужащих, силовиков и участников добровольческих формирований, доходы от операций с ценными бумагами, проценты по вкладам и даже выигрыши в лотереи.

Собираем все эти доходы за год в единую сумму, делим ее на 12, а потом — на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если получилось меньше двух региональных прожиточных минимумов и других ограничений нет — вы имеете право на пособие.

Обратите внимание, что при расчетах нужно учитывать доходы до вычета налогов.

Что еще нужно знать о выплате

Как уже упоминалось, выплату назначают из средств материнского капитала. Соответственно, с каждым месяцем деньги на его счету будут уменьшаться. Допустим, семье назначили пособие, и она получает его в течение года. Возьмем для расчетов федеральный прожиточный минимум ребенка и получим, что за год из маткапитала вычтут 206 412 рублей. Эту сумму уже не вернуть, так что если вы планировали вложить материнский капитал в жилье или образование, то стоит сначала оценить плюсы и минусы оформления пособия.