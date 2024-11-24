Такое бывает раз на 200 миллионов родов! В российской семье появилась необычная тройня

Родители необычной тройни — Кристина и Антон Пристромовы Источник: Ксения Маринина / E1.RU











Необычная тройня родилась в Екатеринбурге. У мальчиков идентичная ДНК. Такое чудо бывает один раз на 200 миллионов беременностей! Родителями стали Кристина и Антон Пристромовы. В семьях их родных не было подобных случаев. Удивительную историю рассказывает E1.RU.

Кристина до декрета работала управляющей танцевальной студии, а также в Сбербанке. Антон — продавец-менеджер по дверям и их фурнитуре в крупном гипермаркете.

Беременность и роды были непростыми, родственники пары узнали о том, что родились три, а не два, как предполагалось, мальчика, только когда Кристина была на шестом месяце. Друзьям сообщили об этом уже после рождения малышей.

Врачи объясняют, что монохориальной триамниотической тройней (МХТАТ) называют три плода, которые существуют на одной плаценте и имеют идентичную ДНК. Такая беременность — большой риск: высока вероятность гибели плодов и появления осложнений у матери.

Как узнали о тройне

Сначала на УЗИ врачи увидели двойню. Кристина с мужем удивились, но обрадовались, настроились на двух детей. А на повторном исследовании врач испугал будущую маму. Он сказал: «Как, двойня?»

— Я испугалась. Подумала: вдруг один? Мы уже на двоих настроились… А он: «Ну смотрите: вот раз, вот два, вот три». Я: «Три?!» Перед глазами все поплыло. Он спросил, хочу ли я узнать пол, ответила, что пока информации достаточно, и скорее пошла в машину рассказывать мужу, — говорит Кристина.

Пристромовы рассказали удивительную историю рождения сыновей Источник: Ксения Маринина / E1.RU

Антон вспоминает, как жена рассказала о двойне, вручив ему две пары носочков. Было неожиданно, но сюрпризы на этом не закончились. Когда Кристина быстрым шагом подошла к машине, он понял, что она скажет что-то важное:

— «Не беспокойся, все хорошо, у нас тройня…» Я потерял дар речи, был в шоке. Понять не мог: а что, такое вообще бывает?! Конечно, мы обрадовались, просто нужно было время, для того чтобы принять информацию.

У этих мальчишек идентичная ДНК. Арсений, Тимофей и Матвей похожи друг на друга как три капли воды Источник: Кристина Пристромова

Почему долго никому не рассказывали

Кристину и Антона сразу предупредили, что беременность может протекать непредсказуемо. Медики говорили, что в любой момент что-нибудь может случиться.

— Такие беременности непростые, врачи не дают никаких гарантий, морально очень сложно, — делится эмоциями Антон. — Мы использовали любую возможность получить еще одно мнение. Даже ездили показываться врачам в Москву на поезде, сдавали анализы, какие только можно, чтобы убедиться, что дети развиваются без патологий. Мы поддерживали друг друга и верили в лучшее.

Молодую маму предупреждали, что она может не выносить детей, поэтому пара долго никому не рассказывала о тройне Источник: Кристина Пристромова

Кристина призналась, что они с Антоном были очень суеверны из-за страха потерять малышей. Будущую маму расстраивала реакция многих врачей на ее редкую беременность.

— Каждый второй врач смотрел на меня огромными глазами, когда я приходила на консультацию, причем не важно, к маммологу, гинекологу, к кому-то еще… Тройня? Монохориальная?!

Были комментарии врачей: «Ужас!» «Кошмар!» Многие говорили: «Почему не сделали редукцию?» Редукция — это значит убрать ребенка. Всякое говорили, было еще страшнее. Кристина Пристромова мама тройняшек

Я отвечала: «Ну спасибо!» Только когда пришли в НИИ ОММ («Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» — Прим. ред.), врач Татьяна Владимировна Маркова сказала: «Следим, наблюдаем, на данный момент все хорошо», — вспоминает мама малышей.

По словам Кристины, некоторые врачи ужасались, узнав о ее «особенной» беременности, и пугали ее Источник: Кристина Пристромова

Как мальчишки проявляли себя: до и во время родов

Родители уже во время беременности различали сыновей по характеру и придумали им имена — Арсений, Матвей, Тимофей.

— Я понимала, кто активнее, а кто лежит целыми днями, спит, — рассказывает Кристина. — Тимофей мало давал о себе знать и сильно меня этим пугал. Я постоянно ходила на КТГ плода (кардиотокография, оценивает функциональное состояние сердечной деятельности крохи во внутриутробном периоде и во время родов. — Прим. ред.) и спрашивала, всё ли у него хорошо, потому что он мало шевелился. Арсений, наоборот, был самым активным, устраивал дискотеки, лежал сверху.

Кристина и Антон придумали сыновьям имена, учитывая их характер и расположение в животе. Во время родов будущая мама спрашивала у врачей, кто и в каком порядке родился, так и определила, кто есть кто.

— У меня было кесарево, много страхов, во время родов прислушивалась [к детям]. Первый закричал — слава богу! Второй закричал — слава богу! Третий не закричал — и выражение моего лица резко поменялось, но врачи сразу успокоили, сказали, что это нормально, он задышал. Сначала дети были в реанимации — врачи их контролировали, но недолго, — вспоминает Кристина.

Мальчикам дали имена еще в утробе: самого активного назвали Арсением, самого спокойного — Тимофеем, а третьего — Матвеем Источник: Кристина Пристромова











Молодые родители говорят, что различать детей сначала было очень сложно: мальчики — одинаковые. Ориентировались по весу, а потом мама рассмотрела кожу малышей и обнаружила отличия:

— Спустя время я уже нашла потертости, небольшие отличия, и теперь не перепутаю [сыновей], а сначала очень этого боялась, — признается она. — Когда впервые показали детей, я увидела три маленькие копии мужа Антона.

С какими трудностями сталкиваются родители тройни

Кристина рассказывает, что, когда осталась с тремя детьми в палате одна, было сложно. Всем малышам нужны один и тот же уход, внимание, не хватало рук и времени.

— Я не успевала их к груди прикладывать. На кормление каждого — по полчаса, то есть полтора часа потратила на кормление, и, как только докормила третьего, первый снова хочет кушать, надо кормить его. Но парни уже с рождения мне помогали, сильно не капризничали: ели, спали.

Когда рождается один ребенок, хочешь подарить ему весь мир. С тремя то же самое, при этом хочется, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Кристина Пристромова мама тройняшек

Кристине и Антону помогают родители: самим справиться сразу с тремя детьми тяжело. Пара поменяла всю мебель на более функциональную и удобную, так как места для пятерых в однокомнатной квартире мало.

— Ребята подросли, и сон им уже не интересен, хотят познавать мир! Когда желание возникает у троих, а я дома одна, это непросто. Нужно каждому уделить внимание, пообщаться.

Родителям сложно справляться с тремя детьми, они хотели бы няню от государства. Такую помощь предоставляют, например, в Петербурге Источник: Кристина Пристромова











Если в Петербурге даже при рождении двойни родителям дают няню, то в Екатеринбурге дело обстоит иначе. По словам Кристины, они, родители тройни, обращались по поводу няни в соцзащиту, но там им сказали, что помощь предусмотрена только для пенсионеров и инвалидов. Бабушки и дедушки приезжают помогать с внуками, но многое им не под силу: мальчики весят уже по пять килограммов.

— Моя мама еще работает и не может уйти в отпуск по уходу за ребенком, так как до 7 января у меня больничный по беременности и родам. А еще нужно покупать хотя бы двухкомнатную квартиру, а у нас закончились лимиты по семейной ипотеке, грустно. Мы устали, это правда, но всё равно счастливы, что Бог наградил нас такой замечательной семьей! — говорит Кристина.

Мальчики внешне похожи как три капли воды, а характеры у них очень разные: Матвей своенравный, плюется сосками, Тимофей любит внимание, Арсений любопытный и уже давно не согласен лежать в кроватке.