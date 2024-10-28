«Хотела ехать помытой, одетой»: под Ярославлем задержали мать, у которой забрали девятерых детей

Сама Людмила говорила, что считает себя хорошей матерью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многодетную мать из деревни Глебовское Ярославского района задержали правоохранители. У 56-летней Людмилы ранее забрали девятерых детей (сама женщина ранее утверждала, что у нее отняли восьмерых. — Прим. ред.). Суд посчитал, что женщина не справляется с родительскими обязанностями. Теперь возник вопрос об уплате денег на содержание детей.

— Они меня везут в РОВД в машине приставов, — сообщила Людмила корреспонденту 76.RU вечером 28 октября. — Меня арестовывают на сутки за неуплату алиментов на 50 тысяч. Людей за миллионы не забирают, а меня за 50 тысяч. Суд будет. Я хотела ехать на суд помытой, одетой, накрашенной. Чисто по-женски. А не из камеры.

После этого Людмила сообщила, что ее привезли на место, и положила трубку.

В управлении ФССП по Ярославской области подтвердили — Людмила, действительно, задержана. Речь идет о неуплате алиментов на одного из детей женщины. Только не на 50, а на 130 тысяч рублей. Известно, что взыскатель — детский дом.

— Женщина не перечисляла средства на содержание ребенка, на работу не устроилась, уклоняется от уплаты алиментов, — пояснили 76.RU в региональном УФССП.

29 октября должен состояться суд, где будет рассмотрен вопрос о привлечении Людмилы к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Людмиле грозит либо административный арест на несколько суток, либо обязательные работы.

Напомним, об истории Людмилы стало известно в прошлом году. Тогда судебные приставы сообщили, что у многодетной матери отняли одиннадцатого ребенка — астматика. По версии правоохранителей, 55-летняя ярославна не справлялась с воспитанием: мол, она постоянно пила и водила гостей.

Сама Людмила говорила: приставы забирали лишь восьмерых. На ее защиту тогда встали жители деревни, где живет многодетная мать и ее старшие дети. Они говорили, что не замечали ее пьяной. Сама Людмила считает себя хорошей матерью и уверена, что детей у нее отобрали из-за завистников.