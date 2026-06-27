Вы умеете читать людей как открытую книгу или вас легко обмануть? Проверьте себя

Как понять, что вам врут в глаза, даже если голос звучит уверенно? Ответ скрывается в микрожестах, которые мозг просто не успевает контролировать. Мы приготовили для вас крутой интерактивный тест на умение читать людей по позам, мимике и речевым уловкам. Никакой занудной теории — только реальные ситуации из жизни и работы. Посчитайте свои баллы и проверьте, сможете ли вы пройти этот краш-тест на проницательность или пришло время повнимательнее присмотреться к своему окружению!