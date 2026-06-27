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Вы умеете читать людей как открытую книгу или вас легко обмануть? Проверьте себя

Всего 10 вопросов расставят всё по своим местам

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Доктор Лайтман любого раскусит на раз-два. А у вас так получится? | Источник: кадр из сериала «Обмани меня» (18+), реж. Дэниел Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян, FOX, 2009–2011 годДоктор Лайтман любого раскусит на раз-два. А у вас так получится? | Источник: кадр из сериала «Обмани меня» (18+), реж. Дэниел Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян, FOX, 2009–2011 год

Доктор Лайтман любого раскусит на раз-два. А у вас так получится?

Источник:

кадр из сериала «Обмани меня» (18+), реж. Дэниел Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян, FOX, 2009–2011 год

Как понять, что вам врут в глаза, даже если голос звучит уверенно? Ответ скрывается в микрожестах, которые мозг просто не успевает контролировать. Мы приготовили для вас крутой интерактивный тест на умение читать людей по позам, мимике и речевым уловкам. Никакой занудной теории — только реальные ситуации из жизни и работы. Посчитайте свои баллы и проверьте, сможете ли вы пройти этот краш-тест на проницательность или пришло время повнимательнее присмотреться к своему окружению!

Узнайте прямо сейчас, кто вы на самом деле: прирожденный профайлер, способный раскусить любого лжеца, или слишком доверчивый добряк, которого легко обвести вокруг пальца!

ТестПройден 2 раза
1 / 10

Вы рассказываете коллеге о своем новом проекте. Он слушает, кивает, но его носки туфель развернуты в сторону двери. Что это значит?

  • Он очень внимательно вас слушает и думает, как помочь.

  • Он подсознательно хочет поскорее уйти, его мысли уже не здесь.

  • У него просто затекли ноги.

2 / 10

Человек уверяет вас, что согласен на ваши условия, но при этом на долю секунды слегка заводит руки за спину и сжимает запястье. Ваша реакция?

  • Всё отлично, он готов к сотрудничеству.

  • Он пытается скрыть радость от выгодной сделки.

  • Он врет или сильно сомневается, ему некомфортно.

3 / 10

Во время спора ваш собеседник вдруг начинает активно тереть шею сзади или поправлять воротник. О чём это говорит?

  • Ему душно в помещении.

  • Он чувствует угрозу, сомневается в своих словах или испытывает сильный стресс.

  • Он пытается показать свое превосходство.

4 / 10

Как отличить искреннюю улыбку от дежурной/фальшивой?

  • Искренний человек улыбается «во все 32 зуба».

  • При искренней улыбке прищуриваются глаза и появляются морщинки в уголках.

  • Настоящая улыбка длится дольше 10 секунд.

5 / 10

Вы задали человеку прямой вопрос, а он перед ответом повторил его слово в слово («Где я был вчера вечером? Ну…»). Зачем он это сделал?

  • Чтобы лучше понять ваш вопрос.

  • Из вежливости.

  • Ему нужно выгадать несколько секунд, чтобы придумать ложь.

6 / 10

Собеседник слушает вас, подперев подбородок ладонью. При этом его указательный палец вытянут вдоль щеки, а остальные прикрывают рот. Каковы его мысли?

  • Он глубоко восхищен вашими словами.

  • Он настроен критически, не согласен или не верит вам.

  • Он просто сильно устал и хочет спать.

7 / 10

Человек рассказывает вам историю из прошлого и при этом постоянно смотрит строго влево и вверх (для вас — вправо и вверх). Что это значит с точки зрения нейролингвистики?

  • Он судорожно сочиняет ложь на ходу.

  • Он действительно вспоминает реальные визуальные образы из памяти.

  • Ему скучно с вами разговаривать.

8 / 10

Ваш знакомый сидит закинув ногу на ногу, но при этом обхватил колено руками и замок из пальцев крепко сжат. Каково его состояние?

  • Он максимально расслаблен и готов к шуткам.

  • Это поза лидера, он доминирует.

  • Он «зажался», ушел в глухую оборону и упрямство.

9 / 10

Во время дружеской беседы человек часто копирует ваши жесты: тоже взял чашку, так же облокотился на стол. Как это понимать?

  • Он дразнит вас или передразнивает.

  • Вы ему приятны, он подсознательно подстраивается под ваш вайб (отзеркаливание).

  • Он пытается вами манипулировать.

10 / 10

Человек бурно доказывает свою правоту, бьет себя в грудь кулаком, но его брови при этом остаются абсолютно неподвижными. Верить ему?

  • Да, он говорит искренне и эмоционально.

  • Нет, это наигранная драма, эмоции фальшивые.

  • Он просто хорошо контролирует себя.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Психология Развлечение
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