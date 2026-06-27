Вы умеете читать людей как открытую книгу или вас легко обмануть? Проверьте себя

Как понять, что вам врут в глаза, даже если голос звучит уверенно? Ответ скрывается в микрожестах, которые мозг просто не успевает контролировать. Мы приготовили для вас крутой интерактивный тест на умение читать людей по позам, мимике и речевым уловкам. Никакой занудной теории — только реальные ситуации из жизни и работы. Посчитайте свои баллы и проверьте, сможете ли вы пройти этот краш-тест на проницательность или пришло время повнимательнее присмотреться к своему окружению!
Узнайте прямо сейчас, кто вы на самом деле: прирожденный профайлер, способный раскусить любого лжеца, или слишком доверчивый добряк, которого легко обвести вокруг пальца!
Вы рассказываете коллеге о своем новом проекте. Он слушает, кивает, но его носки туфель развернуты в сторону двери. Что это значит?
Он очень внимательно вас слушает и думает, как помочь.
Он подсознательно хочет поскорее уйти, его мысли уже не здесь.
У него просто затекли ноги.
Человек уверяет вас, что согласен на ваши условия, но при этом на долю секунды слегка заводит руки за спину и сжимает запястье. Ваша реакция?
Всё отлично, он готов к сотрудничеству.
Он пытается скрыть радость от выгодной сделки.
Он врет или сильно сомневается, ему некомфортно.
Во время спора ваш собеседник вдруг начинает активно тереть шею сзади или поправлять воротник. О чём это говорит?
Ему душно в помещении.
Он чувствует угрозу, сомневается в своих словах или испытывает сильный стресс.
Он пытается показать свое превосходство.
Как отличить искреннюю улыбку от дежурной/фальшивой?
Искренний человек улыбается «во все 32 зуба».
При искренней улыбке прищуриваются глаза и появляются морщинки в уголках.
Настоящая улыбка длится дольше 10 секунд.
Вы задали человеку прямой вопрос, а он перед ответом повторил его слово в слово («Где я был вчера вечером? Ну…»). Зачем он это сделал?
Чтобы лучше понять ваш вопрос.
Из вежливости.
Ему нужно выгадать несколько секунд, чтобы придумать ложь.
Собеседник слушает вас, подперев подбородок ладонью. При этом его указательный палец вытянут вдоль щеки, а остальные прикрывают рот. Каковы его мысли?
Он глубоко восхищен вашими словами.
Он настроен критически, не согласен или не верит вам.
Он просто сильно устал и хочет спать.
Человек рассказывает вам историю из прошлого и при этом постоянно смотрит строго влево и вверх (для вас — вправо и вверх). Что это значит с точки зрения нейролингвистики?
Он судорожно сочиняет ложь на ходу.
Он действительно вспоминает реальные визуальные образы из памяти.
Ему скучно с вами разговаривать.
Ваш знакомый сидит закинув ногу на ногу, но при этом обхватил колено руками и замок из пальцев крепко сжат. Каково его состояние?
Он максимально расслаблен и готов к шуткам.
Это поза лидера, он доминирует.
Он «зажался», ушел в глухую оборону и упрямство.
Во время дружеской беседы человек часто копирует ваши жесты: тоже взял чашку, так же облокотился на стол. Как это понимать?
Он дразнит вас или передразнивает.
Вы ему приятны, он подсознательно подстраивается под ваш вайб (отзеркаливание).
Он пытается вами манипулировать.
Человек бурно доказывает свою правоту, бьет себя в грудь кулаком, но его брови при этом остаются абсолютно неподвижными. Верить ему?
Да, он говорит искренне и эмоционально.
Нет, это наигранная драма, эмоции фальшивые.
Он просто хорошо контролирует себя.