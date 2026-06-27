НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

ю-з.

 753мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Афиша на выходные
Где есть бензин: онлайн
Кому делегировать бизнес-процессы?
Региональный штаб следит за бензином
Современная медицина рядом
Предотвратили теракт на АЗС
Фоторепортаж с Волжской набережной
Остались без горячей воды
Афиша на неделю
Развлечения Обзор Открытки на День молодежи: 20 ярких и крутых поздравлений в картинках

Открытки на День молодежи: 20 ярких и крутых поздравлений в картинках

Скачивайте их и отправляй тем, кто еще ого-го!

126
Наши открытки подойдут и для тех, кому еще нет 35, и для тех, кто просто не считает годы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНаши открытки подойдут и для тех, кому еще нет 35, и для тех, кто просто не считает годы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Наши открытки подойдут и для тех, кому еще нет 35, и для тех, кто просто не считает годы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

День молодежи — отличный повод напомнить близким, что жизнь создана для ярких моментов, смелых мечтаний и громкого смеха. Чтобы вы могли красиво поздравить своих друзей, братьев, сестер или повзрослевших детей, мы собрали классную коллекцию открыток. В ней есть и трогательные пожелания, и стильные современные дизайны, которые точно захочется репостнуть в сторис. Выбирайте самую крутую открытку с Днем молодежи, скачивайте и делитесь частичкой этого праздничного драйва!

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Открытка Поздравление Молодежь Праздник День молодежи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем