Климатический монстр на пороге! Что такое Эль‑Ниньо и какие неприятные сюрпризы он готовит миру

Явление Эль-Ниньо приводит к засухам и наводнениям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Коварное природное явление Эль-Ниньо к 2027 году может принести миру большие засухи, наводнения и другие беды. Что же это за аномалия с причудливым названием, которая планирует испортить жизнь человечеству?

Что такое Эль-Ниньо?

Впервые о явлении заговорили в XIX веке: перуанские рыбаки заметили, что к католическому Рождеству у берегов Перу вода неожиданно теплеет, а из-за этого гибнет рыба.

Позже, в XX веке английский физик Гилберт Томас Уокер объяснил происходящее с научной точки зрения. Эль-Ниньо — это климатическое явление, при котором в экваториальной части Тихого океана (в его центральной и восточной зонах) происходит аномальное потепление поверхностных вод.

Обычно из-за Эль-Ниньо океан теплеет примерно на 3 °C. У цикла есть и другие состояния: нейтральная фаза и холодная фаза — Ла-Нинья.

При нормальных условиях постоянные ветра сгоняют теплые поверхностные воды к западной части Тихого океана — к Индонезии и Филиппинам. В это время у берегов Южной Америки поднимается холодная, богатая питательными веществами вода, которая поддерживает морскую жизнь.

Эль-Ниньо появляется само по себе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Эль-Ниньо этот баланс рушит и ослабевает постоянные ветра. Массы теплой воды начинают постепенно смещаться на восток. Дальше температура океана опускается и его поверхность резко теплеет. Явление запускает цепочку изменений в атмосфере и океане, влияющих на погоду по всему земному шару.

Приносит катастрофы

Эль-Ниньо смещает зоны осадков и может привести к глобальным катастрофам. Погода буквально перестраивает жизнь целых регионов. Например, Перу, Эквадор, Мексика, юго-запад США могут пострадать из-за наводнения, а Индонезия, Австралия, Центральная Америка — из-за засухи.

К сожалению, графика «работы» у Эль-Ниньо нет. Оно появляется как вздумается с периодичностью от двух до семи лет. Продолжительность у явления тоже нерегулярная: иногда оно может длиться девять месяцев, а иногда два года.

В 2015–2016 годы Эль-Ниньо бушевало особенно сильно. В результате Эфиопия пережила одну из самых тяжелых засух за 50 лет. Около 10,2 миллиона человек столкнулись с угрозой голода или хронического недоедания.

В лесах Амазонии за это время резко выросла смертность деревьев. Регион перестал поглощать углерод и сам стал источником парниковых газов, катастрофические наводнения мучили Южную Америку и Китай.

За появлением Эль-Ниньо следят спутники в космосе Источник: Дарья Пона / 74.RU

Что касается России, прямо Эль-Ниньо ей не опасен. Наша страна находится довольно далеко от эпицентра, поэтому угрозы прямого удара, как для Перу или Индонезии, нет.

Однако Эль-Ниньо не причина всех бед на Земле: оно обостряет уже существующие проблемы. Например, недостаток воды, уязвимость сельского хозяйства, и тогда последствия становятся еще тяжелее.

Ученые пришли на помощь

Есть и хорошие новости: прогнозы исследователей насчет буйств Эль-Ниньо стали точнее. В 2024 году команда из Университета Колорадо в Боулдере и Колумбийского университета показала, что после сильных эпизодов систему можно прогнозировать более чем за два года.

Сейчас за явлением следят спутники. Например, Sentinel-3 от ESA ежедневно замеряет температуру поверхности моря с высокой точностью и оценивает, как океан расширяется от нагрева.