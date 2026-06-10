Выходки Киркорова, дорогие билеты и поцелуи Лазарева: ярославны показали изнанку «Премии Муз-ТВ» — видео

Мама с дочкой побывали на главном музыкальном событии июня Источник: Ариадна Чечнева

Ольга и Ариадна Чечневы из Ярославля посетили главный музыкальный праздник страны — «Премию Муз-ТВ — 2026» (16+). Ежегодное награждение музыкантов проходило 6 июня в Москве на площадке «Live Арена». Это был 21-й концерт за всю историю существования премии.

О своих впечатлениях и эмоциях мама с дочкой рассказали корреспонденту 76.RU. Чем мероприятие их удивило — читайте в материале.

«Премия Муз-ТВ» (16+) — ежегодная церемония вручения национальной премии в области популярной российской музыки. Формат представляет собой масштабное шоу с концертными номерами звезд и интерактивной программой, а также награждением музыкальных исполнителей, завоевавших больше всего сердец слушателей.

Семейная традиция

Ольга и Ариадна посетили премию уже в третий раз. Впервые они поехали на церемонию еще в 2024-м, тогда мама устроила для дочки сюрприз.

— Мама предложила мне поехать в Москву под предлогом «просто погулять», я тогда упрашивала ее взять билеты на концерт своей любимой группы «Три дня дождя», они как раз выступали в те дни. Мама мягко отказывала, но когда мы сели в поезд, она достала красивый блестящий конвертик, в котором лежали билеты на «Премию Муз-ТВ», — вспоминает Ариадна.

«Три дня дождя» — музыкальная рок-группа, основанная в 2019 году Глебом Викторовым. Волну популярности солист приобрел после выхода дебютного альбома «Любовь, аддикция и марафоны» в 2020 году. Наиболее популярные треки группы: «Прощание», «Демоны», «Отпускай» и другие.

Не описать мои эмоции в тот момент, не верилось, что я увижу своих кумиров. Я была неимоверно рада! Ариадна Чечнева

С этого момента поездки на «Премию Муз-ТВ» стали ежегодной семейной традицией мамы и дочки. В этот раз билеты Ольга купила уже в первые минуты открытия продаж. Не хотелось нарушать их с Ариной обычай.

Однако с каждым годом, как заметили ярославны, стоимость посещения премии становится всё выше.

— В этом году цены на места, которые мы покупали раньше, достигли уже 30 тысяч на человека. Дабы чуть сэкономить, мы взяли билеты в фан-зону за 15 тысяч с одного, — рассказала Арина.

«До встречи на „Премии Муз-ТВ"»

Немного предыстории. В 2025 году, после второй посещенной ярославнами церемонии, приключилось интересное событие. Ведущий Владимир Маркони во время путешествия по туристическому маршруту Золотого кольца приехал в Ярославскую область, в музей-усадьбу дворян Леонтьевых, где работает Ольга.

Музей-усадьба дворян Леонтьевых «Воронино» находится в селе Воронино, в 20 километрах от Ростова Великого. Поместье начало свою историю еще в XVII веке, первым ее владельцем был виднейший государственный деятель Гаврила Леонтьев. В нынешнем времени усадьбу восстановил прямой потомок рода Леонтьевых — Сергей. Им был отреставрирован старинный родовой склеп с захоронениями XVI века, господский дом, колокольня и другое. На фундаментах бывших конюшен на территории усадьбы возвели здания гостевых домов для туристов.

Узнав, что моя дочь очень расстроится, что ее не было в тот момент рядом, Владимир любезно предложил записать видеообращение к Арише. Ольга Чечнева

В этом самом обращении ведущий передал Арине привет, а также произнес фразу «До встречи на „Премии Муз-ТВ“». Так и решено было покупать билеты. Кто же знал, насколько судьбоносной будет эта встреча!

Ярославна поделилась отрывком видеопривета Маркони для Арины Источник: Ольга Чечнева

Поцелуи от Сергея Лазарева

Каково было удивление мамы с дочкой, когда уже на «Премии Муз-ТВ» в 2026 году Владимир Маркони снова не обделил их вниманием. С 2024-го стендап-комик является одним из ведущих церемонии.

Во время концерта он задумал интерактивную игру. Спустившись со сцены в зрительский зал, Маркони начал искать «жертву» среди фанатов. Ольга с Ариной стояли ближе всех, к тому же выделялись.

Мама была одета в ярко-красный костюм, наверное, он и привлек внимание. Так получилось, что я стала первой попавшейся ему на глаза девушкой! Ариадна Чечнева

Маркони вывел Арину в звездный партер и предложил оценить наряды артистов по десятибалльной шкале. На первом ряду сидели Дима Билан, Яна Рудковская, рэпер ST и другие селебрити.

Сначала ведущий попросил встать Диму Билана, ему Арина дала десятку. Далее Маркони вызвал Сергея Лазарева, и тут случилось то, чего девушка не ожидала. Артист взял телефон Арины, обнял и поцеловал ее на видео.

— Эмоции в тот момент у меня зашкаливали! Это просто взрыв мозга: передо мной сидит очень много звезд, еще я с ними разговариваю! Я не ожидала поцелуя от Лазарева, на тот момент я не осознавала до конца происходящее, — поделилась эмоциями с 76.RU Ариадна.

Девушка запечатлела волнительный момент на видео Источник: Ариадна Чечнева

Ведущий даже не подозревал, что подошел именно к той, кому в прошлом году сказал: «До встречи на „Премии Муз-ТВ“»! Это просто чудо! Я очень рада и горда, что моя дочь не растерялась в нужный момент. Ольга Чечнева

«Отстоять до конца не решились»

Мероприятие, по словам Ольги, длилось 6 часов. Концерт задержали более чем на полчаса.

— Из-за того, что на сцене три раза репетировал Киркоров (было слышно, конечно), запускать стали позже, — рассказала ярославна.

Обычно Арина с Ольгой приезжают за несколько часов до начала премии, чтобы постоять у VIP-входа, куда подъезжают звезды. Так им уже удалось сделать фото с Миланой Стар, Амирчиком, Евой Власовой и другими. Однако не все артисты такие приветливые.

— Многие звезды разочаровали наплевательским отношением к своим поклонникам, не разрешая сфотографироваться… Но затрагивать негатив я не хочу, так как мой восторг от премии это не подпортило! — рассказала Ольга.

Я просто наслаждалась атмосферой, которая в этот раз была просто огонь! Сам концерт поразил масштабом и необычными режиссерскими решениями. Ольга Чечнева

На концерте семья успела послушать многих артистов, среди которых Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Клава Кока, Лолита, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и многие другие.

Арине больше всего понравилось выступление Билана с его популярной сейчас песней «Номер один» (18+). По мнению девушки, стоимость билетов на премию в очередной раз оправдала ожидания.

Я отжигала как в последний раз! Огромное спасибо моей маме, которая каждый год дарит мне эти эмоции! Ариадна Чечнева

Отстоять до самого конца Ольга с Ариной не решились. За шесть часов они очень устали как морально, так и физически. Ярославны покинули «Live Арену» за несколько номеров до конца.

Как рассказывает Ольга, без сомнений, в следующем, 2027 году они с дочкой вновь посетят «Премию Муз-ТВ». Отказывать себе в новых эмоциях ярославны не собираются.

Однозначно поедем снова, и не потому, что фанатеем по каким-то звездам. Для нас это просто праздник музыки и невероятный вайб, а также перезагрузка и подзарядка на долгое время! Ольга Чечнева