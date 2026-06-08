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Развлечения Подробности «На Майкла Джексона становится похож»: Филипп Киркоров ошарашил всех новым образом

«На Майкла Джексона становится похож»: Филипп Киркоров ошарашил всех новым образом

Что случилось с ним на этот раз

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Вы уже видите поп-королевские изменения? | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВы уже видите поп-королевские изменения? | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вы уже видите поп-королевские изменения?

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Филипп Киркоров не перестает эпатировать публику своими преображениями. В прошлом году он вышел в свет, щеголяя накачанными бицепсами, а теперь подкинул еще один повод для обсуждения. На этот раз поклонники и прочие сочувствующие обратили внимание на нос короля российской эстрады.

На премии «Муз-ТВ — 2026. Движение» Филипп Киркоров стал главным магнитом для репортеров и коллег по цеху. Даже несмотря на то, что сам поп-король упрямо отмалчивался, масштабное бьюти-обновление на его лице было видно невооруженным глазом. Мимо такого преображения не смог пройти и ведущий шоу Николай Басков.

— У него всегда что-то новое. Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел, — отметил Басков. — Когда ты сел, Джиган померк сразу же.

Пока Филипп Киркоров поднимался на сцену за наградой, все обсуждали его обновленный нос | Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пока Филипп Киркоров поднимался на сцену за наградой, все обсуждали его обновленный нос | Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Филипп Киркоров поднимался на сцену за наградой, все обсуждали его обновленный нос

Источник:

fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сходство со всемирным «королем поп-музыки» обнаружили и подписчики Филиппа Киркорова.

— Что он с носом сделал? Лицо совсем поменялось, он на Майкла Джексона становится похож, — заметила подписчица Киркорова Анастасия Панкова.

— Теперь вылитый Умар Джабраилов, — нашел еще одно сходство другой подписчик артиста.

— В интервью с Лерой Кудрявцевой вы сказали, что у вас всегда нос был широкий, — вспомнила еще одна подписчица. — И тогда я подумала, что вы не очень довольны своим носом, и хотела написать вам, но забыла, что нос с годами у всех становится толще, но это только из-за отека.

— А что с лицом? На себя не похож, это что — подстава, или клон, или двойник, — не верит своим глазам поклонница артиста Лариса Яковлева.

— Филипп, верните нос, — умоляет еще один подписчик Киркорова.

Для сравнения: еще совсем недавно нос Филиппа Киркорова выглядел так | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДля сравнения: еще совсем недавно нос Филиппа Киркорова выглядел так | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Для сравнения: еще совсем недавно нос Филиппа Киркорова выглядел так

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сам виновник торжества на все расспросы о спецнаграде и очередных пластических операциях ответил коротко и весьма кокетливо: «Держу по ветру свой красивый нос!»

Масштабная пластическая эволюция Филиппа Киркорова — одна из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Если раньше артист ограничивался легкими косметологическими процедурами, то в последние годы он подошел к вопросу омоложения с королевским размахом, решив полностью перекроить и лицо, и тело.

Главным архитектором нового облика поп-короля стал звездный хирург Тимур Хайдаров, в клинике которого певец перенес целую серию сложнейших операций.

Самые радикальные изменения произошли с фигурой артиста. Киркоров не раз признавался, что с возрастом удерживать форму на диетах стало невозможно, поэтому он доверился скальпелю.

Хирург убрал лишний жир с живота, боков и спины артиста. С помощью современных технологий липосакции Киркорову буквально «нарисовали» атлетический торс, сформировав искусственные кубики пресса из его собственных жировых тканей.

Чтобы силуэт выглядел гармонично и спортивно, певцу провели коррекцию формы ягодиц, сделав их более округлыми и подтянутыми, и смоделировали мышечный рельеф рук.

Филипп Киркоров во всём новом

Источник:

fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Параллельно с телом Киркоров кардинально обновил лицо, полностью избавившись от возрастных изменений.

Ему сделали операцию на веках (убрали мешки под глазами и приподняли взгляд), а также выполнили круговую эндоскопическую подтяжку лица и шеи, из-за чего кожа стала идеально гладкой.

В дополнение к хирургии Филипп сменил имидж — покрасился в ультраблонд, сделал стильную короткую стрижку и стал носить ярко-голубые линзы, полностью изменившие его привычный типаж.

Сам Филипп Бедросович результатами метаморфоз невероятно доволен, заявляя, что артист обязан выглядеть безупречно ради своего зрителя, а современная медицина позволяет ему чувствовать себя снова 30-летним.

Нужно ли Филиппу Киркорову вернуть прежний нос?

Да, раньше было лучше
А как его вернешь-то?
Нет, теперь стало значительно лучше
Не суйте нос в чужие дела — это сугубо его дело
Мне вообще всё равно
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Филипп Киркоров Артист Певец Ринопластика Нос
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