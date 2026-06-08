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Развлечения Обзор «Это того стоит»: Милош Бикович поделился самым сокровенным

«Это того стоит»: Милош Бикович поделился самым сокровенным

О чём ни разу не пожалел сербский актер

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Эта улыбка свела с ума не одну телезрительницу | Источник: Виктория Виатрис / ТАССЭта улыбка свела с ума не одну телезрительницу | Источник: Виктория Виатрис / ТАСС

Эта улыбка свела с ума не одну телезрительницу

Источник:

Виктория Виатрис / ТАСС

Если бы талант Милоша Биковича хранился в ящике Пандоры, его бы точно не стали закрывать: слишком уж интересные сюрпризы оттуда появляются. Актер, продюсер, певец — за что ни возьмется Бикович, всюду его ждут успех и улюлюканье поклонников. При этом он еще успевает быть примерным отцом и мужем. Рассказываем, чем еще способен удивить Милош Бикович.

Судьбоносное знакомство с Михалковым

Из Сербии в Россию Милоша Биковича «привез» Никита Михалков. В 2011 году режиссер и актер познакомились на Московском международном кинофестивале, где Бикович представлял сербский фильм «Монтевидео: Божественное видение» (16+). Проект оказался настолько успешным, что его выдвинули на «Оскар» от Сербии.

Михалков предложил Милошу сняться в своем фильме «Солнечный удар» (12+) — и понеслось.

Таким российские зрители впервые увидели Милоша Биковича | Источник: кадр из фильма «Солнечный удар» (12+), реж. Никита Михалков, студия ТриТэ, 2014 годТаким российские зрители впервые увидели Милоша Биковича | Источник: кадр из фильма «Солнечный удар» (12+), реж. Никита Михалков, студия ТриТэ, 2014 год

Таким российские зрители впервые увидели Милоша Биковича

Источник:

кадр из фильма «Солнечный удар» (12+), реж. Никита Михалков, студия ТриТэ, 2014 год

Биковичу доставались роли в самых ярких российских фильмах и сериалах: «Духless 2» (18+), «Без границ» (12+), «Отель "Элеон"» (18+), «Гранд» (18+), «Лед» (12+), «Магомаев» (18+).

Еще до успеха в России Милош Бикович завоевал признание на родине. Он получил награду за лучшую главную роль в фильме «Монтевидео» (16+) на кинофестивале в Нише, премию за главную роль в спектакле «Мой сын, только ходит немного медленнее» на хорватской театральной премии, также Бикович дважды становился человеком года по версии сербского журнала Hello!

Даже на отдыхе Милош Бикович делает такое лицо, что как будто работает | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Даже на отдыхе Милош Бикович делает такое лицо, что как будто работает | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Даже на отдыхе Милош Бикович делает такое лицо, что как будто работает

Источник:

bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Играет, продюсирует, поет

В России Милош Бикович известен благодаря коммерчески успешным проектам. Первой широкой известностью в России актер обязан фильму «Духless 2» (18+) и комедийному сериалу «Отель Элеон» (18+). Ну а роль Гриши в комедии «Холоп» (18+) принесла сербскому актеру всероссийскую славу и народную любовь.

Кроме этого, Бикович снялся в фильме «Вызов» (12+) — первом в истории кинопроекте с кадрами, снятыми в космосе.

Никогда не угадаешь, куда может занести тебя актерская доля | Источник: кадр из фильма «Вызов» (12+), реж. Клим Шипенко, кинокомпания Yellow, Black and White, 2023 годНикогда не угадаешь, куда может занести тебя актерская доля | Источник: кадр из фильма «Вызов» (12+), реж. Клим Шипенко, кинокомпания Yellow, Black and White, 2023 год

Никогда не угадаешь, куда может занести тебя актерская доля

Источник:

кадр из фильма «Вызов» (12+), реж. Клим Шипенко, кинокомпания Yellow, Black and White, 2023 год

Дальше были роли Шляпника в «Алисе в Стране чудес» (6+), царского офицера — в ретродетективе «Красный шелк» (16+) и продюсерский опыт в сербско‑болгарском фильме «Лесной царь» (18+).

Напоследок — сюрприз: Милош вдруг решил попробовать себя в музыке. Для роли поп‑певца в сериале «Дайте шоу» (18+) он записал трек «Танцуешь со мной» и неожиданно получил за него «Золотой граммофон».

Включайте этот трек и танцуйте с Милошем Биковичем

Источник:

music.yandex.ru

Внезапная свадьба

Между съемками и громкими премьерами Милош Бикович успел потерять статус холостяка. В 2021 году в его жизни появилась Ивана Малич. Очаровательная девушка родилась в Черногории и до встречи с мужем работала юристом. Она также увлекается моделингом, актерством и ведет здоровый образ жизни.

Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2021 года | Источник: ivanamalic_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2021 года | Источник: ivanamalic_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2021 года

Источник:

ivanamalic_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Влюбленные часто путешествовали вместе: они были на Бали, во Франции, на Мальдивах, в Греции. Пара практически не афишировала свои отношения, даже фото в соцсетях были редкостью, но в 2023 году стало известно об их свадьбе. Сейчас Милош и Ивана воспитывают двухлетнего сына.

Семья живет на три страны: Сербию, Черногорию и Россию. Милош старается не разлучаться с близкими и часто берет жену и сына с собой на съемки.

Милош Бикович выбирает, в какую страну поехать после чашечки кофе | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Милош Бикович выбирает, в какую страну поехать после чашечки кофе | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Милош Бикович выбирает, в какую страну поехать после чашечки кофе

Источник:

bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он всё еще просыпается ночью, но это того стоит, — признавался актер.

Сейчас, например, семья в Шанхае. Там у актера съемки в фильме «Черный шелк» (12+). Однако в плотном графике нашлось время и на семейные прогулки. Бикович показал фанатам несколько атмосферных кадров из китайского мегаполиса.

Милош Бикович показал фото из Шанхая с семьей | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Милош Бикович показал фото из Шанхая с семьей | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Милош Бикович с женой в Китае | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Милош Бикович с женой в Китае | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Милош Бикович берет на съемки жену и сына | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Милош Бикович берет на съемки жену и сына | Источник: bikovic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кстати, актер отмечал, что после рождения сына его восприятие жизни очень изменилось. Забота о ребенке научила его терпению и помогла по‑новому посмотреть на привычные ценности.

— Я до сих пор не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. Я раньше думал, что я страдал, сейчас — нет. Мужчинам в этом плане проще, потому что они в первый год не носят такую часть этого груза. Роль становится значительнее позже. Я это не знал, пока на своем опыте не прочувствовал. Всем мамам мира — низкий поклон! — делился Милош.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Милош Бикович Жена Сын Актер
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