«Это того стоит»: Милош Бикович поделился самым сокровенным

Если бы талант Милоша Биковича хранился в ящике Пандоры, его бы точно не стали закрывать: слишком уж интересные сюрпризы оттуда появляются. Актер, продюсер, певец — за что ни возьмется Бикович, всюду его ждут успех и улюлюканье поклонников. При этом он еще успевает быть примерным отцом и мужем. Рассказываем, чем еще способен удивить Милош Бикович.
Судьбоносное знакомство с Михалковым
Из Сербии в Россию Милоша Биковича «привез» Никита Михалков. В 2011 году режиссер и актер познакомились на Московском международном кинофестивале, где Бикович представлял сербский фильм «Монтевидео: Божественное видение» (16+). Проект оказался настолько успешным, что его выдвинули на «Оскар» от Сербии.
Михалков предложил Милошу сняться в своем фильме «Солнечный удар» (12+) — и понеслось.
Биковичу доставались роли в самых ярких российских фильмах и сериалах: «Духless 2» (18+), «Без границ» (12+), «Отель
Еще до успеха в России Милош Бикович завоевал признание на родине. Он получил награду за лучшую главную роль в фильме «Монтевидео» (16+) на кинофестивале в Нише, премию за главную роль в спектакле «Мой сын, только ходит немного медленнее» на хорватской театральной премии, также Бикович дважды становился человеком года по версии сербского журнала Hello!
Играет, продюсирует, поет
В России Милош Бикович известен благодаря коммерчески успешным проектам. Первой широкой известностью в России актер обязан фильму «Духless 2» (18+) и комедийному сериалу «Отель Элеон» (18+). Ну а роль Гриши в комедии «Холоп» (18+) принесла сербскому актеру всероссийскую славу и народную любовь.
Кроме этого, Бикович снялся в фильме «Вызов» (12+) — первом в истории кинопроекте с кадрами, снятыми в космосе.
Дальше были роли Шляпника в «Алисе в Стране чудес» (6+), царского офицера — в ретродетективе «Красный шелк» (16+) и продюсерский опыт в сербско‑болгарском фильме «Лесной царь» (18+).
Напоследок — сюрприз: Милош вдруг решил попробовать себя в музыке. Для роли поп‑певца в сериале «Дайте шоу» (18+) он записал трек «Танцуешь со мной» и неожиданно получил за него «Золотой граммофон».
Внезапная свадьба
Между съемками и громкими премьерами Милош Бикович успел потерять статус холостяка. В 2021 году в его жизни появилась Ивана Малич. Очаровательная девушка родилась в Черногории и до встречи с мужем работала юристом. Она также увлекается моделингом, актерством и ведет здоровый образ жизни.
Влюбленные часто путешествовали вместе: они были на Бали, во Франции, на Мальдивах, в Греции. Пара практически не афишировала свои отношения, даже фото в соцсетях были редкостью, но в 2023 году стало известно об их свадьбе. Сейчас Милош и Ивана воспитывают двухлетнего сына.
Семья живет на три страны: Сербию, Черногорию и Россию. Милош старается не разлучаться с близкими и часто берет жену и сына с собой на съемки.
— Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он всё еще просыпается ночью, но это того стоит, — признавался актер.
Сейчас, например, семья в Шанхае. Там у актера съемки в фильме «Черный шелк» (12+). Однако в плотном графике нашлось время и на семейные прогулки. Бикович показал фанатам несколько атмосферных кадров из китайского мегаполиса.
Кстати, актер отмечал, что после рождения сына его восприятие жизни очень изменилось. Забота о ребенке научила его терпению и помогла по‑новому посмотреть на привычные ценности.
— Я до сих пор не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. Я раньше думал, что я страдал, сейчас — нет. Мужчинам в этом плане проще, потому что они в первый год не носят такую часть этого груза. Роль становится значительнее позже. Я это не знал, пока на своем опыте не прочувствовал. Всем мамам мира — низкий поклон! — делился Милош.