Вы не поверите, но эти 7 звезд турецких сериалов прекрасно говорят по-русски — кто они

Алина Боз, например, не раз играла славянок, и это неспроста Источник: кадр из сериала «Основание: Орхан» (16+), реж. Бюлент Ишбилен, студия Bozdağ Film, 2025–2026 год

А вы знали, что некоторые блистательные актрисы турецких сериалов искренне любят, ценят и знают русский язык? Одни владеют им с самого рождения, другие усердно учили, а третьи освоили великий и могучий ради международных проектов. Рассказываем, с кем из турецких знаменитостей фанаты из России могли бы поговорить без переводчика.

Алина Боз

Звезда сериалов «Марашанец» (18+), «Не отпускай мою руку» (18+), «Любовь для начинающих» (16+) знает русский язык потому, что ее детство прошло в Подмосковье. 7-летняя Алина переехала в Стамбул вместе с мамой, которая вышла замуж за турка.

Актриса с российскими корнями покорила сначала Турцию, а потом и весь мир своим талантом Источник: кадр из сериала «Однажды в Стамбуле» (16+), реж. Метин Гюнай, Волкан Кескин, студия Bozdağ Film, 2025 год

В школу и университет Алина Боз пошла уже в Турции. Актриса с уважением относится к своему смешанному происхождению. Она прекрасно понимает русский и свободно говорит на турецком.

— Когда мы жили в России, я ходила с дедушкой в театр. Меня всегда интересовала изнанка театра, и мы обязательно заглядывали в кулисы, — признавалась актриса на чистейшем русском. — Я чувствую себя турчанкой, мне здесь ближе жить и думать. С точки зрения мировоззрения я ближе к России и Европе, но по культуре, по музыке, книгам и своему окружению я полностью турчанка.

Мелиса Дёнгель

У Мелисы, чья внешность неизменно восхищает фанатов, русские корни, но русский язык так и не стал для нее вторым родным — им актриса владеет лишь частично.

Многие в Турции считают, что своей яркой внешностью актриса обязана славянским корням Источник: кадр из сериала «Любовь. Разум. Месть» (16+), реж. Мурат Озтюрк, Корай Керимолу, студия No Dokuz Productions, 2021–2022 год

— Да, в моих венах есть русская кровь, ведь моя мама русская, но при этом я полностью турчанка. Я люблю свою землю и свой народ, — заявляла актриса в многочисленных интервью.

Будущая звезда сериалов родилась в Стамбуле, всё детство и юность провела в Турции.

Мирай Акай

Мирай Акай — это турецкое имя актрисы Мираславы Костиевой. Ее внешность сильно контрастирует с привычными типажами турецких сериалов, и секрет звезды сериалов прост: у нее славянские корни по матери, а папа турок.

Актриса сыграла роль саксонской принцессы Анастасии Источник: кадр из интернет-сериала «Принц», реж. Гирай Алтынок Керем Оздоган, студия MGX Film, 2024 год

Девушка буквально выросла на съемочной площадке — стала сниматься в рекламе и клипах еще в трехлетнем возрасте, а повзрослев, окончила престижный лицей изящных искусств Мимара Синана. Актриса без проблем общается на русском языке, публикует фото то из Стамбула, то из Москвы, а один из своих постов она и вовсе сопроводила текстовым диалогом:

— Сколько стоит ваш look?

— У меня нету лука, у меня вот помидоры и огурцы.

Несрин Джавадзаде

У этой актрисы — азербайджанские корни. Несрин Джавадзаде родилась в Баку на закате эпохи СССР, когда в школах обязательно преподавали русский, и поэтому свободно владеет этим языком.

Актриса появляется в центральной роли в 44-й серии второго сезона Источник: кадр из сериала «Запретный плод» (16+), реж. Эдже Эрдек Кочолу, студия Medyapım, 2018–2023 годы

«Большое спасибо, Света, до встречи» и «Алло, Дима, это ты? Как мне приятно слышать твой голос» — эти фразы в сериале «Запретный плод» (16+) актриса произносит на чистейшем русском.

— Мы переехали в Стамбул после перестройки, в 1991 году. Мне было тогда 11 лет, я тогда была совсем ребенком, поэтому я не очень говорю на русском, — скромничает актриса, которая произносит это перед камерой без акцента. — Я всё понимаю.

Несрин Джавадзаде — настоящий полиглот. Она не только говорит на русском, но и свободно владеет азербайджанским, турецким, английским и французским.

Мерьем Узерли

Звезда сериала «Великолепный век» выросла в Германии в семье выходца из Турции и сыграла красотку славянского происхождения, которая покорила сердце султана. А потом похитила сердечки и поклонников по всему миру. В одном из интервью турецкому изданию NTV красавица-актриса признавалась, что в ее жилах течет 6–8 процентов славянской крови. Может, именно поэтому она так хорошо вжилась в образ Хюррем?

Роль Хюррем прославила актрису в России Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&B Productions, реж. братья Тайлан, 2011–2014 г.

А еще Мерьем Узерли рассказывала, что любит русский язык и даже брала уроки, когда училась в школе.

— Я умею читать и писать по-русски. Однако из-за отсутствия практики я многое забыла. Мои русские друзья время от времени напоминают мне русские слова. Если я позанимаюсь месяца два-три, то снова вспомню язык, — поделилась она с NTV.

Ниса София Аксонгур

Этой актрисе всего 15 лет, но снимается она практически с пеленок. За ее плечами уже внушительный послужной список: съемки в рекламе, для модных каталогов, а также яркие роли в кино и сериалах. В детстве Ниса сыграла главную героиню в проекте «Хиджран» и запомнилась зрителям как экранная дочка главной героини в драме «Не плачь, мама».

Эта роль сделала юную актрису знаменитой Источник: кадр из фильма «Чудо в камере № 7», реж. Мехмет Ада Озтекин, студия O3 Medya, 2019 год

Настоящая волна успеха накрыла юную звезду после выхода фильма «Чудо в камере № 7», где Ниса блестяще исполнила ключевую роль в дуэте со звездой турецкого экрана Арасом Булутом Ийнемли. Картина собрала множество наград.

О том, что Ниса знает русский, несложно догадаться по ее соцсетям. Актриса выкладывает атмосферные видео из Москвы и частенько выбирает для своих рилсов треки на русском языке. А в одном из роликов, снятом на колесе обозрения в Анталье, она мило начинает видео с русского «Привет!», после чего переходит на турецкий. Секрет прост: с мамой Ниса без проблем общается на чистом русском языке.

Башак Гюмюльджинелиолу

Вряд ли Наргиз, Макс Фадеев и Ольга Серябкина когда-либо могли подумать о том, что их хит «Я буду всегда с тобой» перепоет турецкая актриса. Башак Гюмюльджинелиолу присоединилась к международному проекту 1nternat10nal, в рамках которого исполняет песни на разных языках, в том числе и на русском. Результатом звезда «Правосудия» (18+) и «Постучись в мою дверь» (16+) поделилась с подписчиками в соцсетях.

Актриса выучила слова песни ради проекта — в сердечко! Источник: basakgumulcinelioglu / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)