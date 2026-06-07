«Не понимаю, как это возможно»: на финале «Битвы экстрасенсов» разразился скандал

Каждый из четырех финалистов был уверен, что достоин «синей руки» Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

На ТНТ состоялся финал новой «Битвы экстрасенсов». За победу боролись четверо — Варвара Петрович, Дженнифер Бьянки, Анжела Гома и Артем Бесов. Как предсказывали многие поклонники шоу, основная борьба разгорелась между последними двумя участниками. Оба отлично проходили испытания, оба много раз получали белые конверты в готическом зале.

Перед тем как огласить имя победителя нового сезона, телезрителям по традиции приоткрыли подробности жизни всех финалистов. Так, стало известно, что Дженнифер родилась в Италии и у нее есть сестра-близнец. По словам их мамы, девочки росли хулиганистые и по характеру были больше похожи на мальчишек. Отец добавил, что его любимая Дженни совсем не изменилась с детства, внутри ведьма спокойная, а снаружи взрывная.

Дженнифер родилась в Италии, но после развода родителей переехала в Россию Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Способности же красавице передались по женской линии со стороны бабушки.

Сейчас Дженнифер находится в отношениях с молодым человеком Костей, который занимается ее продюсированием.

— Весь путь, который я сейчас прошла, — это всё про то, чтобы оставаться собой, — сказала итальянская ведьма.

Анжела Гома рассказала, что больше всего боялась прожить бессмысленную жизнь и остаться просто девочкой из грузинского села. В ее семье необычные способности считали обычным делом. Но развивать их Анжела не стремилась и в 16 лет уехала покорять Москву. Ее окружением долгое время была креативная богемная тусовка. Она писала картины и даже стала успешным дизайнером одежды, по несколько месяцев в году проводила в Индии, Таиланде или на Бали, изучая себя.

Анжела много путешествовала по миру и занималась духовными практиками Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

После 16 лет брака Анжела резко поменяла свою жизнь, уйдя от мужа в другие отношения, которые оказались абьюзивными. Новый избранник искалечил женщину, но при этом помог проявить ее дар.

— Ко мне каждую ночь приходили видения, духи, и я стала видеть сущности в нем. То есть я видела, как съедает человека сущность, — рассказала Анжела.

Один из фаворитов «Битвы» Артем Бесов родился в городе Златоусте в семье милиционера и швеи. Фамилия его настоящая, доставшаяся колдуну от отца. Еще в роддоме маме Артема сказали, что он меченый из-за родимого пятна на голове. Особенно этому обрадовалась прабабушка мальчика, которая была ведьмой и сразу поняла, что ему передался родовой дар.

Артем тепло общается с родителями Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

С финалисткой «Битвы экстрасенсов» Илоной Новоселовой Артем познакомился в интернете. Популярная ясновидящая пригласила парня в гости. Их отношения были взрывоопасной смесью любви, ревности и магии. Около 10 лет назад девушка погибла. И Артему было важно прийти на «Битву», на которую при жизни его возлюбленная не пускала.

— Это большой путь мой. Путь приобретений, побед, падений, принятий. Он непростой. Победа будет обозначать, что всё это было не напрасно, — сказал Артем.

Четвертая финалистка, Варвара Петрович, о себе рассказала мало. Как девушка стала одной из немногочисленных карельских шаманов, тайна. Варвара не распространяется ни о своей семье, ни о наставниках.

— Карельский шаманизм закрытый. Нас всего 31 человек, — сообщила Варвара. — Мы как-то с бабушкой пошли в лес собирать малину. Я маленькая поворачиваю голову и вижу: идет волк. Он просто подошел меня понюхал и ушел.

В том же лесу, как утверждает Варвара, она спустя 10 лет встретила своего помощника — карельского духа кехно. По ходу проекта девушка постепенно набирала себе очки, а когда уступила свое место в «Битве» Семену Лескову, ее рейтинг взлетел. Сделала такой шаг Варвара, потому что влюбилась в сибирского ведьмака и первой призналась в этом. Парень ответил взаимностью. Сейчас пара вместе.

Отношения Варвары и Семена начались на проекте по инициативе девушки Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Перед объявлением победителя финалисты собрались все вместе в отдельной комнате. Сначала пришли Анжела и Дженнифер. Неожиданно итальянке курьером доставили большую корзину белых роз. Ведьма предположила, что они от ее молодого человека, а вот грузинка смекнула, что подарок сделал Артем Бесов, который на протяжении всего сезона проявлял к Дженнифер интерес: то делал комплименты, то доводил до слёз. Правда, колдун так напрямую и не признался, что букет — дело его рук.

Еще одним сюрпризом стал выпад Анжелы в сторону Варвары.

— Ты действительно считаешь, что ты мастер уровня, который может встать рядом с Артемом? — задала вопрос Гома. — Я просто не понимаю, как это возможно. Для меня это откровение, я не знала, что голоса телезрителей могут дать призовые места людям, которые не отличись вообще за весь период четырех месяцев.

Варваре не понравились высказывания Анжелы в ее сторону Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Финалистов пришли поздравить и бывшие участники «Битвы экстрасенсов». Без нападок тоже не обошлось. Больше всего досталось Артему Бесову. Например, Влад Череватый посоветовал магу держать его бесов при себе. Александр Шепс завел разговор об Илоне Новоселовой, намекая, что его и колдунью тоже связывала не только дружба. А Надежда Шевченко раскритиковала внешний вид финалиста, сказав, что он увешан золотом, как новогодняя елка.

Александр Шепс появился в ярком красном костюме и не упустил возможность уколоть Бесова Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Дальше финалисты отправились в готический зал, где огласили результаты зрительского голосования. Четвертое место заняла Дженнифер Бьянки, третьей стала Варвара Петрович. В борьбе между Анжелой Гомой и Артемом Бесовым победил последний, набрав 43 процента зрительских голосов.

— Для меня второе место было бы полным провалом, — признался Бесов. — И уверенности в том, что я займу первое место, у меня не было. Но зритель отдал эту победу мне. Теперь у меня три руки. Я счастлив!

Артем Бесов стал победителей 25-й «Битвы экстрасенсов» Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

После выхода серии телезрители поспешили прокомментировать результаты финала. Некоторые высказывали разочарование, но не поведением участников нового сезона, а их предшественников.

— Разочарована в Шепсе. Намекнул, что у него что-то было с Илоной. Зачем вспоминать прошлое? Похвастаться, что тоже с ней был в отношениях?! Очень низко и как-то не по-мужски. И Шевченко тоже, вроде уже бабуля. Какая разница, какие украшения носит мужчина?! Золотые браслеты — это стиль Бесова. Странно осуждать человека за стиль. Странно слышать от бывших участников оскорбления и унижения. Очень смешно и низко. Артем — красавчик! — написала Олеся Холод.

— Ни разу еще не видела такой зависти участников к победителю. Даже не пытались скрывать этого, — поделилась Любовь Майская.

Также многие телезрители отметили, что победа Артема Бесова была очевидна и интриги не случилось.

— Самая очевидная победа за все сезоны. С первого выпуска было понятно, что его пихают в победители. Жаль, что красивая, сильная, умная женщина оказалась на втором месте, — написала Юлия Калашникова.

— Достойный победитель, многогранный, видно, что умен, воспитанный, не реагирует на провокации, преданный своим близким людям, — высказала мнение Лилия Нурмухаметова.