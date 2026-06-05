День города в Ростове, фестиваль на Даманском: бесплатные события выходных в Ярославской области

- День города в Ростове Великом
- «Бодрый жираф» на Даманском
- «Крошиха» в Середе
- Фестиваль оркестров в Карабихе
- Фестиваль воздушных шаров под Переславлем
- День рождения Пушкина в Рыбинске
- Фермерская выставка в «Ауре»
- Мобильный планетарий и книжная ярмарка в ТРЦ «Рио»
- Концерт и выставка животных в «Ярославском вернисаже»
Друзья, впереди выходные. В этой афише мы собрали самые яркие мероприятия, на которые можно сходить и съездить в Ярославской области 6–7 июня совершенно бесплатно.
День города в Ростове Великом
6 июня Ростов Великий отпразднует День города — ему исполнится 1164 года (больше, чем Ярославлю, который недавно праздновал день рождения). Программа ожидается насыщенная: с концертами, историческими реконструкциями, мастер-классами и семейными развлечениями.
Главные события развернутся на Соборной площади, в Городском саду и Комсомольском парке. Гостей ждут выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, показательные сражения реконструкторов и ярмарка ремесленников с участием более чем 100 мастеров.
Городской сад
11:00 — детский спектакль «Дед Мазай и зайцы».
11:30 — выступление студии кукол «Ежики» (Ярославль).
12:30 — 18:30 — концерт детских коллективов «Сияние маленьких звезд».
14:00 — 14:30 — подарок от главы Ростовского муниципального округа.
15:00 — 19:00 — творческие мастерские «Арт-бульвар».
19:00 — концерт кавер-группы «Гараж».
20:45 — файер-шоу от театра огня «ФайерФокс»
Соборная площадь
10:00 — 22:00 — Ростовская ярмарка у Каменного моста. Батуты, катание на лошадях и верблюдах, электромобили, торговые ряды.
11:30 — 13:00 — театрализированное представление с былинными героями «В некотором царстве, в некотором государстве»
13:15:00 — фестиваль многонациональных искусств «От края до края».
15:00 — торжественное открытие праздника.
17:00 — 18:00 — юношеский концерт «Мир, в котором я живу!».
18:00 — 19:00 — оперные рок- и поп-хиты «Миднайт опера».
19:00 — 21:00 — большой эстрадный гала-концерт с солистами Еленой Тарадай, Дмитрием Галактионовым, Бадри Пруидзе, Анной Морозовой.
Расписание остальных площадок ниже.
«Бодрый жираф» на Даманском
7 июня на Даманском острове в Ярославле пройдет семейный фестиваль «Бодрый жираф» (0+). В программе — мастер-классы, соревнования, концертная программа, интеллектуальные игры, творческие и спортивные активности, конкурсы с подарками, яркая фотозона и другое.
Начало в 11:30. Вход свободный.
«Крошиха» в Середе
6 июня в селе Середа Даниловского округа пройдет традиционный народный праздник «Крошиха». В программе — выставка «Руки мастеровы», сельскохозяйственная ярмарка, мастер-классы по лоскутному шитью, концерт, народные игры, хороводы, дегустация окрошки и многое другое. Начало праздника в 9 часов.
Фестиваль оркестров в Карабихе
6 июня в Фестивальном парке Карабихи откроется «Территория музыки» (6+). Это областной фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов. Начало — в 12:00. Вход сводобный.
Фестиваль воздушных шаров под Переславлем
6 июня под Переславлем-Залесским пройдет «Фестиваль Сердец» (0+). Площадкой события станет парк-отель «Джао Дача». Гвоздь программы — массовый подем в воздух разноцветных аэростатов. Также на мероприятии запланирована работа фудкорта и сувенирной лавки, фотозоны, концерт кавер-группы.
Начало фестиваля — в 16:00. Подъем аэростатов — около 19:00–20:00. Завершение мероприятия — в 22:00.
Вход на фестиваль бесплатный. Подъем на аэростате (с 6 лет) и парковка — за плату.
День рождения Пушкина в Рыбинске
6 июня в Рыбинске на балюстраде Волжского парка пройдет праздничная программа «У Лукоморья дуб зеленый» (0+). Мероприятие посвящено дню рождения русского поэта Александра Пушкина. В программе — театрализованные выступления творческих коллективов города, чтение стихов великого поэта.
Начало в 17:30. Вход свободный.
Фермерская выставка в «Ауре»
С 4 по 14 июня в ТРЦ «Аура» можно посетить фермерскую выставку «Вкусы страны» (0+). Здесь есть возможность попробовать и выбрать продукты из разных регионов России и ближнего зарубежья — деликатесы из редких видов мяса и дичь, более 10 сортов сыров на редком молоке, копчёная и слабосолёная рыба, икра, южные сладости и ароматные чаи.
Мобильный планетарий и книжная ярмарка в ТРЦ «Рио»
7 июня с 13:00 до 17:00 в ТРЦ «Рио» Ярославский планетарий предоставит программу «Полярис» (6+). Вместе с пингвином Джеймсом и белым медведем Владимиром дети отправятся в захватывающий полет к Сатурну на настоящем космическом корабле. Вход свободный. Площадкой развлечения станет место на первом этаже рядом с главной сценой.
7 июня в ТРЦ «Рио» пройдет благотворительная книжная акция «Читай в поддержку животных» (0+). Суть проекта в том, что от горожан принимаются книги и выставляются на благотворительных книжных акциях. Собранные деньги будут направлены в поддержку бездомных животных. В программе события — встреча с мастерицей жанра тёмное фэнтези Ритой Хоффман. Желающие смогут задать вопросы писательнице, сделать совместное фото, получить автограф. Книжная ярмарка пройдет с 9:00 до 17:00. Встреча с писателем — с 12:00 до 13:30. Место события — 2 этаж торгового центра.
Концерт и выставка животных в «Ярославском вернисаже»
6 июня в 14:00 в ТЦ «Ярославский вернисаж» запланирована концертная программа, посвященная Дню защиты детей. «Здравствуй, лето!» (0+);
6-7 июня в торговом центре пройдет выставка-продажа котят и щенков (0+).