Известные артисты, веселые ростовые куклы и выставки: как прошел День города в Ярославле

В последнюю субботу весны, 30 мая, ярославцы веселились на улицах целый день. Город праздновал день рождения. В 2026 году Ярославлю стукнуло 1016 лет.
В честь праздника для жителей и гостей региона организовали десятки активностей: установили фотозоны, показали ретроавтомобили, угостили на гастрономическом фестивале.
Весь день в городе звучала музыка, на сцене выступали местные коллективы и приглашенные артисты, бурными аплодисментами ярославцы встретили актера Романа Курцына. Звезда кино со сцены поприветствовал жителей, а затем представил свой фильм «Малыш-каратист» (6+), в съемках которого приняли участие 70 детей из Ярославля. Ярким завершением вечера стал праздничный салют и концерт группы «Интонация».
В этом фоторепортаже смотрим, как прошел День города в Ярославле.
Редакция 76.RU вела прямую трансляцию с гуляний. Больше ярких моментов смотрите в нашем онлайн-репортаже.
