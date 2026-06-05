Круто ты пропал без TV: что стало с участниками «Фабрики звезд» сегодня

В некоторых героях «Фабрики звезд» теперь уже и не узнать бывших кумиров миллионов Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Почти 25 лет назад они были кумирами миллионов, за них голосовали, отправляя платные эсэмэски, им приписывали разные романтические отношения, а их песни врывались в чарты популярных радиостанций. Но вот «Фабрика звезд» (16+) закончилась, и ее выпускники разбежались кто куда. А вот куда они разбежались, и что с ними произошло (хотя почему произошло? — происходит прямо сейчас!) мы с вами и разберемся.

Михаил Гребенщиков

Мишу Гребенщикова, который раньше заводил толпу своими (ну то есть не конкретно своими — он про них пел) «батонами», «булками» и прочими «танцами-обниманцами», сегодня кроме как Михаилом Вячеславовичем, пожалуй, и не назвать. От образа эпатажного шоумена остались только стильные очки, за которыми скрываются глаза умудренного опытом бати.

Батя в здании. Без батонов и булок, но на фоне ковра Источник: Михаил Гребенщиков / Vk.com

После «Фабрики звезд» первого созыва (2002 год), где Гребенщиков занял третье место и получил квартиру в Бирюлево, артист выпустил сольный альбом (а всего их в дискографии музыканта четыре), который прошел, в общем-то, мимо музыкальных критиков. В чарты песни исполнителя тоже не попали, и он ушел из продюсерского центра Игоря Матвиенко.

В 2007 году он открыл собственный продюсерский центр с молодыми артистами и группами и промогруппу Superdjs. Позже попал в состав футбольного клуба видавших виды звезд эстрады «Старко». Сейчас его время от времени приглашают вести разные шоу на государственных телеканалах, а еще Михаил встает за вертушки и иногда даже записывает песни, где ностальгирует о прошлом.

Источник: mikhail_grebenshchikov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Николай Бурлак

Начнем с того, что пермяк Николай Бурлак никакой не певец. Он — танцовщик. Он и на «Фабрику звезд» приехал в первую очередь в качестве подтанцовки для пермского певца, который хотел попасть в проект. И уже на площадке его неожиданно попросили что-нибудь спеть. Парень и спел. Как он сам считает, очень плохо. А так как для шоу нужны были в первую очередь яркие типажи, а не вокалисты, его взяли.

Николай Бурлак променял сцену на кресло режиссера Источник: burlaknb / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После шоу звездная карьера Николая продолжилась. Он выступал с концертами, сыграл в фильмах «Открыть глаза» (16+), «Главный» (18+) и «Степ бай степ» (16+), записал несколько альбомов и выпустил книгу «Тайная жизнь „Фабрики“», где поделился подробностями «фабричной кухни».

В 2005 году на ТНТ вышел «Секс с Анфисой Чеховой» (18+), где Бурлак был одним из ведущих. Программа просуществовала около четырех лет, и после ее закрытия Николай пропал с экранов ТВ. Но творчество не бросил.

Бывший «фабрикант» всерьез увлекся кинорежиссурой, окончил ВГИК и снимает кино. Одна из его работ, фильм «Лиризмы», получила спецприз кинофестиваля «Киношок» за «ранний режиссерский профессионализм» и была в номинантах «Ники». Позже он был режиссером сериала «Улица» (18+), который получил «Тэфи» как лучший дневной сериал.

Николай Бурлак и заслуженная награда Источник: burlaknb / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что до танцев и музыки, на эти увлечения времени у Николая сейчас совсем нет, кино занимает практически всё его время.

Аня Куликова

На «Фабрику» Куликова пришла с роком. А поскольку аудитория проекта была больше нацелена на попсу, большой популярности Аня не снискала. После шоу она какое-то время поддерживала связь с Игорем Матвиенко, а в 2004-м вместе с выпускницей пятой «Фабрики звезд» Сашей Балакиревой сколотила бэнд «КуБа», который продержался пять лет.

Теперь у Ани Куликовой есть другой напарник Источник: annakulikovaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого Аня Куликова занялась организацией мероприятий, преподавала иностранные языки и продолжала петь, оставаясь верной рок-направлению.

В 2015 году Куликова вышла замуж, через два года родила ребенка.

Сегодня она продолжает делать музыку и радовать поклонников новыми концертами в составе группы Stub.

Источник: annakulikovaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Никита Малинин

В этом году Никите Малинину исполняется 45 лет. И он всё так же продолжает петь своего «Котенка» и другие хиты (а их после третьей «Фабрики» у артиста прибыло) на концертах.

Кстати, в «фабричные» времена считалось, что эту песню он посвятил Маше Вебер — паре приписывали романтические отношения. Но всё это было просто шоу. На деле спутницу жизни Малинин встретил еще в школе, а в 2008 году женился на ней (девочки, собирайте скорей свои разбитые сердечки, впереди еще много интересного).

После «Фабрики» Никита Александрович рассорился с отцом, но потом они решили все свои мужские обиды, и теперь экс-«фабрикант» даже публикует романсы интеллигентно-робкого мэтра эстрады у себя в соцсетях. Да и про себя не забывает.

Источник: nikmalinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Киреев

В 2003 году на «Фабрике звезд» Киреев занял второе место, но на собственно звездной арене долго удержаться у него не получилось. Он начал всё реже давать концерты, а потом как будто и вовсе ушел в тень. Зато за время отсутствия успел стать отцом двух прекрасных детей.

При этом Киреев признаётся, что музыка из его жизни никуда не уходила — просто он многое переосмыслил.

Источник: akireev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У меня был период, когда я переосмыслил ценность популярности как таковой, — рассказывал Киреев в интервью нашим коллегам из издания «СтарХит». — Известность — это не самоцель, она если и нужна, то только как результат работы. С помощью популярности можно сделать что-то хорошее: дарить людям эмоции, масштабировать добрые дела. «Фабрика» мне многое дала, я очень благодарен этому проекту. Я отвык от известности, и сейчас, когда получаю комментарии, даже немного стесняюсь, но такие теплые слова, конечно, очень приятны. Но по популярности я не скучаю, всему свое время.

Антон Зацепин

Зацепин был одним из самых запоминающихся участников четвертого сезона «Фабрики звезд». Невысокий блондин вмиг стал любимчиком зрителей, его полюбили в том числе за искренность и открытость. Но одной только любви поклонников недостаточно, и в финале проекта Антон занял второе место, встав на пьедестале между Ириной Дубцовой и Стасом Пьехой.

До славы Майкла Джексона Антону, конечно, далековато, но рук он не опускает. Хотя постойте Источник: antonzatsepin.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После «Фабрики» Антон записал клип на лирическую песню «Книжки о любви», а в 2008 году выпустил дебютный альбом «Тобой одной». Примерно в то же время он попробовал себя в качестве актера. Вместе с другой выпускницей «Фабрики» Светланой Светиковой, а также более звездными коллегами (Сергеем Амораловым, Алексеем Гоманом, Митей Фоминым и Надеждой Бабкиной) он снялся в сериале «Любовь — не шоу-бизнес». В 2014 году артист записал песню «Ты знаешь» и… ушел в подполье, лишь изредка появляясь на музыкальных программах.

За время отсутствия в шоу-бизнесе Антон наладил личную жизнь, окончил ГИТИС, снялся в фильме «Яна + Янко» (12+) и постепенно вернулся к музыкальному творчеству. Не забросил он и кино. Среди прочих он снялся в сериале «Счастлива вопреки» в компании с Эммануилом Виторганом, Оскаром Кучерой и Вадимом Андреевым. А вместе со своей женой обещает любому (за деньги, конечно) провести свадьбу, день рождения, корпоратив и всё, что только пожелаете.

Ну и продолжает петь.

Источник: antonzatsepin.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Настя Кочеткова

Однокурсница Зацепина Настя Кочеткова попала на «Фабрику» в 15 лет в составе молодежной группы «Банда», куда входили также Тимати и Доминик Джокер. После проекта ребята выпустили альбом «Новые люди». Ну и всё. Позднее певица вошла в хип-хоп-проект VIP77, распавшийся в 2007 году (два участника группы разбились в автокатастрофе). В 2010 году Кочеткова вместе с T-Killah записала песню «Я поднимаюсь над землей», а в 2015-м выпустила в дуэте с певцом Davlad романтическую песню «Люблю».

Настя Кочеткова нашла свое счастье на других берегах Источник: kochetkovaanastasia_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В перерывах между многочисленными музыкальными коллабами Настя Кочеткова вышла замуж (в 17 лет), родила дочь и развелась. А потом и вовсе переехала в Америку вместе с дочкой. Там встретила новую любовь — кубинца Мигеля Лара. И в 2017 году пара сыграла свадьбу в Майами.

Сейчас вместо музыки Настя Кочеткова ударилась в кино. В 2018 году она выпустила первую самостоятельную режиссерскую работу «Опять опоздала, Анна», и эту ленту отметили на нескольких американских кинофестивалях номинациями и премиями.

Настя рассказывает, что в ее жизни происходит столько событий, что времени не хватает даже на размышления Источник: kochetkovaanastasia_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алекса

После «Фабрики» Алекса подписала контракт с Игорем Крутым, который долго помогал начинающей звезде, но потом девушка исчезла с телеканалов. Исчезла, чтобы вернуться в 2007 году с песней «Когда ты рядом», исполненной в дуэте с Тимати. Песню долго крутили на ТВ и радио, певица сотрудничала с Яной Рудковской, выпустила альбомы «Моя вендетта» и «Придуманный мир», представляла новые клипы, но былой успех так и не вернулся. А где нет успеха, там нет и музыки.

Вместо экспериментов музыкальных девушка принялась за эксперименты с внешностью. Она заметно увеличила губы, изменила формы носа и скул. Но, когда подписчики ей намекнули, что что-то пошло не так, Алекса решила исправить свои «ошибки».

Сегодня в Алексе сложно узнать ту самую девчонку с «Фабрики» Источник: aleksa___official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2020 году стало известно о романе певицы с фитнес-инструктором Вячеславом Дайчевым, который вел занятия у Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. Любовь, по уверениям певицы, стала неожиданностью и накрыла влюбленных с головой. С возлюбленным певица серьезно занялась спортом, и результат можно увидеть на ее фотографиях.

Похоже, Алекса из спортзала просто не вылезает Источник: aleksa___official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В сентябре 2020-го Алекса рассказала, что выходит замуж, а в начале марта 2020 года опубликовала фото в белой рубашке, облегающей заметно округлившийся живот, подписав снимок скромно: «Пришло время приятной суеты». А сейчас «приятная суета» уже вот-вот пойдет в школу.