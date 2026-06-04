Вечный холостяк: 39-летний звезда сериала «Постучись в мою дверь» удивил публику горячими фото

Девчонки, это идеал: хорош собой, успешен, харизматичен — и холост! Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Имя Керема Бюрсина в России слышали даже те, кто ни разу в жизни не включал турецкие сериалы. Роль Серкана Болата в проекте «Постучись в мою дверь» (16+) мгновенно превратила его в главного любимчика российских зрительниц. И сегодня у этого харизматичного красавчика день рождения! Поднимаем градус в вашей ленте и показываем галерею самых жарких фото и видео любимого актера. Вам выбирать — какой кадр лучший.

Красавчик Бюрсин не слишком активно ведет соцсети, но это не мешает ему удерживать внимание армии фанатов. Сегодня за его жизнью следят более 11 миллионов подписчиков со всего мира, а самая преданная фан-база актера сосредоточена в России, Европе и на Ближнем Востоке.

Женская половина редакции считает, что здесь красавец-турок похож на Брэда Питта Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Керем Бюрсин говорит на английском практически без акцента, и это неудивительно. В 12 лет он вместе с семьей переехал в США, где и получил высшее образование: сначала окончил факультет маркетинговых коммуникаций в бостонском Эмерсон-колледже, а после — актерский. За свою жизнь Керем успел пожить в Шотландии, ОАЭ, Индонезии и Малайзии, и лишь несколько лет назад окончательно обосновался в Стамбуле. Именно поэтому актеру не составляет труда вести свои соцсети и общаться с фанатами на идеальном английском.

Керем показал своим подписчикам красивое — проехал через Босфор из Европы в Азию Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бюрсин построил головокружительную карьеру на экране и не раз держал в руках свидетельство о браке под прицелами камер, но за пределами съемочной площадки его личная жизнь складывалась не так гладко. В 2021 году в турецких таблоидах появилась новость о предстоящей свадьбе актера. Его избранницей стала красотка, мечта миллионов поклонников — известная турецкая модель и актриса Серенай Сарыкайя.

Всё было отлично до тех пор, пока девушка не захотела заключить брачный контракт с Керемом. Этот факт настолько разозлил Бюрсина, что он разорвал помолвку, и пара рассталась.

Сердце Керема Бюрсина свободно Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого в прессе регулярно появлялась информация о романах турецкого актера с другими красавицами, включая его коллегу по съемочной площадке Ханде Эрчель. Сегодня Бюрсин официально считается одним из самых завидных холостяков среди турецких звезд.

Правда, недавно таблоиды снова заговорили о личной жизни актера: похоже, он расстался со своей очередной пассией — известным инфлюенсером Селин Ягджиоглу. Их любовная история продлилась всего 7 месяцев.

Влюбленные дурачатся в машине Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на заверения близкого окружения пары о том, что «всё в порядке», последние действия экс-влюбленных натолкнули фанатов на тревожную мысль — неужели большой любви пришел конец? Мало того, что в последнее время они совсем не появлялись вместе на публике, так теперь еще и полностью перестали делиться совместными кадрами в соцсетях.

«Раньше Керем и Селин постоянно лайкали публикации друг друга и оставляли милые комментарии, но теперь и это сошло на нет. Чтобы узнать всё из первых уст, я попытался связаться с Селин. На звонки она не ответила, а отправленное сообщение проигнорировала. Очевидно, раз Селин так упорно молчит, красивые отношения действительно завершились — иначе она бы сразу опровергла слухи», — поделился обозреватель турецкого издания Günaydın Бюлент Джанкурт.

Кое-кого актер любит нежно и преданно Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) И сохраняет верность Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Красавчик Керем остается чертовски привлекательным в свои 39 благодаря тому, что постоянно поддерживает форму и занимается спортом. Он публикует свои видео из качалки, а еще регулярно светится в рекламных коллаборациях с известной в Турции сетью фитнес-клубов.

Кстати, еще благодаря своей фактурной внешности и занятиям спортом актер стал лицом мирового спортивного гиганта. Компания Under Armour, отмечающая свой 10-й год на рынке Турции, выбрала его своим амбассадором.

thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: Количеству селфи из спортзала у Бюрсина можно позавидовать thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: Ну и результатам, конечно

Как истинный турок, Керем Бюрсин — ярый футбольный болельщик. Свою преданность родному клубу «Галатасарай» доказал на деле, и теперь имя популярного актера красуется среди имен других легендарных звезд прямо на стадионе RAMS Park — домашней арене «красно-желтых». Сам Бюрсин не раз признавался, что эта команда занимает особое место в его сердце с самого детства:

«Для меня „Галатасарай“ — это не просто футбольная команда, это одна из самых важных частей моей жизни. Видеть свое имя на стадионе RAMS Park — это непередаваемое счастье. С самого детства моей большой мечтой было чувствовать себя частью этого огромного сообщества», — говорил Керем Бюрсин изданию Yeniçağ.

Такой вот он, похититель женских сердец Источник: thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)