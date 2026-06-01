Весы притянут деньги, а Тельцы — мошенников. Финансовый гороскоп на ретроградный июнь от астролога

В июне 2026 года на финансовую сферу будут влиять несколько астрологических факторов: переход Юпитера во Льва, Уран в Близнецах и ретроградный Меркурий. При таких явлениях опасно браться за новые дела, не закончив старые, а еще для некоторых знаков зодиака этот период будет началом финансового кризиса. Что ждет именно вас — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Начало лета может стать временем испытаний в финансовой сфере для Овнов. Не исключено, что деньги окажутся под угрозой, где придется бороться за свою долю, иногда — через большое усилие, порой конфликты. Стоит быть особенно осторожным при крупных сделках, покупках или инвестициях, не поддаваясь соблазнам, так как есть риск потерять всё до последней копейки.

Телец

В этом месяце Тельцы будут думать о расширении своих финансовых возможностей. Возможна смена работы, поиск дополнительных заработков: халтура, новые проекты, открытие бизнеса, поэтому важно подходить ко всем инвестициям с головой.

Также в этот период не исключена помощь со стороны: в виде финансовой поддержки, но, несмотря на ее «щедрость», важно быть осмотрительным, так как «должок» рано или поздно придется вернуть.

Кроме того, звездный пазл, который выпал Тельцам, говорит о том, что им нужно быть осторожнее с новыми кредитами. Велика вероятность нарваться на обман или на невыгодные условия.

Близнецы

Начало лета наполнено финансовыми возможностями, особенно благодаря окружению Близнецов, а именно друзьям и дальним родственникам. Важно понимать, что подобное окружение может стать надежным финансовым союзником, например, при работе над совместным проектом.

А вот те Близнецы, которые заняты в информационной сфере, имеют все шансы приумножить свои финансовые ресурсы. Главное — не стесняться транслировать свое видение в массы.

Рак

Особое внимание к финансовым вопросам и ресурсам будет у Раков именно в июне. Представители этого знака будут тщательно управлять своими активами, порой решаясь даже на то, чего раньше не делали вовсе: тайные счета (копилки вдали от чужих глаз), например, где будут откладывать средства на черный день.

Важно понимать: что бы Рак не предпринял, все нужно контролировать самому и не полагаться на кого-либо. Например, при вкладе в «надежный» банк под проценты — есть риск потери накоплений из-за с банкротством банка, и даже гарантии, которые прописаны в договоре, увы, окажутся полным фейком.

Лев

В этом месяце звезды советуют Львам проявлять повышенную бдительность в вопросах финансов. Существует вероятность оказаться в ситуации, где можно понести заметные убытки, поэтому не стоит вовлекаться в сомнительные проекты или доверять незнакомым людям.

Также важно учесть, что некоторые обстоятельства могут развиваться стремительно и в неожиданных направлениях. Например внезапные потери, из-за которых приходится бороться за каждую копейку — это даст кучу эмоций. Поэтому лучше придерживаться проверенной линии поведения и сохранять хладнокровие, избегая любых авантюр, которые будут искушать Львов в течение месяца.

Дева

Щедрый поток денег направлен в сторону Дев, особенно в тех сферах, которые связаны с их профессиональным ростом и творчеством. Нередко Девы охвачены множеством идей и желаний, поэтому главное — не распылятся и сосредоточиться на действительно важных задачах. В противном случае можно потерять фокус и не добиться ни одной цели, а вложенные силы и ресурсы (в том числе финансы) будут потрачены зря.

Весы

В этом месяце звезды обещают Весам по-настоящему волшебное время, когда деньги могут появиться из ниоткуда. Это отличная новость для тех, кто давно ищет способ закрыть свои финансовые потребности.

Не исключены денежные сюрпризы: например, появится возможность быстро погасить ипотеку или кредит благодаря неожиданному спонсору (подарку) или выгодному контракту (высокооплачиваемая работа или проект). Важно не упустить свой шанс, пока сама удача идет в руки, действуя быстро и четко, что позволит улучшить материальное положение на всю оставшуюся жизнь.

Скорпион

Скорпионам в этом месяце стоит проявить особую бдительность в финансовой сфере. Появляются соблазны, которые могут привести к нежелательным последствиям. Возможны ситуации, когда будут предлагать или даже советовать брать взятки, залезть в долги или оформить кредит на сомнительных условиях. Мошенники, увы, не дремлют и 24/7 охотятся за ресурсами Скорпионов. Важно помнить, что «искушения» витают воздухе, а свои запасы лучше спрятать подальше, в том числе и от самого себя.

Стрелец

Июнь — время больших возможностей для заработка и успеха — у Стрельцов происходит через коллективные дела, поэтому в этот период важно избегать одиночества. Любые группы и компании людей способны принести огромные плоды данному знаку зодиаку. Причем такие, о которых он раньше и мечтать не мог.

Поэтому представителям знака в этом месяце необходимо работать в команде, либо крупных корпоративных компаниях, в том числе через онлайн-платформы. Это принесет не только новые полезные связи, но и создаст хорошую финансовую подушку.

Козерог

В этом месяце Козерогам могут посыпаться предложения и возможности, которые улучшат их материальное положение, причем в разы. Поэтому представители знака в этот период буквально уходят с головой в заработки: подработка, новая работа, проекты, бизнес и так далее. Но тут важно не забывать разгружать свою голову и хотя бы периодически отдыхать, правильно питаться и ложиться вовремя спать.

Водолей

Июнь у Водолеев — это замечательное время для приумножения финансов. Особенно благодаря связям (друзьям, знакомым, родственникам), в том числе, расширяя горизонты: перемещения, поездки, перелеты.

Представителям знака важно помнить, что любое «действие лучше любого бездействия». Результаты, в частности, материального и денежного характера не заставят себя ждать.

Рыбы

Для Рыб этот период — особенный, так как ситуация «двойственности» может транслироваться в теме финансов и ресурсов в целом. Хорошо, если у Рыб два источника дохода (две работы, два бизнеса, два спонсора) и плохо, если представители знака бездумно относятся к своим деньгам — зарабатывают и тут же тратят.