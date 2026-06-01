Василиса Володина назвала главную ловушку июня — она коснется каждого. Вас тоже

Настало время снять розовые очки и трезво взглянуть на настоящее и будущее. В июне честный разговор с семьей и самим собой предстоит многим знакам зодиака. Астролог Василиса Володина считает, что главными счастливчиками месяца станут те, кто умеет договариваться и быстро действовать, не откладывая важные шаги на потом. Кому придется принимать важные решения в карьере, а кого настигнут сюрпризы из прошлого в отношениях — рассказываем в гороскопе на июнь для каждого знака зодиака.
Июнь — последний месяц, когда можно легче занять денег у родственника, помириться с мамой или получить работу через друга семьи.
Овен
Для Овнов июнь будет одним из самых полезных месяцев. Начнут решаться вопросы, которые долго висели без ответа. Возможно, вернутся долги, на которые вы уже махнули рукой. Также ждите хороших новостей, касающихся документов и вопросов имущества, особенно в начале месяца.
— С 1 по 5 июня — хорошие дни для деловых переговоров и официальных контактов. Можно произвести впечатление серьезного человека, ваши слова будут иметь вес. Подписывайте документы, выходите на важные встречи, занимайтесь бумажными вопросами в эти дни, — рекомендует астролог.
С 11 по 27 июня всё будет крутиться вокруг дома. У кого-то дойдут руки до ремонта, у кого-то — до покупки мебели или техники. Хорошее время для любых бытовых дел и разговоров о жилье.
После 22 июня может удачно решиться денежный вопрос. Причем через семью или помощь близких. Главное — не откладывайте важные разговоры на потом, а решите всё в июне.
Телец
У Тельцов июнь поделится на две части. Первая половина месяца пройдет спокойно. Будет желание лишний раз подумать, прежде чем делать. Также захочется не лезть в центр внимания, а провести время в кругу близких людей.
— С седьмого по двенадцатое — приятные дни для всего, что связано с общением, переговорами, документами и поездками. Да и просто — приятные и удачные дни, — считает Василиса Володина.
Всё изменится после 13 июня. Захочется больше общаться и брать на себя новые задачи. Всплывут старые проблемы, появятся незапланированные траты, которые порушат ваши планы. На работе тоже будет неспокойно: начальство станет требовательнее, а коллеги будут создавать лишнюю суету, которая сильно отвлечет от важных вопросов.
Ситуация выровняется после 23 июня. Подойдут к концу дела, которые долго тянулись. Хорошее время, чтобы заняться домом и спокойно разобраться в собственных мыслях.
Близнецы
У Близнецов июнь начнется спокойно. На работе и в личной жизни полная гармония. Но того же нельзя сказать про ваши мысли. В душе у вас будет переоценка ценностей и смена ориентиров. Первая половина месяца — хорошее время, чтобы разобраться с тревогами и тем, куда двигаться дальше.
С 2 по 5 июня не стоит верить всему, что говорят окружающие. В эти дни легко запутаться в чужих обещаниях или сделать неправильные выводы. Особенно осторожными Близнецам стоит быть с деньгами и сомнительными предложениями.
После 12 июня вы перейдете от мыслей к действиям. Появится энергия на работу и новые задачи. Только не наводите шума раньше времени. Пока не добьетесь первых результатов, обойдитесь без лишних глаз и пересудов.
Рак
Раки в июне на коне. К ним приковано внимание многих, так что стоит заняться собой, чтобы выглядеть безупречно. Хорошее время для смены образа и уходовых процедур. Результат будет заметен быстро.
— Июнь — ваш месяц в самом буквальном смысле. Сразу несколько планет проходят по вашему знаку. Концентрация энергии на себе любимом повышенная. Вы в центре внимания, и это нужно использовать. Удача близко, но уже в июле ее будет поменьше, поэтому ловите момент, — поделилась астролог.
С 2 по 5 июня многое будет казаться непонятным. Люди могут недоговаривать, а планы — постоянно меняться. Но именно в таких ситуациях Раки обычно и выигрывают. Там, где другие растеряются, вы найдете выход.
После 11 июня особенно важной станет поддержка друзей и близких. А после 21 июня жизнь немного замедлится. Правда, в рабочих делах останется ощущение путаницы, поэтому лучше не спешить с выводами и решениями.
Лев
У Львов июнь пройдет в постоянном движении, не будет ни минуты свободного времени. Многим людям потребуется ваша помощь, а дела, которые вы давно откладывали, больше не смогут быть на втором плане. Выдохнуть от всех забот и посвятить время себе получится только после 21 июня.
В первую неделю месяца хорошо решать официальные вопросы. Подходящее время для документов и разговоров с начальством или госструктурами. В эти дни многое получится именно за счет терпения и спокойствия.
— С шестого по тринадцатое июня — особенный момент соблазнов и провокаций. Очень захочется чего-то неправильного, что будет вас сбивать с курса. Это может быть романтическая авантюра с человеком, который для нее, очевидно, непригоден, или дурацкая крупно-импульсивная трата. Вы способны удержаться. И я советую удержаться, — отмечает Василиса Володина.
В последнюю неделю июня будьте готовы к серьезным разговорам и встречам, которые повлияют на ваши планы.
Дева
У Дев в июне на первый план выйдут деньги и работа. Месяц не самый яркий в году, но очень важный. Некоторые представители знака будут разбираться с выплатами или долгами. Особенно удачным месяц окажется для тех, кто работает на себя или чей доход напрямую зависит от усилий, которые они прикладывают.
С 2 по 5 июня возможна путаница с деньгами, она коснется кредитов или вопросов наследства. В эти дни лучше не спешить с подписями и внимательно читать документы.
С 8 по 12 июня вам будет казаться, что всё двигается очень медленно. Во многих сферах жизни будут задержки, связанные с документами и людьми. Не лучший момент, чтобы давить и требовать быстрого результата. Сейчас важнее терпение и внимательность к деталям.
— С 11 по 27 июня — очень энергичная часть месяца. Вас тянет куда-то за горизонт в буквальном смысле. Хорошее время для поездок на природу, для маршрутов, где нужна физическая выносливость, походы, горы, вылазки подальше от города, — рассказала астролог.
Весы
В первой половине июня для Весов главной темой станет репутация. Хорошее время, чтобы спокойно решить важные вопросы и проявить себя перед начальством. Если вам удастся заслужить доверие руководства, перед вами откроются новые возможности.
— С 7 по 12 июня — один из лучших карьерных периодов года. Время настоящей удачи, когда можно рассчитывать на повышение, выгодное предложение, публичное признание, важный контакт с нужным человеком, — предупреждает астролог.
Вторая половина месяца больше будет связана с семьей и друзьями. Будет больше встреч и спонтанных поездок. Даже если обычно вы любите проводить время в одиночестве дома, то в июне вам захочется соглашаться на любые авантюры.
Скорпион
У Скорпионов на первом месте в июне будут отношения с другими людьми, особенно со второй половинкой. Многие важные вопросы получится решить только через семью и коллег. Чем спокойнее вы будете договариваться, тем больше пользы получите от этого месяца.
С 11 по 27 июня хорошее время для оформления документов и сдачи экзаменов.
Также в конце месяца интересные возможности могут открыться благодаря полезным связям вашего любимого человека.
— С 22 по 30 июня — лучший кусочек месяца. Партнер открывает перед вами желанные двери, дает нужную рекомендацию, помогает с делами. Всё, о чем вы договаривались в начале месяца, в эти дни даст реальную отдачу, — говорит Василиса Володина.
Стрелец
У Стрельцов все мысли в июне будут о деньгах. Появится шанс закрыть темы, которые давно тянулись без результата. Кто-то вернет долг, кто-то наконец разберется с кредитом или общими расходами с партнером. Лучше решить все эти вопросы в июне — позже всё будет двигаться намного медленнее.
С 7 по 12 июня — хорошее время, чтобы просить о помощи. Люди будут охотно идти навстречу, особенно женщины. Только будьте аккуратнее с флиртом и чрезмерной любезностью, это могут неправильно истолковать.
Козерог
У Козерогов июнь пройдет спокойно и без сюрпризов. Работа, дом, семья — главное, в каждодневной рутине не забывайте о себе и своем здоровье. Астролог рекомендует заняться лечением и обследованиями уже в первую неделю июня.
— С 8 по 12 июня — напряжение в партнерской сфере. Любые обсуждения пойдут тяжело, договоренности буксуют, позиции расходятся. Не торопите решения в эти дни, если не можете договориться, вернитесь к разговору чуть позже, — предлагает астролог.
После 23 июня вашим спасением при любых трудностях станут отношения с любимым человеком. В них появится больше тепла и поддержки, которая вам будет так нужна. Конец месяца поможет понять, с чем вы подошли ко второй половине года и что действительно стоит тянуть дальше, а что уже пора отпустить.
Водолей
Водолеи в июне начнут разрываться между тем, что хочется и что надо. В душе представители знака будут мечтать всё бросить, спрятаться дома и заняться любимым хобби. Однако работа и бытовые проблемы не дадут такой возможности.
Первую неделю месяца лучше провести с детьми или запланировать небольшую поездку. Дальше времени на такие семейные вылазки может не представиться. Вам придется заниматься работой и бумагами. Некоторые дела потребуют особенно пристального внимания из-за проблем с согласованиями.
— С 13 по 18 июня можете рассчитывать на неожиданные приятности в личной жизни: знакомство, неожиданный разворот в отношениях, творческое сотрудничество, которое перерастает в нечто большее. Хороший момент для демонстрации отношений и совместных выходов в свет, — поделилась Василиса Володина.
Рыбы
Рыбы в июне в своей лучшей форме. Если вы проявите настойчивость, то сможете реализовать свои давние планы, особенно те, что касаются творчества. Не откладывайте жизнь на потом, потому что с июля на это времени уже не останется.
— Июнь для Рыб — последний месяц, когда велика возможность помочь себе с зачатием ребенка, если это давно не получалось, — говорит астролог.
С 2 по 5 июня возможна путаница в личной жизни и делах, связанных с детьми. Планы могут срываться в последний момент, а новые знакомства — быстро разочаровывать. Не спешите доверять людям, которых знаете всего пару дней. Зато с 7 по 12 июня начнется очень приятный период для общения и новых симпатий. Хорошие знакомства могут случиться через друзей или хобби.