Макsим призналась в самом большом позоре, а Крид показал фото с дочерью: звездные новости недели

Певица откровенно рассказала о провальном концерте Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

За последнюю неделю в мире шоу-бизнеса произошло несколько громких событий. Егор Крид впервые стал крестным отцом, а Дима Билан заявил, что его сердце больше не свободно. Певица МакSим откровенно рассказала о самом позорном выступлении в своей карьере, а актер Глеб Калюжный вернулся из армии. Подробности этих и других событий из жизни звезд — в нашем дайджесте.

Лариса Долина перенесла операцию на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что месяц назад ей сделали операцию по восстановлению позвоночника. Об этом она сообщила журналистам на пресс-бранче, посвященном новым правилам «Золотого граммофона».

По ее словам, круглосуточно с ней находилась дочь. Она ночевала рядом, кормила и помогала с реабилитацией. Сейчас Долина чувствует себя хорошо.

«Практически месяц прошел со дня операции. Чувствую я себя отлично, так что давайте не будем вдаваться в подробности», — заключила артистка.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев взбудоражили поклонников совместными фото

Российская певица Полина Гагарина выложила в соцсети совместный снимок с мужчиной, подписав его: «Моя любовь». Поклонники быстро узнали на фото не тайного ухажера, а Сергея Лазарева.

Источник: Полина Гагарина / Telegram

Спустя несколько часов Лазарев ответил похожей публикацией. На снимке спиной к камере стояла уже сама Гагарина, а описание он сопроводил эмодзи-сердечком.

Источник: Сергей Лазарев / Telegram

Фанаты пришли в восторг от такой нежности. Продюсер Игорь Крутой оставил под постом протяжное «Ууууу», а певец Ваня Дмитриенко назвал звездных артистов приколистами.

Егор Крид стал крестным отцом

Певец Егор Крид впервые стал крестным отцом. О новом статусе Крид объявил в своем Telegram-канале, поделившись фотографиями с крестин в храме.

Его крестницей стала девочка по имени Оливия-Александра — дочь единственной сестры артиста Полины Булаткиной и ее мужа-аргентинца Чарли Морено. На крестинах, помимо родителей Оливии-Александры, присутствовали бабушки и дедушки.

Источник: ЕГОР КРИД / Telegram

«Оливия-Александра, пусть Бог хранит тебя на протяжении всей твоей прекрасной и счастливой жизни, а мы будем всегда рядом», — ласково подписал он снимки.

Сестра певца уже давно живет в США, где строит карьеру в киноиндустрии. Там она и познакомилась с будущим мужем. Пара начала встречаться в 2019 году, а в 2021-м сыграла свадьбу. Сначала влюбленные тихо расписались, а спустя полгода устроили пышное торжество в Москве. В ноябре прошлого года супруги стали родителями.

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии

Глеба Калюжного демобилизовали из Семеновского полка в звании младшего сержанта. Встречать артиста пришли друзья, фанаты, мама с сестрой и актер Николай Добрынин, коллега по фильму «Дед Фомич».

Мама актера Наталья Калюжная пришла на дембель с младшей дочерью. Накануне они вместе рисовали плакат с фразой «Глебушка отслужил 365 дней».

По словам Натальи, в армии сын подружился с режимом и стал более дисциплинированным. У него появились другие интонации в голосе, и теперь на любой съемочной площадке у него всё будет в порядке.

Во время службы сына мама иногда плакала, потому что боялась остаться без его помощи. В августе они въехали в квартиру без ремонта, и теперь Глеб, вернувшись, обязательно поможет.

Сам актер назвал армию школой жизни. Больше всего он скучал по родным и по работе. Планы на жизнь большие, отдыхать от службы он не намерен и сразу приступит к работе.

Сергей Лазарев приехал на выпускной к нижегородским школьникам

Выпускники школы в Нижнем Новгороде записали видеоприглашение для певца Сергея Лазарева, который в то время был в городе с гастролями. Ролик набрал более 6 миллионов просмотров и завирусился в соцсетях.

«Возможно, у Вас найдется время 26 мая заглянуть к нам на праздник и порадовать нас и всех гостей своим присутствием?» — написала автор видео.

Сначала Лазарев хранил интригу, оставив лишь смайлики под постом. Но в день праздника, 26 мая, артист неожиданно вышел к выпускникам после официальной части.

Сергей Лазарев пришел на последний звонок Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Он произнес напутственные слова и исполнил хит «В самое сердце». Артист пожелал школьникам удачи во взрослой жизни, а затем устроил фотосессию с учениками, родителями и учителями. Выпускники и педагоги вручили ему цветы и поблагодарили за праздник.

МакSим рассказала о самом позорном выступлении в своей карьере

Певица МакSим (Марина Абросимова) несколько лет назад призналась в алкогольной зависимости. Из-за пагубной привычки она не раз срывала концерты и попадала в скандалы. На шоу Басты «Вопрос ребром» артистка откровенно рассказала о самом позорном выступлении в своей жизни.

Речь зашла о скандальном концерте в Сочи. МакSим призналась, что тогда едва перенесла тяжелую болезнь, но всё равно поехала в тур. Она надеялась, что спиртное поможет ей продержаться на сцене.

«Я в хламину вышла на сцену. Даже не то что я была пьяная сильно. Я, не успев выздороветь, решила, что алкоголь мне поможет по-человечески провести тур, который я запланировала», — разоткровенничалась певица.

К тому же Марину взяли «на слабо», и отказать она не смогла. Этот эпизод стал для нее уроком и поводом пересмотреть отношение к здоровью.

Олег Шепс сделал предложение своей избраннице

Медиум Олег Шепс, прежде тщательно скрывавший личную жизнь, готовится к свадьбе. Его девушка, профессиональный фотограф Полина Еременко сообщила о помолвке в своем Telegram-канале и опубликовала трогательные кадры.

Источник: POLINA FRIS / Telegram

Романтическое событие произошло на берегу моря. Шепс опустился на одно колено и вручил Полине кольцо. Судя по всему, она не отказала. Девушка сопроводила снимки подписью: «Yes. Я тебя люблю».

Дима Билан больше не одинок

У певца Димы Билана появилась возлюбленная. Об этом он рассказал в эфире шоу «Натальная карта».

«Мое сердце несвободно. Я в отношениях. Люблю и любим», — сказал Билан.

Он также объяснил, почему ему было непросто найти своего человека. До 30 лет все взаимоотношения яркие, а дальше наступает осознанность. Теперь он ныряет в отношения не бездумно, а с умыслом. Надо понимать, встраивается ли человек в его систему координат и знаком ли с его занятостью и популярностью.

Марат Башаров получил пощечину от жены из-за ревности к Владу Топалову

Марат Башаров устроил скандал своей молодой жене Асе Борисовой в эфире телешоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница». Причиной стала ревность актера к Владу Топалову.

Во время одного из испытаний Ася Борисова попросила Топалова подержать ее за руку. Девушка пожаловалась на паническую атаку.

«Влад, можно я попрошу тебя дать мне руку? Сейчас у меня небольшая истерика, паничка, паничка!» — говорила Ася.

Марат не стал останавливать любимую, но происходящее ему явно не понравилось. Позже он признался, что приревновал Асю. Между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой молодая жена размахнулась и влепила Башарову звонкую пощечину.

Евгений Дятлов женился на своем директоре

Актер Евгений Дятлов женился на своем директоре Дарье Травниковой. Эксклюзивными подробностями важного дня поделился Starhit.ru.

Пара расписалась во Дворце бракосочетания № 2 в Вегас Крокус Сити. Торжество продолжилось вечером за городом в узком семейном кругу.

Источник: Starhit.ru / Telegram

Невеста выбрала элегантное кружевное платье, а из аксессуаров остановилась на массивных серьгах-каплях. В руках у нее был букет белых калл. Жених для своего образа выбрал классический черный костюм и белую рубашку, дополнив его темными очками.

Анна Хилькевич получила третье высшее образование

Актриса Анна Хилькевич защитила диплом на отлично и стала дипломированным продюсером. Это уже третий документ о высшем образовании звезды.

Источник: Анна Хилькевич / Telegram

Ранее Хилькевич окончила театральный вуз, а также получила специальность в области маркетинга и рекламы. Совмещать учебу с работой и семьей во взрослом возрасте оказалось непросто, но она рада, что прошла этот путь до конца.

По словам актрисы, новое образование помогло ей справиться с внутренними страхами. Хилькевич не планирует откладывать новые знания в долгий ящик и собирается уже запускать свои первые продюсерские проекты.

Надежда Бабкина пожаловалась на здоровье

Народная артистка России Надежда Бабкина откровенно рассказала о самочувствии и рабочем графике. Плотный ритм жизни нередко приводит ее к сильному переутомлению.

«Ну вот, например, у меня было полтора дня свободных на выходных: приняла душ, попила чаю — и спать. Такая лежачка: ты лежишь, балдеешь. Такое ощущение, что кожа от костей отделяется», — призналась певица в беседе с «Московским комсомольцем».