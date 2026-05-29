НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 745мм 62%
Подробнее
7 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
На ребенка напала собака
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Построят поликлинику
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Концерты звезд
Кто может стать тренером «Локомотива»
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Развлечения «Ты пела плохо»: Виктор Дробыш довел до слез Ирину Дубцову — видео

«Ты пела плохо»: Виктор Дробыш довел до слез Ирину Дубцову — видео

Певица выступила с кавером его песни и нарвалась на жесткую критику

111
Певица не смогла совладать с эмоциями, выслушивая нападки на свое выступление | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПевица не смогла совладать с эмоциями, выслушивая нападки на свое выступление | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица не смогла совладать с эмоциями, выслушивая нападки на свое выступление

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каверы — дело опасное, лишь единицам удается превзойти оригинал, при этом не нарвавшись на критику. Ирине Дубцовой не повезло. Певица поучаствовала в музыкальном шоу «Соль. Легенда», где спела песню Григория Лепса «Я тебе не верю», музыку для которой придумал Виктор Дробыш. Новое прочтение композитор не оценил и своей критикой довел Дубцову до слез.

По правилам проекта Дубцова переделала поп-хит в рок-композицию. Образ для выступления она выбрала под стать — появилась на сцене в короткой юбке с цепями и длинном кожаном плаще. За выступлением следили четыре члена жюри, в числе которых был Виктор Дробыш.

Пока шло выступление, казалось, что композитор настроен позитивно, он улыбался, подпевал и показывал жестами Дубцовой, куда нужно направить звук. Но на деле оказалось, что он остался недоволен новым прочтением.

Критика композитора заняла больше времени, чем само выступление Ирины

Источник:

РЕН ТВ | Телеканал / vk.com

— Я всё время жестами пытался дать ей понять, чтобы она не орала. Надо же к припеву подойти. Если бы было больше шепота, было бы вообще хорошо. Спасибо за то, что прикоснулись к моему скромному творчеству, но Ирина не успела перестроиться, — прокомментировал номер Дробыш.

Дубцова посчитала, что композитор так реагирует, потому что ему тяжело удержаться от критики исполнения своих песен. Однако Дробыш в жесткой форме возразил, что дело вовсе не в этом.

— Я сейчас вообще не про песни. Просто ты пела плохо, — ответил композитор.

От такой реакции певица заметно помрачнела. Она обхватила себя руками и с трудом сдерживала слезы. Новость о том, что, несмотря на критику, свой голос Дробыш отдал ей, певицу также не обрадовала. Она начала перебивать и кинула фразу, что, если композитор хочет, он может забрать его.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ты со своим мнением вообще можешь уйти отсюда. Я вообще не понимаю, чего ты тут стоишь, — начал негодовать композитор.

После этих слов Дубцова больше не смогла оставаться спокойной. Она отвернулась от судей, а когда у нее начали спрашивать, всё ли с ней в порядке, спрыгнула со сцены и ушла со съемочной площадки, не обращая внимания на окрики.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Ирина Дубцова Виктор Дробыш
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем