«Ты пела плохо»: Виктор Дробыш довел до слез Ирину Дубцову — видео

Певица не смогла совладать с эмоциями, выслушивая нападки на свое выступление Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каверы — дело опасное, лишь единицам удается превзойти оригинал, при этом не нарвавшись на критику. Ирине Дубцовой не повезло. Певица поучаствовала в музыкальном шоу «Соль. Легенда», где спела песню Григория Лепса «Я тебе не верю», музыку для которой придумал Виктор Дробыш. Новое прочтение композитор не оценил и своей критикой довел Дубцову до слез.

По правилам проекта Дубцова переделала поп-хит в рок-композицию. Образ для выступления она выбрала под стать — появилась на сцене в короткой юбке с цепями и длинном кожаном плаще. За выступлением следили четыре члена жюри, в числе которых был Виктор Дробыш.

Пока шло выступление, казалось, что композитор настроен позитивно, он улыбался, подпевал и показывал жестами Дубцовой, куда нужно направить звук. Но на деле оказалось, что он остался недоволен новым прочтением.

Критика композитора заняла больше времени, чем само выступление Ирины Источник: РЕН ТВ | Телеканал / vk.com

— Я всё время жестами пытался дать ей понять, чтобы она не орала. Надо же к припеву подойти. Если бы было больше шепота, было бы вообще хорошо. Спасибо за то, что прикоснулись к моему скромному творчеству, но Ирина не успела перестроиться, — прокомментировал номер Дробыш.

Дубцова посчитала, что композитор так реагирует, потому что ему тяжело удержаться от критики исполнения своих песен. Однако Дробыш в жесткой форме возразил, что дело вовсе не в этом.

— Я сейчас вообще не про песни. Просто ты пела плохо, — ответил композитор.

От такой реакции певица заметно помрачнела. Она обхватила себя руками и с трудом сдерживала слезы. Новость о том, что, несмотря на критику, свой голос Дробыш отдал ей, певицу также не обрадовала. Она начала перебивать и кинула фразу, что, если композитор хочет, он может забрать его.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ты со своим мнением вообще можешь уйти отсюда. Я вообще не понимаю, чего ты тут стоишь, — начал негодовать композитор.