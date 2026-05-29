«Сценарий — это стартовая точка. Тебе дают палитру красок, а ты сам рисуешь»: Илья Малаков — о роли в сериале «Когда горит огонь»

В небольшом селе на берегу речки среди белого дня находят бездыханное тело мужчины, рядом с ним — девочку с ушибом головы и ружьем. Мужчиной оказывается местный житель Василий, который вместе с дочкой ушел на рыбалку, во время которой что-то произошло. Следствие выдвигает самую очевидную версию: девочка застрелила отца. Однако с этим не согласна сельский фельдшер Лера, которая берется защитить девочку от страшного обвинения вместе с местным участковым Михаилом.
Так начинается новая ироничная драма с элементами детектива «Когда горит огонь». Премьера состоялась 25 мая в 21:30 на телеканале «Россия». MSK1.RU удалось поговорить с исполнителем одной из главных ролей в сериале — Ильей Малаковым, сыгравшим участкового Михаила, который хочет во что бы то ни стало докопаться до правды.
«Мой герой как хороший советский милиционер, такой дядя Степа»
Илья Малаков известен по таким проектам как «Легенда о Коловрате», «Янычар», «СССР». Актер рассказал, что его персонаж — участковый Михаил, который расследует загадочное убийство — не сразу сошел со сценария на экран. Малакову вместе с режиссером пришлось много экспериментировать, работать над характером героя.
— Сценарий — это стартовая точка. То есть тебе дают палитру красок, а ты сам уже рисуешь. Я работал над своей ролью со своим педагогом Валерой Караваевым и с режиссёром Антоном Борматовым. Мы создавали героя, основываясь на том, что написано пером. Но при этом мы его придумывали и сами: какие-то его фишки-штучки, юмор, его боль, его рост, его развитие. На самом деле, за тем, что в кадре смотрится легко, стоит всегда огромная работа, — рассказал Малаков.
— А какие качества героя вам особенно импонируют?
— Жизнерадостность, оптимизм. У него есть такая внутренняя фраза: «Ничего, прорвёмся». Причём это связано у него и с личной жизнью, и с профессией, и с точки зрения человеческой гуманности. Он же выполняет там определённые задания и пытается расследовать дело не только потому, чтобы выслужиться и получить какие-то звездочки. Ему важно восстановить справедливость. Он в этом смысле действительно как хороший советский милиционер, такой дядя Степа.
— У вас, наверно, была возможность собрать образ своего героя из собственного гардероба?
— Ну нет, потому что, во-первых, все-таки, надо давать возможность работать людям, которые этим занимаются. Как я приду к художнику по костюму и скажу, что у меня по вещам для Миши все готово? Мы же там все коллегиально создаем. Тем более, это не настолько исторический или какой-то наоборот суперсовременный персонаж, которому можно было бы надеть винтажные очки какие-то Ray-Ban’ы, какую-то кепи… Поэтому мы вместе пришли к общему знаменателю с девчонками по костюму и с режиссером.
«Отдельно ездил в ГИТИС, чтобы репетировать драки»
По сюжету герой Ильи Малакова борется не только за справедливость, но и за сердце фельдшера Леры (Варвара Феофанова) вместе с хирургом из райбольницы Никитой, которого играет Гела Месхи. Работу с ним Илья называет «экстремальной»:
— Гела Месхи настолько входит в свою роль, что я действительно думал, что сейчас он меня ударит за Варвару Феофанову. Я говорю: «Гела, что ты делаешь? Она замужем. Перестань, прекрати успокойся!» (смеется. — Прим. ред.). Нет, на самом деле, конечно, все было по любви. Драки репетировались с нашими прекрасными каскадерами, я отдельно ездил в ГИТИС, чтобы репетировать эти драки. Так что никто никого не побил.
— А вам приходилось бывать раньше в Ярославской области, где снималась часть сериала?
— Да, я был в Ярославле в самом, но так далеко я точно не забирался. Там вот в Угличе есть речка Волга, а есть еще такая маленькая, забыл, как она называется. Я просто хотел это к тому сказать, что прекрасно так себя иногда ловить в такие моменты, когда ты лежишь на сапборде, куда-то смотришь в небо, под тобой речка, у тебя выходной, и ты думаешь, как ты, собственно, здесь оказался? Мне кажется, за такие моменты мы любим нашу профессию. Единственное, что дорога в Углич — это тяжело, правда. Мне кажется, про нее надо песню сложить — «Дорога в Углич». Там четыре-пять часов ночью, это из Москвы если ездить.
Илья сам родился в поселке Новоселки Рязанской области, поэтому во время съемок в деревне рядом с Угличем был как рыба в воде.
— Я даже встретил практически всех «прототипов», персонажей из моего детства. Все это очень близко: Рязань, Ярославль. Я-то в Новоселках жил до 22 лет практически, пока в Москву не переехал. Так что, конечно, мне все это близко. И эти прогулки ночные: вот идут девчонки толпой, а парни идут сзади с семечками, с магнитофоном. Просто вот так гуляли, огромные две толпы, которые идут рядом друг с другом. А там кто-нибудь выйдет, скажет: «Так, завтра школу, вы че тут это?» Все друг друга знают — село же. Конечно, сейчас этой романтики нет в связи с телефонами. Но вот ты когда в такие места попадаешь, все это вспоминается очень сильно.
Илья еще до проекта был знаком с Варварой Феофановой, но с ее мужем, режиссером Артемом Дубра, первый раз встретился во время проб:
— В первый день я помню, он заходит ко мне в вагончик и спрашивает: «Как тебе главная героиня?» Я отвечаю: «Классная девчонка». Он говорит: «Моя жена». Я говорю: «Нельзя с этого было начать?!» (смеется. — Прим. ред.). Нет, я как бы уже был тоже в отношениях. Ну а вдруг я бы ляпнул что-нибудь? А так мы все друзья. Это счастье, когда ты со своими работаешь, потому что у вас уже наработана химия, вы прекрасно ладите.
