«Приехали из Москвы»: фанат сделал предложение девушке на концерте Кадышевой в Ярославле

На концерте Надежды Кадышевой в Ярославле парень сделал предложение своей девушке Источник: читательница 76.RU Daria, Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 24 января на концерте Надежды Кадышевой в Ярославле 35-летний Андрей сделал предложение своей девушке Светлане. Пара приехала в столицу Золотого кольца России из Москвы, чтобы послушать народную артистку вживую.

Очевидцами счастливого момента стали десятки зрителей. Детали рассказала читательница 76.RU Алена.

— В антракте, когда все собрались уже в зале, ждали продолжения концерта, он в проходе у всех на глазах сделал предложение. Хотел на сцене, но местный охранник его не пустил. Поэтому прямо в проходе. На весь зал громко сказал: «Выходи за меня». Она сказала: «Да!» — поделился Алена в беседе с 76.RU.

Сам Андрей признался, что вырос на песнях Надежды Кадышевой, поэтому посчитал романтичным сделать предложение на ее концерте.

— Я люблю [мою невесту] Светлану, я решил сделать ей предложение только на этом концерте, потому что Надежда Кадышева — это лучшее, что было в моей жизни. Я 89-го года, я вырос на ее песнях. И вот, пожалуйста, она взрывает сейчас стадионы — Ярославль, Москва, Хабаровск, — поделился Андрей. — Мы приехали сегодня на поезде из Москвы, за час до концерта. Вам спасибо, ярославцы, вы — лучшее, что было в моей жизни!

Так Андрей сделал предложение Светлане Источник: читательница 76.RU Daria

А это реакция парня на ответ девушки Источник: читательница 76.RU