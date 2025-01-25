НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 755мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Сделал предложение на концерте
Когда откроют «Термоленд»
Дело о взятках
Денежные подработки для студентов
Погода выходных
Задержан рейс
Губерниев высказался о нехватке болельщиков
Активистку нашли мертвой
Машина «бизнес» для директора
Обзор пособий
Развлечения «Приехали из Москвы»: фанат сделал предложение девушке на концерте Кадышевой в Ярославле

«Приехали из Москвы»: фанат сделал предложение девушке на концерте Кадышевой в Ярославле

Молодой человек признался, что вырос на этой музыке

764
6 комментариев

На концерте Надежды Кадышевой в Ярославле парень сделал предложение своей девушке

Источник:

Вечером 24 января на концерте Надежды Кадышевой в Ярославле 35-летний Андрей сделал предложение своей девушке Светлане. Пара приехала в столицу Золотого кольца России из Москвы, чтобы послушать народную артистку вживую.

Очевидцами счастливого момента стали десятки зрителей. Детали рассказала читательница 76.RU Алена.

— В антракте, когда все собрались уже в зале, ждали продолжения концерта, он в проходе у всех на глазах сделал предложение. Хотел на сцене, но местный охранник его не пустил. Поэтому прямо в проходе. На весь зал громко сказал: «Выходи за меня». Она сказала: «Да!» — поделился Алена в беседе с 76.RU.

Сам Андрей признался, что вырос на песнях Надежды Кадышевой, поэтому посчитал романтичным сделать предложение на ее концерте.

— Я люблю [мою невесту] Светлану, я решил сделать ей предложение только на этом концерте, потому что Надежда Кадышева — это лучшее, что было в моей жизни. Я 89-го года, я вырос на ее песнях. И вот, пожалуйста, она взрывает сейчас стадионы — Ярославль, Москва, Хабаровск, — поделился Андрей. — Мы приехали сегодня на поезде из Москвы, за час до концерта. Вам спасибо, ярославцы, вы — лучшее, что было в моей жизни!

Так Андрей сделал предложение Светлане

Источник:

А это реакция парня на ответ девушки

Источник:

Напомним, мы публиковали фоторепортаж с концерта Надежды Кадышевой.

ПО ТЕМЕ
Надежда Кадышева Концерт Предложение руки и сердца
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Ярпортал
2 часа
Красавчик! Что же не пустили на сцену парня...
Гость
1 час
молодчина!!!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление