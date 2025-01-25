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Развлечения фоторепортаж «Низкий вам земной поклон»: Надежда Кадышева обратилась к ярославцам со сцены

«Низкий вам земной поклон»: Надежда Кадышева обратилась к ярославцам со сцены

Публикуем атмосферный фоторепортаж с концерта народной артистки

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1 комментарий

Надежде Кадышевой подпевали сотни зрителей

Источник:

Вечером в пятницу, 24 января, на сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум» в Ярославле выступила (6+) Надежда Кадышева с сыном Григорием. Звезда эстрады в окружении подтанцовки спела перед аудиторией «Плывет веночек» (0+), «Виновата ли я» (6+) и другие хиты.

В зале собрались слушатели Надежды из Ярославля, Минска, Москвы и других российских городов. Среди гостей — и пожилые и молодежь. К примеру, 15 фанаток в кокошниках приехали на концерт из Оренбурга.

— Мы летели на самолете, ехали на поезде, еще чуть-чуть плыли. Мы фанатки! От 25 до 40 диапазон, нас 15 человек. Поднимаем русский дух, — поделилась зрительница Елена.

Еще одна компания собралась отпраздновать таким образом день рождения.

— У подружки Надежды день рождения сегодня, она пригласила нас, сказала, так будем праздновать, — рассказала ярославна Алена.

Многие девушки в этот вечер накрасили губы, взяли с собой кокошники и платки с цветами. Зал не мог усидеть на местах, зрители танцевали в проходах. Больше ярких кадров — в фоторепортаже 76.RU

Среди собравшихся — и стар и млад

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Многие прихватили с собой кокошники

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Павел Никитич мечтал побывать на концерте Надежды Кадышевой, билеты подарил сын

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Зрительницы пришли в платках

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Концерт начался вовремя: на сцене сначала появился танцевальный коллектив, а затем сама Надежда.

— Я вам всем желаю приятного вечера, хорошего настроения, доброго здоровья, счастья, радости, любви. Пусть всё будет хорошо и красиво. Низкий вам земной поклон, — обратилась она к зрителям.

Надежда Кадышева со сцены поприветствовала зал и пожелала Ярославлю любви

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Вместе с ней на сцене — сын Григорий

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А также танцевальный коллектив!

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Зал хором пел хиты

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И такие яркие наряды можно было встретить

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Усидеть на месте невозможно

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На песне «И плывет веночек» (0+) зал оторвался

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Атмосфера в зале — на видео

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Многие пришли с родителями

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Народная артистка за вечер сменила несколько нарядов

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Зажигательный вечер!

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Билеты на концерты выкупили за несколько месяцев

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Компания молодых девушек приехала на концерт из Оренбурга

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Зрительницы выходили ближе к проходу, чтобы танцевать у сцены

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
за те деньги, которые ей отстегнули за концерт, я бы дважды низко поклонился
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