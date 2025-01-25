«Низкий вам земной поклон»: Надежда Кадышева обратилась к ярославцам со сцены

Вечером в пятницу, 24 января, на сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум» в Ярославле выступила (6+) Надежда Кадышева с сыном Григорием. Звезда эстрады в окружении подтанцовки спела перед аудиторией «Плывет веночек» (0+), «Виновата ли я» (6+) и другие хиты.
В зале собрались слушатели Надежды из Ярославля, Минска, Москвы и других российских городов. Среди гостей — и пожилые и молодежь. К примеру, 15 фанаток в кокошниках приехали на концерт из Оренбурга.
— Мы летели на самолете, ехали на поезде, еще чуть-чуть плыли. Мы фанатки! От 25 до 40 диапазон, нас 15 человек. Поднимаем русский дух, — поделилась зрительница Елена.
Еще одна компания собралась отпраздновать таким образом день рождения.
— У подружки Надежды день рождения сегодня, она пригласила нас, сказала, так будем праздновать, — рассказала ярославна Алена.
Многие девушки в этот вечер накрасили губы, взяли с собой кокошники и платки с цветами. Зал не мог усидеть на местах, зрители танцевали в проходах. Больше ярких кадров — в фоторепортаже 76.RU
Концерт начался вовремя: на сцене сначала появился танцевальный коллектив, а затем сама Надежда.
— Я вам всем желаю приятного вечера, хорошего настроения, доброго здоровья, счастья, радости, любви. Пусть всё будет хорошо и красиво. Низкий вам земной поклон, — обратилась она к зрителям.