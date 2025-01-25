«Низкий вам земной поклон»: Надежда Кадышева обратилась к ярославцам со сцены

Надежде Кадышевой подпевали сотни зрителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером в пятницу, 24 января, на сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум» в Ярославле выступила (6+) Надежда Кадышева с сыном Григорием. Звезда эстрады в окружении подтанцовки спела перед аудиторией «Плывет веночек» (0+), «Виновата ли я» (6+) и другие хиты.

В зале собрались слушатели Надежды из Ярославля, Минска, Москвы и других российских городов. Среди гостей — и пожилые и молодежь. К примеру, 15 фанаток в кокошниках приехали на концерт из Оренбурга.

— Мы летели на самолете, ехали на поезде, еще чуть-чуть плыли. Мы фанатки! От 25 до 40 диапазон, нас 15 человек. Поднимаем русский дух, — поделилась зрительница Елена.

Еще одна компания собралась отпраздновать таким образом день рождения.

— У подружки Надежды день рождения сегодня, она пригласила нас, сказала, так будем праздновать, — рассказала ярославна Алена.

Многие девушки в этот вечер накрасили губы, взяли с собой кокошники и платки с цветами. Зал не мог усидеть на местах, зрители танцевали в проходах. Больше ярких кадров — в фоторепортаже 76.RU

Среди собравшихся — и стар и млад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие прихватили с собой кокошники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Павел Никитич мечтал побывать на концерте Надежды Кадышевой, билеты подарил сын Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зрительницы пришли в платках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Концерт начался вовремя: на сцене сначала появился танцевальный коллектив, а затем сама Надежда.

— Я вам всем желаю приятного вечера, хорошего настроения, доброго здоровья, счастья, радости, любви. Пусть всё будет хорошо и красиво. Низкий вам земной поклон, — обратилась она к зрителям.

Надежда Кадышева со сцены поприветствовала зал и пожелала Ярославлю любви Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вместе с ней на сцене — сын Григорий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А также танцевальный коллектив! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зал хором пел хиты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И такие яркие наряды можно было встретить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Усидеть на месте невозможно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На песне «И плывет веночек» (0+) зал оторвался Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Атмосфера в зале — на видео Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие пришли с родителями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Народная артистка за вечер сменила несколько нарядов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зажигательный вечер! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Билеты на концерты выкупили за несколько месяцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Компания молодых девушек приехала на концерт из Оренбурга Источник: читательница 76.RU









