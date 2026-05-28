Сладкое и сочное: как выбрать вкусное помело в магазине

Как правильно выбрать помело Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Несмотря на то, что помело уже очень давно продают в российских магазинах — для многих этот фрукт все равно остается очень экзотичным. Он похож и не похож одновременно на апельсин, грейпфрут и лимон.

Чем необычнее фрукт — тем больше вопросов перед его покупкой. Как определить свежесть? Сладкий ли плод?

На что обращать внимание перед покупкой помело — рассказал эксперт Роскачества.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Чем полезно помело

Помело очень древний фрукт. О его плодах есть упоминания в китайских манускриптах еще до нашей эры. Фрукт не только аппетитный визуально из-за яркой кожуры, но и очень полезный.

Помело источник витамина С, витаминов группы В, РР, А, а также клетчатки, пектина и минералов — калия, кальция, железа, фосфора. Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и помогает организму эффективнее усваивать питательные вещества.

Интересно, что полезными свойствами обладает и кожура помело. Она также богата на клетчатку, пектин, витамины и эфирные масла. Кроме этого, фрукт можно без опаски есть на десерт — на 100 г приходится всего 30–35 ккал.

Однако есть и противопоказания. Высокое содержание витамина С нежелательно при мочекаменной болезни с оксалатами. Из-за кислотности фрукт не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и противопоказан при обострении язвенной болезни. Также возможна индивидуальная непереносимость и аллергические реакции.

Что продают в магазинах

Многие ошибочно считают, что помело — это результат скрещивания других фруктов, но это самостоятельный вид. Более того, именно при скрещивании помело и апельсина появился грейпфрут.

Самые сладкие помело удастся купить ближе к весне. Ведь сезон созревания фрукта длится с декабря по февраль. Именно в этот период плоды наиболее ароматные, вкусные и содержат максимум питательных веществ.

В российских магазинах чаще всего встречаются три основных сорта помело: белое, розовое и красное. У белого помело мякоть белого или желтоватого оттенка, имеет лёгкую кислинку. У розового — мякоть нежно-розового цвета, отличается сладким вкусом.

Как выбрать помело

При выборе важно учитывать именно состояние кожуры и мякоти. У спелого плода должна быть блестящая кожица без повреждений, вмятин и темных пятен.

Поверхность должна быть ровной, без признаков подсыхания или повреждений. Через повреждения плод быстрее теряет влагу и питательные свойства.

На ощупь помело тоже очень важно проверить. Хороший фрукт плотный и упругий. Если плод мягкий, то он перезрел. Еще запах у спелого помело очень яркий и цитрусовый, если запаха вовсе нет, то фрукт не дозрел.

Правила хранения

Если вам попался недозрелый помело, то его не трудно довести до нужного состояния. Для начала достаньте фрукт из пластиковой плёнки или пакета — она мешает циркуляции воздуха, необходимой для созревания.

Далее заверните плод в бумагу или положите в бумажный пакет. Оставьте при комнатной температуре. Через 2-3 дня помело достигнет нужной зрелости. Уберите его в холодильник. Там фрукт может оставаться свежим до месяца.

Важно помнить, что очищенный помело быстро подсыхает и теряет пищевые свойства, поэтому его лучше хранить в холодильнике не более трёх дней — под пищевой пленкой или в контейнере с плотной крышкой.