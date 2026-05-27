Нонне Гришаевой пришлось постареть, а Васса Бокова залезла на дерево: 6 неожиданных фактов о сериале «Когда горит огонь»

На телеканале «Россия» 25 мая состоялась премьера нового и очень необычного детективного сериала «Когда горит огонь» (16+). В отличие от большинства криминальных драм, действие разворачивается в глухой провинции, а не в столице. А чтобы вам было интереснее наблюдать за развитием сюжета, мы заглянули за кулисы проекта. MSK1.RU приводит 6 неожиданных фактов о кинокартине — осторожно, будут спойлеры.
Нонна Гришаева постарела ради роли
Известная актриса Нонна Гришаева играет приму провинциального драмтеатра, которая после тяжелой болезни замкнулась в себе. Она наотрез отказывается выходить в свет и продолжать лечение, которое ей настойчиво предлагает главная героиня сериала — сельский фельдшер Лера. Для этой роли Гришаеву специально сделали намного старше: в ход пошли сложный сценический грим, седой парик и блестящая работа костюмеров, чтобы образ стал реалистичным и завершенным.
Впрочем, в результате получилась очень симпатичная интеллигентная старушка-актриса, не потерявшая былого шарма и красоты. Яркий персонаж появляется не в первой серии, и мы уверены: узнать знаменитую Гришаеву с ходу будет непросто.
Гела Месхи в непривычном амплуа
Колоритный актер уже играл пациентов, но в этом проекте Гела Месхи появится в роли хирурга областной больницы. По сюжету он влюбляется в Леру, нового сельского фельдшера, ревнует ее к сопернику-полицейскому и помогает девушке не только в работе, но и в раскрытии главного коррупционного скандала.
Гела Месхи признавался, что для подготовки к роли посмотрел несколько серий российского «Склифосовского» и американского «Доктора Хауса». После он стал более-менее понимать, как врачи ведут себя в кадре и что именно нужно делать.
«Для меня одним из самых сложных моментов стало выговаривать медицинские формулировки. Оказалось, это труднее, чем выучить и произнести скороговорки. Я интересовался у врачей, часто ли они используют эти термины, они отвечали, что это их обычный профессиональный язык», — признавался сам актер.
Актрису загнали на дерево
В реальности блогеры ради хайпа способны на многое, но на что они готовы ради спасения жизни? Оказывается, тоже на невозможное — например, забраться на огромную сосну. Именно это и пришлось сделать сельской блогерше Ириске, роль которой исполнила Васса Бокова.
Страх, отчаяние и изнеможение актриса сыграла настолько точно, будто сама провела на этом дереве несколько часов. Вполне вероятно, что после нескольких дублей так оно и было, и эмоции актрисы — настоящие.
Кстати, через сюжетную линию Ириски зрителям ненавязчиво напоминают важные правила безопасности: почему нельзя подходить к милым медвежатам в лесу и как спастись, если к вам вышла разъяренная и совсем не дружелюбная медведица.
Минимум компьютерной графики
Компьютерная графика уже давно потеснила настоящие декорации, став прорывом в мире кино. Но с другой стороны, это и бич современного кинематографа, когда практически всё подряд зарисовывают спецэффектами. Российские зрители сейчас действительно соскучились по настоящей, «живой» картинке без компьютерной выдумки.
В этом сериале их ждет именно то, что нужно: совершенно реальные кадры и обалденные панорамные съемки без всякой графики и дорисовок. И это видно хотя бы по тому, что в кадр попадает облупившаяся штукатурка на историческом здании — она настоящая.
Натурные съемки проходили в Ярославской области — потрясающая российская природа выдает стопроцентный вау-эффект, что больше никакие спецэффекты просто не нужны. Хотите вдоволь налюбоваться панорамными видами Волги, от которых просто дух захватывает? Ради них точно стоит включить сериал.
Местные актеры
Разумеется, всю массовку для сериала набирали на месте, в Угличе и окрестных деревнях в Ярославской области.
Но одной массовкой авторы не ограничились: местных актеров приглашали и на гораздо более заметные роли. Например, Денис Кузнецов сыграл в проекте яркого эпизодического персонажа по имени Юрка.
Денис — выпускник Ярославского театрального института, хотя до съемок в «Когда горит огонь» он уже успел поработать на крупных московских и петербургских площадках.
Режиссер — полицейский
Даже режиссер проекта Антон Борматов появился в кадре, пусть и ненадолго. Он примерил офицерский мундир и сыграл строгого начальника полиции, который сначала хочет закрыть дело, а потом скупо благодарит подчиненных за работу — исключительно в присущей начальству манере, чтобы не расслаблялись.
Похоже, Борматов решил воспользоваться проверенным приемом Никиты Михалкова, который в свое время эффектно вошел в собственный «Сибирский цирюльник» (18+) в образе императора Александра III. Как говорится, если хочешь, чтобы начальника сыграли убедительно, — сыграй его сам.
