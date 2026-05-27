Нонне Гришаевой пришлось постареть, а Васса Бокова залезла на дерево: 6 неожиданных фактов о сериале «Когда горит огонь»

На телеканале «Россия» 25 мая состоялась премьера нового и очень необычного детективного сериала «Когда горит огонь» (16+). В отличие от большинства криминальных драм, действие разворачивается в глухой провинции, а не в столице. А чтобы вам было интереснее наблюдать за развитием сюжета, мы заглянули за кулисы проекта. MSK1.RU приводит 6 неожиданных фактов о кинокартине — осторожно, будут спойлеры.

Нонна Гришаева постарела ради роли

Известная актриса Нонна Гришаева играет приму провинциального драмтеатра, которая после тяжелой болезни замкнулась в себе. Она наотрез отказывается выходить в свет и продолжать лечение, которое ей настойчиво предлагает главная героиня сериала — сельский фельдшер Лера. Для этой роли Гришаеву специально сделали намного старше: в ход пошли сложный сценический грим, седой парик и блестящая работа костюмеров, чтобы образ стал реалистичным и завершенным.

Гришаева блестяще сыграла провинциальную приму Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Впрочем, в результате получилась очень симпатичная интеллигентная старушка-актриса, не потерявшая былого шарма и красоты. Яркий персонаж появляется не в первой серии, и мы уверены: узнать знаменитую Гришаеву с ходу будет непросто.

Гела Месхи в непривычном амплуа

Колоритный актер уже играл пациентов, но в этом проекте Гела Месхи появится в роли хирурга областной больницы. По сюжету он влюбляется в Леру, нового сельского фельдшера, ревнует ее к сопернику-полицейскому и помогает девушке не только в работе, но и в раскрытии главного коррупционного скандала.

Как вам Месхи в белом халате? Источник: телеканал «Россия 1»

Гела Месхи признавался, что для подготовки к роли посмотрел несколько серий российского «Склифосовского» и американского «Доктора Хауса». После он стал более-менее понимать, как врачи ведут себя в кадре и что именно нужно делать.

«Для меня одним из самых сложных моментов стало выговаривать медицинские формулировки. Оказалось, это труднее, чем выучить и произнести скороговорки. Я интересовался у врачей, часто ли они используют эти термины, они отвечали, что это их обычный профессиональный язык», — признавался сам актер.

Актрису загнали на дерево

В реальности блогеры ради хайпа способны на многое, но на что они готовы ради спасения жизни? Оказывается, тоже на невозможное — например, забраться на огромную сосну. Именно это и пришлось сделать сельской блогерше Ириске, роль которой исполнила Васса Бокова.

Бэкстейдж сцены Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Страх, отчаяние и изнеможение актриса сыграла настолько точно, будто сама провела на этом дереве несколько часов. Вполне вероятно, что после нескольких дублей так оно и было, и эмоции актрисы — настоящие.

Кстати, через сюжетную линию Ириски зрителям ненавязчиво напоминают важные правила безопасности: почему нельзя подходить к милым медвежатам в лесу и как спастись, если к вам вышла разъяренная и совсем не дружелюбная медведица.

Минимум компьютерной графики

Компьютерная графика уже давно потеснила настоящие декорации, став прорывом в мире кино. Но с другой стороны, это и бич современного кинематографа, когда практически всё подряд зарисовывают спецэффектами. Российские зрители сейчас действительно соскучились по настоящей, «живой» картинке без компьютерной выдумки.

В этом сериале их ждет именно то, что нужно: совершенно реальные кадры и обалденные панорамные съемки без всякой графики и дорисовок. И это видно хотя бы по тому, что в кадр попадает облупившаяся штукатурка на историческом здании — она настоящая.

Фельдшерский пункт в селе — тоже настоящий, для съемок на здание добавили только вывеску Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Натурные съемки проходили в Ярославской области — потрясающая российская природа выдает стопроцентный вау-эффект, что больше никакие спецэффекты просто не нужны. Хотите вдоволь налюбоваться панорамными видами Волги, от которых просто дух захватывает? Ради них точно стоит включить сериал.

Декорации к сериалу создала сама природа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Местные актеры

Разумеется, всю массовку для сериала набирали на месте, в Угличе и окрестных деревнях в Ярославской области.

И в массовке, и в эпизодах — местные актеры Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Но одной массовкой авторы не ограничились: местных актеров приглашали и на гораздо более заметные роли. Например, Денис Кузнецов сыграл в проекте яркого эпизодического персонажа по имени Юрка.

Денис — выпускник Ярославского театрального института, хотя до съемок в «Когда горит огонь» он уже успел поработать на крупных московских и петербургских площадках.

Режиссер — полицейский

Даже режиссер проекта Антон Борматов появился в кадре, пусть и ненадолго. Он примерил офицерский мундир и сыграл строгого начальника полиции, который сначала хочет закрыть дело, а потом скупо благодарит подчиненных за работу — исключительно в присущей начальству манере, чтобы не расслаблялись.

Похоже, Борматов решил воспользоваться проверенным приемом Никиты Михалкова, который в свое время эффектно вошел в собственный «Сибирский цирюльник» (18+) в образе императора Александра III. Как говорится, если хочешь, чтобы начальника сыграли убедительно, — сыграй его сам.