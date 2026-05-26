Три знака зодиака этим летом встретят любовь всей жизни — проверьте, есть ли вы среди них

Летом природа оживает, и вместе с ней расцветает душа. Влюбляться становится легче, а идеи для романтических свиданий сами приходят на ум. Поэтому личная жизнь многих знаков зодиака будет насыщенной все три месяца. К одним вернутся бывшие, а других ждут страстные романы на отдыхе, которые могут перерасти в крепкую любовь. Астролог Мария Клевер рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит», к чему стоит готовиться разным знакам зодиака.
Овен
Для Овнов в отношениях этим летом многое встанет на свои места. Если вы давно сомневались в человеке рядом, жизнь подскажет, стоит ли держаться за него дальше. Некоторые Овны поймут, что слишком долго вкладывались в отношения, но не получали ничего взамен. После того как вы это поймете и примете, жить станет проще.
В августе судьба может приятно удивить. Вас ждет новое знакомство в отпуске, служебный роман или приятный флирт с соседом по даче. Чем обернется новая любовная история — решать вам.
Телец
Тельцам прошлое внезапно напомнит о себе. Возможно, вам напишет бывший партнер или вы наткнетесь на старые фотографии и сами захотите связаться с былой любовью. Однако зацикливаться на прошлом не стоит, лучше живите настоящим.
Этим летом Тельцам особенно захочется почувствовать рядом надежное плечо. Шансы встретить человека, который вам его подставит, будут очень высокими. Особенно в августе, который будет как никогда щедр на романтику.
Близнецы
Близнецам этим летом скучать точно не придется. Вы станете магнитом для противоположного пола. Вас будут чаще замечать и приглашать на свидания, так что готовьтесь, количество новых знакомых заметно прибавится.
Астролог предупреждает, что не во все новые отношения стоит бросаться с головой. Смотрите на поступки людей, а не на их красивые слова, потому что за обещаниями может не быть серьезных намерений. Не исключено, что вы ввяжетесь в любовный треугольник и окажетесь перед непростым выбором.
Рак
Раков этим летом чувства могут накрыть с головой. Вам захочется стать намного ближе со своим партнером. Одни почувствуют, что они мало времени проводят вместе, другие ощутят острую нехватку свиданий и романтических вечеров на летнике с видом на закат. Только в погоне за новыми эмоциями не забывайте о собственных желаниях и не растворяйтесь в отношениях.
Летом о себе могут напомнить старые чувства. Внезапное сообщение или случайная встреча заставят задуматься: действительно ли былая любовь осталась в прошлом. Некоторым Ракам придется принять непростое, но важное решение.
Лев
Львы окажутся в центре внимания и будут буквально притягивать людей. Готовьтесь ловить комплименты и отвечать на предложения познакомиться. Не исключено, что одна встреча выльется в красивый роман.
Особенно интересным обещает быть август. Некоторых представителей знака ждет долгожданное признание в любви или предложение руки и сердца. Одинокие Львы могут начать новые отношения, которые продлятся не один сезон.
Дева
У Дев летом спадут розовые очки, и они взглянут на свои отношения без иллюзий. Некоторые представители знака почувствуют, что больше не готовы идти на компромиссы с партнером, и решатся на серьезный разговор.
Если раньше вы оставались рядом с человеком просто по привычке, то летом вам захочется настоящих чувств. К концу лета некоторые Девы завершат историю любви, которая давно перестала приносить радость.
Весы
Душа Весов просит красивых ухаживаний и отношений, которые захочется ценить и оберегать как нечто ценное. И судьба подарит вам их. Уже в июне вас ждет новое знакомство. По первому впечатлению вам покажется, что дело ограничится мимолетным флиртом, но это станет лишь началом серьезного романа.
Скорпион
У Скорпионов в личной жизни наступает время важных решений. Если в отношениях давно копились обиды, недоверие или ревность, закрывать на это глаза уже не получится.
Некоторые связи могут закончиться неожиданно и довольно резко. Позже вы почувствуете, что такие перемены были необходимы. Освободив место для нового, Скорпионы смогут построить более спокойные и зрелые отношения, которые могут появится на горизонте уже в конце лета.
Стрелец
Этим летом вас будет сложно удержать на месте. Захочется новых впечатлений, поездок и эмоций, которые будут в воспоминаниях на всю жизнь. Шанс во всей этой суете попасть в романтическое приключение очень высокий.
Любовь может найти вас в отпуске или во время командировки. Но не делайте поспешных выводов о новом знакомстве — иногда первое впечатление оказывается обманчивым. Прежде чем строить серьезные планы, постарайтесь узнать человека поближе.
Козерог
Козерогам летом предстоит разобраться в своих чувствах. Вы почувствуете, что в отношениях пропала былая страсть, и пришло время решать, стоит ли ее возвращать или чувства изжили себя.
Не стоит воспринимать этот этап как проблему. Наоборот, он поможет понять, что для вас действительно важно. В июле лучше не принимать судьбоносных решений на эмоциях. А вот в августе ситуация прояснится, и многие вопросы наконец получат ответы.
Водолей
Водолеи, лето для вас — время перемен. Причем довольно неожиданных. Многие Водолеи поймут, что больше не готовы мириться с недосказанностью и довольствоваться отношениями, у которых нет будущего.
Одним представителям знака захочется больше свободы, а другим — наоборот, близости и искренности. Возможны внезапные знакомства и сильное взаимное притяжение. Особенно интересные события ждут Водолеев в августе. Для некоторых именно тогда начнется совершенно новая глава в личной жизни.
Рыбы
У Рыб летом закружится голова от обилия романтики. Свидания, красивые признания, сюрпризы — ваша вторая половинка будет стараться вас удивить, и у нее это отлично получится.
Ближе к концу лета ситуация изменится. Некоторые Рыбы поймут, что идеализировали человека или надеялись на то, чего на самом деле не было. Впрочем, расстраиваться не стоит. Это время поможет отпустить прошлое, избавиться от лишних переживаний и открыть дорогу новым чувствам.