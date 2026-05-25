Развлечения Обзор Ага, попалась! Катю Кищук застукали с популярным рэпером. Вспоминаем другие ее отношения

В личной жизни певицы было много «плохих парней»

75
Катю Кищук и рэпера 9mice подозревают в романе

Катю Кищук и рэпера 9mice подозревают в романе

Источник:

9mice/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Михаил Джапаридзе/ТАСС, Олег Бухарев/ТАСС, MAGO/Gonzales Photo/Joe Miller, Сергей Виноградов/ТАСС, Михаил Джапаридзе/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС

Экс-солистку группы «Серебро» Катю Кищук заметили на отдыхе с новым возлюбленным. В распоряжении издания Super оказались романтчные кадры, на которых девушка согревается на Мальдивах в объятиях 25-летнего кумира зумеров — рэпера 9mice.

Екатерина известна тем, что обращает внимание на самых популярных артистов своего времени, и мы решили вспомнить некоторых из них.

Любовь с рэпером Pharaoh

Личная жизнь Кати Кищук не раз оказывалась в центре внимания из‑за «сложных отношений» и романов с «плохими парнями». Ее первым публичным романом стали отношения с рэпером Pharaoh. Пара была вместе около 3 лет и рассталась перед первым большим туром исполнителя, примерно в 2017 году.

Рэпер, окруженный поклонницами, хотел больше свободы, а отношения с Кищук постепенно сходили на нет. Пара то расходилась, то сходилась, в итоге разошлась насовсем.

Рэпер сейчас женат на участнице «Битвы экстрасенсов» (16+) Соне Егоровой и Кищук не вспоминает.

Да и сама Екатерина относится к отношениям с рэпером как к «подростковой наивной любви».

Общий сын с британским рэпером Slowthai

В 2020 году у певицы случилась любовь с британским рэпером Slowthai — модным исполнителем, которого ставили в один ряд с Канье Уэстом и Jay-Z.

Пара познакомилась в Лос-Анджелесе, когда Катя Кищук записывала свой дебютный альбом. Отношения закрутились очень быстро. В том же году рэпер сделал певице предложение, а в 2021 году у звезд родился сын.

Но пока Кищук осваивала первые навыки материнства, у отца ее сына появились проблема — его обвинили в изнасиловании двух женщин. Позже выяснилось, что всё было по взаимному согласию, но Кищук не оценила, что согласие произошло в то время, когда она нянчилась с их общим ребенком. И рассталась с рэпером.

Вскоре певица призналась, что терпела от рэпера психологическое насилие. По ее словам, она жила «в золотой клетке»: Slowthai купил ей дом в английской деревне, но запрещал работать и постоянно ревновал.

Певица проводила большую часть времени дома, не могла завести друзей и была изолирована от родных. Slowthai игнорировал ее просьбы и желания, ограничивал в деньгах.

Короткий роман с комиком Ильей Сатиром

В 2025 году Катя Кищук удивила фанатов романом с комиком Ильей Сатиром. Их отношения начались с переписки в соцсетях. Они общались 5 часов, и певица даже высчитала их астрологическую совместимость, по которой они оказались «идеальной парой».

Влюбленные даже познакомились с детьми друг друга от прошлых отношений, и казалось, что это прямая дорога к алтарю, но она в итоге завела в тупик. Как объясняла Кищук, слова Сатира не совпадали с действиями. Якобы комик не дал ей ясности в будущем и «хотел казаться лучше, чем он есть». Например, пообещал певице помочь организовать поездку в Лондон и поехать вместе с ней, но в результате сослался на работу и отменил планы.

Однако Кищук говорит, что благодарна Илье за проведенное время, и называет его «глотком воздуха» после сложных отношений с бывшим женихом Slowthai.

